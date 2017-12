"Če nisi bil predhodno na medijski sceni, te ne opazijo" #UličniStil

Foto: Ana Kovač

Katarini Vidic se ne dogaja, da bi postopala pred omaro in tuhtala, da nima kaj obleči. Njena garderoba je namreč sestavljena iz med seboj dopolnjujočih se kosov, ki jih odlikujejo osnovne barve, preprosti kroji in rdeča nit: minimalizem.

Kako to uporabiti v praksi, lahko vidite na njenem blogu The Katiquette in profilu na Instagramu, kjer redno objavlja nove ideje za oprave, ki so videti naravne in preproste.

Za pohvale ne potrebuješ zadnjega trenda

Katarina bloga že nekaj let. Vedno je imela rada oblačila, predvsem pa različne materiale in kombinacije materialov, zato je tudi začela blogati, pravi.

"Moji začetki so bili res skromni, danes kaj takega ne bi nikoli objavila - od oblačil do fotografij. Ampak ta začetek me je pripeljal do veliko boljšega poznavanja fotografije, kakovosti oblačil, stiliranja in pa do drugačnega razmišljanja o oblačilih in modi."

Danes si želim s svojim stilom, ki ga kažem na blogu in Instagramu, predvsem prepričati dekleta in ženske, da ne potrebuješ zadnjega modnega hita, da koga navdušiš s svojo opravo. Še tako preprost kos, kot je navadna bela majica, je lahko videti res odlično, če jo kombiniraš s pravimi kosi in primernimi materiali ter teksturami.

"Obožujem povsem običajne stajlinge, ki jih obogatim z raznolikimi materiali, raznimi plastmi in prevelikimi kosi. Nasploh pa je moj koncept stajlinga predvsem ta, da zjutraj vstaneš, se oblečeš v nekaj sekundah in greš - ampak si vseeno videti top!"

Tujina odprta, Slovenija ne

Pri pisanju bloga je bila vedno osredotočena na tujino, saj je tam več priložnosti, tako za rast kot sodelovanja s podjetji. Zadnje se je izkazalo še za kako resnično, razlaga.

"V tujini so zelo odprti in radi sodelujejo z influencerji, medtem ko v Sloveniji večinoma sploh ne dobim odgovora. Če nisi bil predhodno na medijski sceni, te ne opazijo. Opažam sicer, da se tudi to spreminja, vendar izredno počasi."

Za zgled naj bodo starejše ljubljanske dame

Katarinin minimalističen stil s klasičnimi sproščenimi kosi navdihujejo 80. in 90. leta prejšnjega stoletja in časi, ko je džins dosegel vrhunec. "Zelo rada pogledam starejše fotografije. Še pred kratkim je bil stil Jon Bon Jovija v 90. letih moj glavni vir navdiha. Trenutno pa so kostumi v seriji Stranger Things moji 'garderobni cilji'."

Ko pride do uličnega stil Slovenk, redno opaža posameznike, ki bi radi izstopali po unikatnosti, čeprav vsi želijo ravno to in kupujejo kose, ki so v tistem trenutku modni, ugotavlja. "Najbolj so mi všeč starejše gospe v Ljubljani s svojimi klasičnimi opravami in res dobrimi plašči."

Morda bi morala dekleta malo bolj pogledati po omarah svojih babic kot pa po policah Zare.

Od slovenskih modnih oblikovalcev ji je najbližje Maja Štamol s svojo eleganco. "Res bi bilo sanjsko kdaj obleči kakšno njeno kreacijo. Sicer pa o slovenski modni sceni nimam posebnega mnenja, je ne spremljam redno."

Spletno nakupovanje je najboljše

Brskanje po trgovinah ji je najbolj všeč v virtualni različici, saj meni, da je spletno nakupovanje najboljše. Še najraje brska po spletni trgovini Asos. "Vedno sem na tekočem z novimi izdelki, ki so na voljo v posameznih trgovinah. Že zato, ker na blogu vedno objavim različna oblačila, s katerim lahko dobiš isto ali podobno opravo, kot jo imam jaz, še bolj pa sem na tekočem z dobrimi akcijami trgovin."

Mislim, da sem v svojem ožjem krogu poznana predvsem po iznajdljivosti pri nakupovanju. Vedno se potrudim dobiti kakšen dražji kos po čim boljši ceni. Včasih presenetim še sebe.

Sicer pa dobro premisli, preden karkoli kupi, spontan nakup se pri njej zgodi v obliki še enih srčkanih nogavic.

Modni dodatki so samo dodatki

Tudi pri modnih dodatkih Katarina ni tipična ženska, saj jim ne pripisuje prevelikega pomena. "Modni dodatki so zame res samo dodatki," razlaga in dodaja: "Nikoli se ne oziram preveč na to, katero uro ali torbico bom vzela s seboj. Celotno omaro imam zgrajeno tako, da skorajda vsak moj dodatek pristaja k opravi, ki jo oblečem. Zato so dodatki predvsem klasični, minimalistični in premišljeno kupljeni."

Največ denarja bi zagotovo odštela za dober kos kavbojk, ki jih ni nikoli preveč in so dobra naložba v prihodnost. "Primer so recimo kavbojke Levi's, ki so zdaj spet izjemno modne, tako kot pred več leti. In danes so te stare kavbojke vredne skorajda več, kot so stale takrat, ko so jih kupili."

Vedno, ko si kupim še en par kavbojk Levi's, imam v mislih, da bo to nekoč lahko nosila tudi moja hčerka. To je zagotovo kos, ki bo vedno in.

Na vprašanje, ali obstaja kakšen klasičen kos, ki je zanjo nedostopen, a si ga želi, pa odgovarja, da sanja kar o celotni znamki oblačil. "Acne Studios je meni res pisana na kožo, vendar trenutno nedostopna, razen morda kakšen njihov modni dodatek. Upam, da bo v prihodnosti drugače."

Na hitro o:



... naj modnem kosu:

Kavbojke, vsak dan!



... dodatku, ki te spremlja vsak dan:

Črna torbica.



... kosu, ki ga ne bi nikoli oblekla:

Pajkic namesto hlač - fuj!



... tem, česa v modi ni nikoli preveč:

Dobrih parov kavbojk.



... modnem plusu in minusu Ljubljane:

Zdi se mi, da v Ljubljani modni navdušenci preveč sledijo trenutnim trendom in z njimi pretiravajo. Zagotovo pa je plus, da lahko na ljubljanskih ulicah srečaš posameznike z "vintage" stilom.



... svoji modni ikoni:

Pravzaprav nimam nobene modne ikone, navdihujejo me ljudje, ki jih videvam na svetovnih ulicah, doma ali pa na spletu.