Miss sveta 2018: se strinjate, da je najlepša na svetu?

Šestindvajsetletna Mehičanka Vanessa Ponce de León je nova miss sveta in prva Mehičanka s tem nazivom. Krono in laskavi naziv so ji podelili danes ponoči na 68. izboru za miss sveta v kitajskem mestu Sanya. Slovenski predstavnici, 18-letni Lari Kalanj, se ni uspelo uvrstiti med trideseterico najlepših.

Šestindvajsetletna lepotica Vanessa Ponce de León je diplomantka mednarodnih poslovnih ved in članica odbora direktorjev rehabilitacijskega centra za dekleta. De Leónova je tudi predstavnica mehiškega Nacionalnega mladinskega inštituta in manekenka, ki sledi načelu "Vsi potrebujemo drug drugega".

Foto: Reuters

Mehičanka, ki bo naslednje leto poskušala uresničevati svoje obljube, izrečene na izboru, je krono prejela iz rok lanske zmagovalke izbora najlepše na svetu, Indijke Manushi Chhillar.

Miss Slovenije Lara Kalanj na svetovnem izboru za miss sveta ni odigrala večje vloge:

Foto: Reuters

Med finalistke izbora, kjer se je za naziv najlepše potegovalo 118 deklet, so se uvrstile Belorusinja Maria Vasilević (izbrana za Miss World Evrope), Jamajčanka Kadijah Robinson (razglašena za Miss World Karibskega otočja), miss Ugande Quiin Abenakyo in Tajka Nicolene Limsnukan, ki so jo izbrali za prvo spremljevalko in razglasili za Miss World Azije in Oceanije. Za Miss World Amerike so izbrali Solaris Barba iz Paname.

Foto: Reuters

Foto: Reuters