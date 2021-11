Kaj prinaša črni petek ljubiteljem nakupovanja?

Oglasno sporočilo

Za vestne nakupovalce je prišel najljubši čas v letu. Čas, ko obeležujemo črni petek, praznik popustov in nakupovanja. Ne glede na to, ali si boste privoščili nekaj novega ali pa zapravljali za decembrska darila – izpustiti takšno priložnost bi bil že zločin! Če bi se radi razvajali po ugodni ceni, imamo izvrstno idejo.

Na moon.si, spletni trgovini za žensko obutev, vas čaka velikodušen popust na črni petek!

Preverite ponudbo črnega petka na moon.si: 20-odstotni popust na vse!

Brezplačna zamenjava.

Brezplačna dostava nad 60 EUR.

Kakovostna in skrbno izbrana ženska obutev.

Podpora strankam za vsa vprašanja.

Kaj vas čaka ta konec tedna, ko je črni petek, na moon.si?

Na moon.si spletni trgovini z žensko obutvijo vas čaka 20-odstotni popust na VSE artikle v spletni trgovini. Pri nas lahko najdete vse za odličen "outfit" ali darilo. Na moon.si vas čakajo ženski gležnjarji, kakovostne superge, hišni copati, hlačne nogavice ali pa nogavičke.

Črni petek je lahko odlična priložnost, da se še pred mrzličnimi nakupi za praznike opremite z darili za vaše najdražje, in to po znižani ceni.

Ta konec tedna črni petek (od 26. do 28. 11.) na moon.si: 20-odstotni popust!

Popust na črni petek je omejen samo na tri dni, ko imate možnost, da opravite nakup katerekoli ženske obutve, in to kar 20 odstotkov ceneje. Akcija velja do nedelje do polnoči.

Anekdota lanskega leta. Čeprav smo spletna trgovina z žensko obutvijo, ste nas lansko leto popolnoma sezuli! Na črni petek smo popolnoma izpraznili skladišče, kar trije pa smo vaše paketke skrbno pakirali dva dni.

Kaj izbrati na moon.si?

Na moon.si vas čaka vse, kar je povezano z žensko obutvijo. Zimski gležnjarji, poceni superge, hlačne nogavice, nogavice in hišni copati. Ponudba je iz dneva v dan večja, saj redno obnavljamo zalogo z "bestsellerji", tako da boste na spletni trgovini s čevlji moon.si zagotovo našli nekaj zase.

Kaj o moon.si pravijo zvesti kupci?

Moon.si je z vami že dobrih pet let. V tem času je spletna trgovina uspela pridobiti zveste kupce, ki komaj čakajo na novo kolekcijo ženske obutve. Njihovi odzivi nam vedno pričarajo nasmeh do ušes.

"Vsi gležnjarji so top! Tudi sama sem jih kupila in sem z njimi tako zelo zadovoljna, da si bom kupila še en ali dva para. Hčerka je kupila kar tri pare in je presrečna. Tudi drugi me sprašujejo, kjer sem kupila te gležnjarje. Vsakič jim priporočam vašo spletno trgovino. Še tako naprej in hvala vam, ker ste." Mojca, Tržič.

Kaj o moon.si pravijo naše ambasadorke?

Moon.si ima tudi veliko število ambasadork oziroma "moonbejb", ki prisegajo na moon.si žensko obutev že od prvega dne.

Sara Golob: "Z moon.si sodelujem že več kot pol leta. Nad njimi pa so poleg mene navdušene nad to spletno trgovino tudi moje sledilke! Vedno nas namreč nadvse razveselijo s svojo ponudbo, poleg tega pa je celotna ekipa res prijazna!"

Izkoristite veliko znižanje na črni petek na moon.si in presenetite sebe ali pa svoje najdražje!



Ekipa moon.si že čaka na vaše paketke!





