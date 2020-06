30 let priznane blagovne znamke

Oglasno sporočilo

Priznana slovenska blagovna znamka Mass letos praznuje 30 let. V čast tej obletnici je pod taktirko režiserja Saše Hessa nastal televizijski oglas, ki je prava paša za oči in ušesa. Za glasbeno podlago sta poskrbela producent Martin Štibernik in Zala Djuric, ki je odpela priredbo uspešnice "These Boots Are Made for Walkin".

Na kaj vse pomislimo ob besedi Mass? Obutev, v trendu, moda, sproščeno, elegantno, slovensko, sezone, zabava, lepota, gibanje, čevlji, korak, izbira … Vse našteto je tudi rdeča nit oglasa, ki je pod izkušeno režisersko taktirko Saše Hessa lepe in sončne marčevske nedelje nastajal na različnih lokacijah Reke in Opatije. Izbira lokacij v Kvarnerskem zalivu ni bila naključna, saj je blagovna znamka tudi močno povezana s Hrvaško, kjer je kupcem na voljo raznolika in bogata ponudba obutve v 26 trgovinah po vsej državi. Poleg trgovin po Sloveniji in na Hrvaškem pa so pri Massu pred kratkim odprli tudi spletno trgovino.

Seveda se v spotu vse vrti okoli obutve in modelov kolekcije pomlad/poletje, ki že polni prodajne police trgovin Mass. Koreografija, ki jo je sestavil priznani plesni strokovnjak Dario Šegovič, se je osredotočila na čevlje in noge in je prava paša za oči. Izvrstno je ujel duh blagovne znamke Mass, moderni in trendi stajlingi pa bodo zagotovo navdih za marsikatero modno kombinacijo. Estetika režiserja Hessa, ki je oglas tudi konceptualno zasnoval, je tista, ki bo ljubiteljem obutve zagotovo pospešila utrip, svojo mladostno energijo pa so dodali tudi nastopajoči.

Massu so se tokrat odločili, da bodo namesto modelov nastopili mladi in nadarjeni slovenski plesalci Ana Vičič, Sara Pleško, Nik Kidrič, Aleš Ivanuša, gimnastičarka Lara Nemeš ter pevka in igralka Zala Djuric. Zala je posnela tudi glasbeno podlago za oglas, priredbo uspešnice "These Boots Are Made for Walkin", ki pa so jo samo za Mass še malce priredili. Namesto "boots" namreč Zala v oglasu zapoje "shoes", nastala pa je v sodelovanju s producentom Martinom Štibernikom.

