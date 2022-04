Umik z odrov ni trajal dolgo, Ana Netrebko prihaja tudi v Ljubljano

Sopranistka Ana Netrebko je po ruskem napadu na Ukrajino odpovedala svoje koncerte zaradi kritik, da je blizu Kremlju. Ni namreč želela obsoditi ruske invazije na Ukrajino. Pred kratkim pa je sporočila, da ruskega predsednika Vladimirja Putina ne podpira, in obsodila rusko vojno proti Ukrajini. "Moje misli so z žrtvami te vojne in njihovimi družinami," je sporočila.

50-letna Netrebkova je še poudarila, da ni bila članica nobene politične stranke in ni povezana z nobenim voditeljem Rusije. Hkrati je obžalovala, da je bilo mogoče njena dejanja in izjave v preteklosti deloma napačno razumeti. Dodala je, da ni "nikoli prejela finančne podpore od ruske vlade" ter da živi v Avstriji, "ki je tudi njen davčni dom". "Ljubim svojo domovino Rusijo," je še dejala Ana Netrebko in dodala, da "s svojo umetnostjo želi le spodbujati mir in enotnost".

Vrnitev na koncertne odre, 26. avgusta nastopa v Ljubljani

Zdaj je že jasno, da se kmalu vrača na evropske odre. 25. maja bo nastopila v Filharmoniji Pierra Bouleza v Parizu, 27. maja v milanski Scali, 5. junija v Kulturno-kongresnem centru v Luzernu, 2. julija v Koncertni hiši na Dunaju, 22. julija v Palači Thurn in Taxis v Regensburgu, 25. julija v Kraljevem gledališču v Madridu ter 4., 7. in 10. avgusta v veronski Areni.

26. avgusta pa prihaja v Ljubljano, v Cankarjevem domu bo nastopila skupaj z možem, tenoristom Jusifom Ejvazovim, spremljal ju bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Michelangela Mazze.

