Drzni ulični stil moških na pariških ulicah #foto

Foto: Cover Images

Če se moda oblikovalcev kaže na modnih brveh, se osebni stil resničnih ljudi najbolje pokaže na ulici. In le kje je bolj izrazit kot v modnih prestolnicah v času tednov mode?

Konec januarja so tako najbolj unikatni posamezniki v Parizu pokazali, kaj pomeni imeti izrazit osebni stil, ki se nikakor ne zlije z množico. Medtem ko so v večini ženske tiste, ki najbolj izstopajo in požanjejo tudi največ pozornosti uličnih fotografov, ki prežijo na udeležence modnih revij, so v francoski prestolnici bržkone tudi moški tisti, ki si drznejo veliko, včasih še več kot ženske.

Takšna je ulična moda francoskih moških:

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Bi si jih upali posnemati?

Še več modnega navdiha z ulice prihaja ravno v teh dneh, ko se teden mode odvija v New Yorku, sledilo bo dogajanje v Londonu, konec februarja pa še v Milanu.