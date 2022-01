Miška Mini je obleko zamenjala za hlače

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poroča BBC, je avtorica nove preobleke Disneyjeve junakinje britanska oblikovalka Stella McCartney. Miško Mini bodo v novi obleki uradno predstavili 1. marca ob mednarodnem dnevu žensk in 30. obletnici zabaviščnega parka Disneyland v Parizu.

"To je simbol napredka nove generacije," je preobleko Mini iz obleke v smoking razložila Stella MacCartney.

Walt Disney Studios je v zadnjih letih povečal raznolikost na zaslonih, filme je postavil na nove lokacije in vključil like z različnimi ozadji. V novi Disneyjevi priredbi Sneguljčice bo glavno vlogo odigrala Latinskoameričanka Rachel Zegler.

Toda odziv na spremembo obleke miške Mini je bil mešan. Medtem ko so nekateri pozdravili miškino modno preobrazbo, so drugi razočarani nad njenim odmikom od klasičnih rubinasto rdečih barv in njene dobro znane obleke. Konservativna ameriška komentatorka Candace Owens je v intervjuju za Fox News kritizirala preobrazbo kot poskus, da bi miško Mini naredili "bolj moško", tiste, ki stojijo za tem, pa je obtožila, da poskušajo "uničiti družbeno strukturo".

Nekateri oboževalci so na spletu poudarili, da to ni prvič, da Mini nosi hlače. Leta 2019 je Disney Cruise Line namreč predstavil "kapitanko Mini" s hlačami.

Miška Mini je bila bralcem stripov prvič predstavljena pred skoraj sto leti. Bila je ljubezenska simpatija miška Mikija.