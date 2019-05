Danska znamka za izvrstno nego kože

Oglasno sporočilo

Jorgobé je danska znamka, ki razvija izdelke za nego kože za moške in ženske, ki si želijo čistejšo ter lepšo kožo. Vsi izdelki Jorgobé so izdelani na Danskem in ne vsebujejo umetnih barvil, parabenov, mineralnih olj ali silikona.

The Original Black Peel Off Mask – Originalna črna peel-off maska

Jorgobé Original Black Peel Off Mask globinsko očisti vaše pore, zmanjša nastanek odvečne kožne maščobe in preprečuje nastanek novih ogrcev. Edinstvena formula temelji na najboljših naravnih sestavinah; čistilna črna kaolinska glina, hrastovo oglje in pomirjujoči rastlinski izvlečki. Inovativna maska za obraz deluje tako, da se učinkovito veže na zamašene pore in ogrce, mrtve kožne celice in druge nečistoče ter jih pri odstranitvi nežno potegne s površine kože. Pomirjevalni rastlinski izvlečki pomagajo koži ponovno doseči naravno ravnovesje, tako da je mehka, pore pa vidno očiščene.

Hand Cream – Krema za roke

Vlažilna zaščita za vaše roke – do 72 ur.

Jorgobé Hand Cream je nagrajena, hranilna in vlažilna krema, ki bo vašim dlanem in obnohtni kožici povrnila njihovo naravno mehkobo. Krema za roke se hitro vpije in pusti vaše dlani prijetno mehke – in to brez mastnih ostankov. Intenzivna krema za roke vsebuje vitamina A + E, zavita v črne bisere, ki se takoj po nanosu aktivirajo in tako zagotovijo hitro antioksidativno zaščito. Aktivne sestavine kokosa, avokada, jojobe in karitejevega masla imajo na koži ter obnohtni kožici vlažilni in mehčalni učinek. Sladkorna pesa pomaga gladiti ten kože, kompleks iz ogljikovih hidratov pa zagotavlja globinsko vlaženje in preprečuje prezgodnje staranje zaradi dehidracije.

Hydrating Glow Serum – Vlažilni serum za sijaj

Jorgobé Hydrating Glow Serum je edinstvena kombinacija botaničnih olj, bogatih s hranili. Visoka koncentracija esencialnih maščobnih kislin, krepki antioksidanti in močni vitamini imajo hranilni, regenerativni in učvrstitveni učinek na kožo. Lahkotna formula se hitro absorbira in je prava vlažilna spodbuda, idealna za suho in pusto kožo.

Avokadovo olje spodbuja naravno tvorbo kolagena v koži, izvleček iz sandalovine daje učinek napenjanja, olje šipkovih semen pa regenerira. Jorgobé Hydrating Glow Serum bo izjemno izboljšal elastičnost kože in jo zaščitil pred prezgodnjim staranjem. Ostala bo le lepa in sijoča polt.

Refreshing Scrub Mask – Osvežilna piling maska

Jorgobé Refreshing Scrub Mask je piling krema in obenem globinska čistilna maska. Njena večnamenska uporaba olajša odstranjevanje mastne in poškodovane kože tako, da skrajša proces čiščenja kože na samo en korak. Edinstvena formula temelji na najboljših naravnih sestavinah: črne jojoba kroglice, ki odstranjujejo odmrle kožne celice, loj in nečistoče ter olje mareličnih pešk in karitejevo maslo, ki pomagajo zaščititi vašo kožo med luščenjem. Koža ostane čista, mehka in osvežena s hladilnim občutkom.

Jorgobé White Tea Balancing Cream – Vlažilna krema z belim čajem za uravnoteženje kože

Jorgobé White Tea Balancing Cream je nagrajena in večnamenska krema za vse tipe kože. Krema lahko uporabljate kot lahkotno, vpojno, vlažilno dnevno kremo, korektivno nočno kremo in intenzivno vlažno masko. Inteligentna formula je zasnovana tako, da uravnava tip kože, sčasoma zmanjša nastajanje sebuma mastne kože, hkrati pa zagotavlja globlje vlaženje suhe kože. Patentiran izvleček palmovega sadu Regu®-Seb pomaga koži ponovno doseči njeno naravno ravnovesje. Jojobino olje kožo navlaži in jo zaščiti pred izsušitvijo, olji argana in sezama pa jo nahranita in zmehčata.

Sladki koren (Likviricija), sladkorna pesa in rožmarin gladijo ten kože, beli čaj pa ščiti pred prezgodnjim staranjem.

Naročnik oglasnega sporočila je VM5 d.o.o.