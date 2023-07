Milan Kundera se je rodil leta 1929 v mestu Brno na Češkem. V mladosti se je pridružil komunistični partiji, a so ga pozneje zaradi reformističnih pogledov, ki jih je izražal med Praško pomladjo in po njej, iz nje izključili ter mu onemogočili delovanje.

Postal je osovražena figura tedanje oblasti, zaradi česar se je leta 1975 izselil v Francijo, kjer je pozneje predaval na univerzah v Rennesu in Parizu. Leta 1979 so mu češke oblasti odvzele češkoslovaško državljanstvo, leto pozneje pa je postal francoski državljan. Češko državljanstvo so mu vrnili leta 2019.

V domovino se po selitvi v Francijo ni več vrnil, vsaj uradno in javno ne. V Franciji je nekaj časa še pisal v češčini, leta 1993 pa je prešel na francoščino, a ta dela se po presoji nekaterih kritikov ne morejo kosati s tistimi, nastalimi v pisateljevem tako imenovanem češkem obdobju.

Milan Kundera leta 1963 Foto: Profimedia

Njegov najslavnejši roman je Neznosna lahkost bivanja, ki je izšel leta 1984. Štiri leta pozneje so po njem v ZDA posneli film z Danielom Day-Lewisom, Leno Olin in Juliette Binoche v glavnih vlogah, a je Kundera izjavil, da film ni imel veliko skupnega z "duhom romana in njegovih likov". Po tem ni več dovolil filmskih adaptacij svojih del.

Med njegovimi najbolj znanimi romani so še Šala, Življenje je drugje in Valček za slovo, v svojih delih je Kundera vselej z jedko ironijo in tudi kritično obravnaval socialistično družbo in se zavzemal za osebno in ustvarjalno svobodo.

Disident, ki tega naziva ni maral

Prevajalec in poznavalec dela in življenja Kundere Jaroslav Skrušny je ob pisateljevi 85-letnici za STA dejal, da je Kundera netipičen disident in se je naziva disident ves čas otepal. Kundera je zase vedno trdil, da je pisatelj, zavezan zgolj literaturi, in da je edino, kar ga zanima, človekova usoda.

Leta 2021 je Kundera od takratnega slovenskega predsednika Boruta Pahorja prejel slovensko državno odlikovanje zlati red za zasluge.