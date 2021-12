Dm predal donacijo v višini 4.000 evrov in izdelke Biobaza Gorski reševalni zvezi Slovenije

Oglasno sporočilo

Pretekli teden so v poslovalnici dm drogerie markt v Kranju podelili donacijo v višini 4.000 evrov Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS), ki pomaga in rešuje življenja v gorskih nesrečah. V njej deluje kar 98 odstotkov moških prostovoljcev, zato so poleg denarne donacije podarili tudi dve škatli izdelkov Biobaza Jajoper, namenjenih moški intimni negi ter ozaveščanju o pomenu rednega samopregledovanja, saj si z njim življenje vsak dan lahko rešijo tudi moški sami.

Vsak moški si sam lahko reši življenje

Glede na statistiko vsak 250. moški, povprečno star 33 let, zboli za rakom testisov. Če raka odkrijejo pravočasno, je ozdravljiv. Izdelek blagovne znamke Biobaza z imenom Jajoper ozavešča o pomenu rednega samopregledovanja, ki ga je najbolj praktično izvajati ob vsakodnevni osebni higieni. Gel je še posebej primeren za moško intimno nego, saj nežna formula vsebuje kar 97 odstotkov naravnih sestavin. Olje čajevca deluje protibakterijsko in varuje pred draženjem, izvlečki listov oljke in ognjičevega cvetja pa kožo negujejo in ščitijo.

Gorski reševalci rešujejo življenja v gorah, vsak moški pa si, z rednim samopregledovanjem med vsakodnevno nego, lahko življenje reši sam.

"Neizmerno smo veseli vsake donacije, saj delujemo kot prostovoljna organizacija, ki je v času koronavirusa doživela nepričakovan obseg dela, zato nam vsak cent nekaj pomeni," je poudaril Mitja Kovačič iz GRZS.

Podjetje Magdis, ki je proizvajalec in dobavitelj izdelkov blagovne znamke Biobaza, je v sodelovanju z dm v novembru želelo predvsem opozoriti na problematiko ozaveščanja o zdravju moških.

"Dandanes je sila pomembno, da ljudje sami poskrbimo zase in za svoje zdravje. Kljub izdelku s šaljivim nazivom - Jajoper - pa vseeno ljudi pozivamo k resni problematiki, ki je pomembna za prav vsakega moškega," poudarja g. Tolić iz podjetja Magdis.

V prodajalnah dm bodo moški zagotovo našli tudi izdelke zase

V dm si v svoje prodajalne vseskozi prizadevajo privabiti tudi moške kupce in prav njim bodo v prihodnje posvečali še več pozornosti. Kot vodilni drogerist na slovenskem trgu ponujajo pester izbor raznovrstnih izdelkov za nego moških, pri čemer se osredotočajo na visokokakovostne izdelke vodilnih blagovnih znamk konvencionalne in naravne kozmetike ter si predvsem prizadevajo razbliniti prepričanja o tem, da je dm le prodajalna za ženske.

Prepričani so, da bodo tudi moški pri njih na preprost način našli izdelke, ki jih potrebujejo.

