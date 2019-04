Japonska organska kozmetika v Ikoni

Oglasno sporočilo

Japonska organska blagovna znamka za nego kože z visoko učinkovitostjo proti staranju, RUHAKU, je prva, ki prihaja z Okinave (Japonska), čudovitega otoka dolgoživosti. RUHAKU uporablja izredno močne antioksidativne lastnosti tradicionalnih listov Gettou za vidno pomlajevanje kože.

Naravna sestava GETTOU (Alpinia Speciosa) je eno izmed najmočnejših antioksidantivnih zelišč. Njegovi listi vsebujejo 30-krat več polifenolov kot rdeče vino. RUHAKU je beseda, ustvarjena s kombiniranjem besede RYUKYU. Otok Okinava, ki se nahaja na jugu Japonske, imenoval Ryukyu (znan po lepem modrem oceanu, globokih gozdovih in izjemni dolgoživosti) in BIHAKU (v japonščini jasna in elastična koža).

Več o znamki in izdelkih boste našli tukaj.

SANKODO – EAU DE KI

Eau de Ki je losjon in eliksir, ki uteleša srečanje dveh svetov: daljnega vzhoda in zahoda.

Eau de Ki je popolna zveza osmih aktivnih kozmetičnih sestavin iz azijske tradicionalne medicine in štirih zahodnih aromatičnih rastlin, destiliranih po dolgotrajnem zorenju.

Te esence so že v antičnih časih slovele po svojih regulatornih zmogljivostih na področju energije in vlaženja, saj so ženskam pomagale zmanjševati znake staranja. Eau de Ki, zasnovana za normalno in suho kožo, pomaga oslabljeni koži do zdravja in navlaženosti. Tako preprečuje pojav staranja in varuje kožo pred vsemi oblikami agresije.

Z okusnimi notami vrtnice vas ta eliksir potopi v prijeten trenutek sprostitve.

Več o izdelku boste našli tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je Ikona Ljubljana.