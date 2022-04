MESEC ŽENSK - MOGOČNE ŽENSKE Znano je, kako dobro poznate mo(go)čne ženske in kdo so nagrajenci kviza Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,00 termometer Avtor: M.U.

Pretekli mesec je bil namenjen ženskam, razmišljanju o doseženem napredku žensk, proslavljali smo pogum in odločnost navadnih žensk, ki so imele izjemno vlogo v zgodovini svojih držav in skupnosti. Bralce smo tudi pozvali, da rešijo kviz in preverijo svoje znanje o mo(go)čnih ženskah.