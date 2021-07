Dve nekdanji zaposleni pri znamki ličil s podpisom Kylie Jenner sta razkrili, kako ponižujoče je bilo, kadar je proizvodnjo obiskala resničnostna zvezdnica. Nadrejeni naj bi zaposlenim pred prihodom Kylie in njene mame Kris zabičali, da ju ne smejo niti pogledati.

"Ne smete govoriti z njima, delati morate naprej, ne smete ju fotografirati ali spraševati," je razložila ena od nekdanjih zaposlenih, Irene Lopez, druga, Martha Molasco, pa je dodala, da so ji rekli, da slavne mame in hčere ne sme niti pogledati. Razkrili sta tudi, da Kylie nikoli ni spregovorila niti besede z osebjem, medtem ko je tiho gledala, kako delajo njeno linijo ličil.

Ob tem sicer ni znano, ali sta mama in hči vedeli za stroga navodila, ki so jih nadrejeni o komunikaciji z njima dali zaposlenim.

Suženjsko delo za milijarderko

Martha in Irene nista več zaposleni pri podjetju Spatz Laboratories, ki proizvaja Kyliejino linijo, saj se tam nista počutili dobro. "Nadzorniki so bili zelo ponižujoči do vseh. Vse je moralo biti popolno narejeno, in če ni bilo, so nam to vrgli v obraz, kot da so smeti. Če niste delali dovolj hitro, ste bili odpuščeni," sta razložili.

Delodajalci so zaposlene nemalokrat spravili v jok, jih poniževali in silili v nadure. Prisotne so bile tudi grožnje o degradiranju in odpovedi, delovne razmere pa so bile še posebej neznosne poleti in pozimi, ko je bilo v proizvodnji prevroče ali premrzlo.

Tudi Googlove ocene podjetja kažejo podobno sliko, kot jo opisujeta Marta in Irene, saj večinoma pravijo, da gre za skoraj suženjsko delo.

Ravno pretekli teden se je 23-letna Kylie pohvalila, da je njena kozmetična linija Kylie Cosmetics vredna že več kot milijardo evrov.