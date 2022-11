Edinstvena obutev, ki posnema bosonogo hojo

Se še spomnite občutka mehke trave pod svojimi nogami, ko ste kot otrok tekali s prijatelji po travnikih, ali pa morda zbadanja iglic in šelestenja listja pod bosimi stopali, ko ste plezali po drevesih? Kot otroci smo veliko raziskovali bosih nog, pri tem pa uživali ob dotikih naših stopal z različnimi podlagami. Če ne prej, smo takrat, ko smo shodili, dobili svoje prve čevlje, ki smo si jih najraje sezuli ob prvi priložnosti. Udobja, ki ga nudi bosonoga hoja, se namreč ne da primerjati z občutkom, ko svoja stopala "stisnemo" v tesno prilegajoče se čevlje. A poleg vseh prijetnih občutkov prinaša bosonoga hoja številne druge prednosti, ki vplivajo na naše splošno zdravje in dobro počutje.

Dan za dnem stopala tiščimo v obutev, ki omejuje njihovo naravno obliko in pravilen razvoj. Sodobni čevlji namreč niso narejeni po meri in obliki stopal, pač pa so spredaj zoženi, pogosto imajo debel in trd podplat ter višjo peto. Čevlje praviloma izbiramo glede na všečnost in ne na podlagi udobja ter ustrezne podpore stopalom. Tukaj imamo v mislih predvsem to, da bi čevlji morali biti narejeni po vzoru oblike stopal. Namesto tega pa se stopala počasi, a vztrajno prilagajajo obliki čevljev. Sčasoma spremenijo svojo naravno obliko oz. se deformirajo in posledično imamo težave, ki niso omejene zgolj na stopala, pač pa tudi na spremenjen način drže in hoje, kar lahko vodi tudi do bolečin v telesu.

Občutek bosonoge hoje skozi vse leto

Le malo stvari je za človeško telo tako naravnih kot bosonoga hoja. Danes pa si težko predstavljamo, da bi odvrgli čevlje in se po mestu sprehodili bosi. K sreči se lahko prepustimo bosonogi hoji tako, da nosimo čevlje, ki posnemajo naravno obliko stopal ter podpirajo njihovo naravno gibanje in funkcionalnost. Imenujemo jih bosonogi čevlji in predstavljajo edinstven koncept obutve, ki omogoča, da se vrnemo k svojim koreninam.

Zanimiva dejstva je predstavil zdravnik William A. Rossini1, ki je na podlagi lastne raziskave dognal, da je pravilna telesna drža 90-stopinjski kot na podlago, ki ga je mogoče doseči le z bosimi nogami ali nošenjem čevljev s popolnoma ravnim podplatom. Torej, če nosimo čevlje s petcentimetrsko peto, je kot na podlago tal 70-stopinjski, zato se moramo truditi, da jo popravimo ter dosežemo omenjeni 90-stopinjski kot. To pa vodi v nepravilno držo telesa, ki povzroča bolečine in pritisk na spodnji del hrbta.

Ko je skrb za stopala na prvem mestu Bolečine v hrbtu, vratu, kolkih ali spodnjemu delu hrbta so najpogostejše bolečine v današnjem času. Vse pogosteje so omenjene težave tudi posledica nošenja neustrezne obutve in premajhne skrbi za stopala in telesno držo. Podjetje Be Lenka zato spreminja obutvene navade ljudi in ustvarja bosonoge čevlje, ki optimalno podpirajo pravilen razvoj stopal ter pravilno telesno držo. Bosonogi čevlji Be Lenka so narejeni za moške, ženske in otroke, za vse letne čase in vse priložnosti. Leta raziskav in razvoja so se prepletla s čisto naravnostjo in prinesla obutev, ki med hojo stimulira živčne končiče na spodnjem delu stopal, izboljša držo in koordinacijo ter poskrbi za maksimalno udobje in prijeten občutek v sami obutvi. Ko jih boste enkrat obuli, boste spoznali popolnoma nove dimenzije udobja ob vsakem koraku.

Prednosti bosonoge obutve

Eno temeljnih načel bosonoge obutve je, da mora čevelj upoštevati naravno anatomijo stopala in ne obratno. Bosonogi čevlji posnemajo hojo bosih nog. Oblika obutve posnema obliko stopala, to pomeni, da je sprednji del širši, kar omogoča prstom dovolj prostora, da med hojo niso omejeni ali utesnjeni. Podplat obutve je povsem raven – od pete do prstov – kar omogoča porazdelitev teže na celo telo in vpliva na držo telesa. Bosonogi čevlji so izjemno lahki in imajo tanek podplat (običajno le nekaj milimetrov) ter so prožni v vseh smereh. Tako dovolimo živčnim končičem stimulacijo s površino, po kateri hodimo, ter mišicam, da delajo pravilno, se krepijo in ostanejo močne.

Z bosonogo obutvijo imamo optimalen nadzor nad položajem stopal, ko se ta dotaknejo tal. S tem, ko hodimo, občutimo različne površine, po katerih stopamo. To pa nam omogoča tudi boljše zavedanje svojega telesa in lahko celo zmanjša bolečine, ki so posledica nepravilne drže in hoje. Bosonogi čevlji so optimalna izbira, ko želimo ohranjati moč, stabilnost in obseg gibanja v stopalu in gležnju.

bosonogi čevlji Be Lenka − ultra lahki, super prilagodljivi, s tankim podplatom, ki omogoča, da čutimo podlago, ob vsem tem pa tudi maksimalno udobje. Točno takšni so− ultra lahki, super prilagodljivi, s tankim podplatom, ki omogoča, da čutimo podlago, ob vsem tem pa tudi maksimalno udobje.

Enkrat v bosonogi obutvi, za vedno v bosonogi obutvi

Dandanes bosonoga hoja ni več neznanka. "Bose noge" lahko najdemo tako pri otrocih kot odraslih, pa tudi med športniki, zvezdniki ali prijatelji. Ker povpraševanje po bosonogih čevljih narašča, se veča tudi ponudba takšnih čevljev. Izbira je zdaj tako široka, da se najde za vsakogar nekaj in tudi za vsako priložnost: za prosti čas, šport, pohodništvo ter tudi za družabne in slavnostne dogodke.

Be Lenka izdeluje bosonogo obutev za ženske, moške in otroke vseh starosti. Ponudba je velika, na voljo pa so modeli za različne priložnosti in aktivnosti. Ponuja elegantne in športne modele, z vezalkami ali brez, za pozimi ali poleti − za čisto vsakogar.

Za letošnjo jesen so v Be Lenki oblikovali obutev Nevada NEO, ki je zasnovana za urbano nošenje. Vrhunsko usnje nubuk in nov protizdrsni podplat iz upogljive gume sta idealna izbiri za jesen ali blago zimo. Obutev je na voljo v petih osupljivih barvah, ki jih lahko enostavno kombinirate z vsako garderobo v hladnejšem delu leta. Bosonogi škornji Be Lenka Nevada NEO bodo zagotovo postali vaš najljubši par, ko boste prvič občutili neverjetno udobje, ki vam ga nudijo.

Ste ljubitelj trendi urbane obutve? Potem naredite korak v nov dan z minimalističnimi bosonogimi čevlji Barebarics. Z njimi boste zlahka pozabili, da na nogah sploh kaj nosite.

Na kaj biti pozorni, preden obujemo svoj prvi par bosonogih čevljev?

Izbira bosonogih čevljev je danes res široka. Ko se odločamo za nakup, najprej pomislimo, ali smo vsaj doma navajeni hoditi bosi ali pa so morda naša stopala ves čas zaprta v tesnih čevljih. Če smo vsaj delno navajeni hoditi bosi, pridejo v poštev katerikoli bosonogi čevlji. Če pa so naša stopala navajena, da so ves čas v obutvi, se spremembe lotimo bolj previdno. Za začetek zato izberimo bosonogo obutev kot rezervni par čevljev in bodimo potrpežljivi, medtem ko se naša stopala počasi navajajo na naraven občutek pri hoji in povsem drugo raven udobja.

Be Lenka spreminja obutvene navade ljudi Za ustvarjanje vrhunskih bosonogih čevljev so potrebni potrpljenje, vztrajnost in natančnost. V slovaškem podjetju Be Lenka so ustvarili obutev, ki presega vsa pričakovanja in prinaša maksimalno udobje na vsakem koraku. Bosonoga obutev Be Lenka je ročno izdelana, pri čemer uporabljajo le lokalne materiale in tako podpirajo tradicionalno domačo obrt. Obutev ročno izdelujejo v državah z bogato čevljarsko tradicijo – to so Slovaška, Češka in Portugalska – pri čemer to tradicijo bogatijo s sodobnimi tehnologijami, inovativnimi pristopi ter ljubeznijo do človeka in narave. Vlagajo v najnovejše tehnologije, sodelujejo z najnaprednejšimi čevljarskimi delavnicami v Evropi ter uglednimi strokovnjaki s področja fizioterapije, pedologije in oblikovanja čevljev. Visokokakovostna proizvodnja je ključna lastnost trajnosti, za katero si prizadevajo. Zato uporabljajo samo vrhunsko usnje, ki ga je mogoče kompostirati, veganske in reciklirane materiale, pri čemer upoštevajo vzdržljivost. Njihov kratkoročni cilj je izdelati popolnoma kompostiran čevelj, ki lahko postane del narave in nekega dne zraste v drevo.