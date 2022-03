Znani slovenski komik o predstavi, ki presega vsa pričakovanja #intervju

Te dni po Sloveniji gostuje predstava Mali otroci, veliki problemi , v kateri se komika Aleš Novak in Uroš Kuzman sprašujeta, kako preprosta je v resnici uvertura v starševstvo in kako hitro težavnost tega poklica z leti raste. Za njima je že petdeset ponovitev in sta na dobri poti do stote.

Pogovarjali smo se z Alešem Novakom, stand up komikom, voditeljem, igralcem in scenaristom, ki smo ga spremljali tudi v spletni oddaji S kavča na plano na Siol.net, v kateri se je z bratom lotil spoznavanja skritih kotičkov Slovenije. Aleš je komik nove generacije stand up komedije pri nas. Po izobrazbi je kemijski inženir, a je poskuse in spojine zamenjal za odre in mikrofon. Lani je tudi v zasebnem življenju začel spoznavati vse radosti in izzive starševstva. V pogovoru nam je razkril, kako jih doživlja. Spregovoril je tudi o predstavi, ki je presegla pričakovanja, in o akciji 40 dni brez alkohola, katere ambasadorja sta z Urošem Kuzmanom. Razkril je tudi nekaj malega o načrtih za prihodnost.

O predstavi

Z Urošem Kuzmanom gostujeta po Sloveniji s stand up komedijo Mali otroci, veliki problemi. Kakšni so odzivi občinstva?

Odzivi so odlični. Sploh zato, ker jih nisva pričakovala toliko. Midva sva imela načrt narediti stand up komedijo, manjšo predstavo, ki bi jo lahko izvajala za manjše število ljudi zaradi takratnih ukrepov - samo, da se nastopa. No, zdaj je vse skupaj preraslo pričakovan obseg in je to predstava, ki ima že petdeset ponovitev, polne dvorane in kup datumov za naprej.

Ali je težko nasmejati ljudi? Je to za stand up komika morda kdaj tudi utrujajoče?

Na začetku, ko je predstava še sveža, je težje, ker še ne veš, kaj učinkuje. Po nekaj deset ponovitvah se stvari postavijo na svoje mesto. Dobro obdržiš, slabo vržeš ven. Utrujajoče pa vsekakor ni, ravno nasprotno. Včasih imaš veliko dela, gnečo in na nastop mogoče prideš malo utrujen. Ampak po nekaj minutah na odru, ko steče energija v obe strani, je vse skupaj užitek.

Kako se po predstavi spočijete?

Že predstava sama me spočije oziroma napolni z energijo. Na poti domov pa ponavadi v avtu poslušam kakšen podkast ali kaj podobnega, kar me vrne na običajne, vsakodnevne obrate. Glede fizične utrujenosti pa pazim na osnovne tri stvari - spanje, prehrano in rekreacijo. Spanja mora biti dovolj, hrane je boljše manj kot preveč, rekreacije pa mora biti ravno prav (smeh, op. p.).

Kaj vaju je spodbudilo k stand up komediji o starševstvu?

Stand up komiki na odru največ govorimo o tem, kar se nam dogaja v življenju, in o svojih pogledih na svet okrog nas. No, ker sem pred enim letom postal oče, je nekako logično, da je tu vmes tudi kar nekaj komedije, s katero se lahko tudi drugi starši poistovetijo.

Koliko je v predstavi vajinih resničnih pripetljajev? Lahko katerega izdate našim bralcem?

Pripetljaji so resnični, ampak potencirani, seveda. To je komedija. No, velikokrat pa tudi ni treba pretiravati, da je zgodba smešna. Na primer pomanjkanje neprekinjenega spanca je ena takšna zadeva, s katero se sreča vsak mladi starš. In ker mi je boljša polovica večkrat zjutraj potožila, da slabo spi, sem ji enkrat, v šali seveda, odvrnil: "Glej, če ti nekaj ne gre, pač nehaj." No, njej šala ni bila pretirano všeč, občinstvu pa je (smeh, op. p.).

Ali predstavo sproti spreminjata glede na odzive občinstva?

Zdaj se predstava spreminja manj, kot se je na začetku, ob prvih ponovitvah. Je bolj zacementirana in na dobrih temeljih. Ampak to ne pomeni, da včasih ne zavijeva s poti. Odziv občinstva ali kakšnega posameznika v njem te spodbudi, da se malo obregneš ob njega. Te šale so navadno zelo dobro sprejete, ker občinstvo ve, da so nastale v tistem trenutku in so bile zelo spontane.

Kako se ujameta z Urošem Kuzmanom?

Z Urošem se poznava še z delavnic stand up komedije pred dobrimi 11 leti. Delati predstavo z nekom, ki ni samo tvoj soigralec, ampak tudi tvoj prijatelj, je super.

Kaj pa vas najbolj nasmeje? Oziroma kako vas je najlažje nasmejati?

Trenutno je to moj sin, ki ni star niti leto. Vsak dan se spomni nečesa novega, naredi kaj nepričakovanega, to pa je v trenutku vir dobre volje in smeha.

O otrocih

Vam je morda Uroš dal kakšen uporaben nasvet o vzgoji?

Nasvetov je veliko, uporabnih malo manj (smeh, op. p.). Da, vsak starš, ki ima starejše otroke od tvojih, ti lahko da kakšen nasvet. Niti ne nasvet, ampak bolj razlago, kako se je sam spopadel s tem. Vsak otrok je zgodba zase, vsaka družina je zgodba zase. Lahko potegnemo kakšne vzporednice, ampak "copy/paste" običajno ne deluje.

Na Uroša se tudi sicer obrnem, ko se pojavi kakšen starševski izziv. Bolj zato, ker me zanimajo izkušnje drugih, da se lažje odločim. No, včasih je že dovolj, da veš, da nisi edini, ki ima starševske težave (smeh, op. p.).

Kdo ima v realnem življenju večje izzive z otroki, Uroš ali vi?

Če vam to razkrijem, vam izdam glavno poanto predstave Mali otroci, veliki problemi. Pridite pogledat in boste izvedeli (smeh, op. p.).

S kakšnimi izzivi se spopadate sami kot starš?

Vsak dan je kaj novega, ampak glede na to, da Maks še ne govori, me najbolj muči to, da ugotovim, kaj njega muči (smeh, op. p.).

Kako se je vaše življenje spremenilo po tem, ko ste postali oče, in kako je to vplivalo na vaš življenjski slog?

Na moj življenjski slog ni bistveno vplivalo, ker nisem najmlajši in sem bil že prej bolj doma, razen ko je predstava. Malce bolj se je treba organizirati, malo več načrtovanja okrog njegovega ritma življenja, pa nekako gre.

Katera je najbolj nepričakovana stvar, ki je prišla hkrati s prihodom otroka?

Hm, ne bi rekel, da je bilo kaj konkretnega nepričakovano. Je bilo pa kar nekaj stvari pričakovanih, ampak to še ne pomeni, da so bile lahke. Pomanjkanje spanca spada v to kategorijo (smeh, op. p.).

O akciji 40 dni brez alkohola

Z Urošem Kuzmanom sta tudi letos ambasadorja akcije 40 dni brez alkohola, ki z geslom Smej se! spodbuja k odprtosti in iskanju načinov, da bi se znali veseliti brez alkohola. Kakšni so bili glavni razlogi za sodelovanje pri tej akciji?

Odtehtal je zelo dober namen. Ne morem reči, da je zame teh 40 dni brez alkohola velik izziv, ker je že kar nekaj let od študentskega življenja, tako da je alkohol bolj redko v mojem vsakdanu. Se pa zavedam, da lahko alkohol postane velik problem in da pri nekaterih tudi je.

Kakšen je vaš odnos do alkohola?

Jemljem ga kot rahlo začimbo življenja, ki včasih popestri kakšen dogodek. Ne jemljem pa ga kot glavni vir dobre volje. Zdi se mi, da imaš v tem primeru že manjši problem.

Kako vi doživljate akcijo 40 dni brez alkohola? Se morda tudi sami povsem odrečete alkoholu v tem obdobju?

Da, tudi sam se mu povsem odrečem v tem obdobju, seveda. Moram reči, da sem do zdaj, ko je že polovica akcije za nami, samo enkrat prišel v položaj, ko sem si hotel naročiti pivo. No, pa sem se hitro spomnil, da sem v tej akciji. Akcija se mi zdi sicer primerna še za marsikaj, kar lahko predstavlja težavo. Na primer 40 dni brez sladkorja. To bi bil zame večji izziv.

O načrtih

Morda pripravljate že kakšno novo stand up komedijo?

Ne, nove komedije še ne načrtujem, ker je Mali otroci, veliki problemi še vedno dovolj sveža. Trenutno sva pri petdesetih ponovitvah in upava, da prideva do stotice. Se pa pripravljam na novo TV-oddajo, ki prihaja jeseni. No, o tem pa takrat, ko bo kaj več znanega.