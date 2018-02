Pregled najboljših predstav na Mladinsko showcase

Slovensko mladinsko gledališče bo od 5. do 8. aprila, od četrtka do nedelje, ponudilo zgoščen pregled najboljših predstav zadnjih sezon, ki bodo namenjene tudi tujemu občinstvu.

Oglasno sporočilo

V sklopu Mladinsko showcase se bo v petih dneh zvrstilo šest izbranih uprizoritev, na ogled katerih vabijo tuje selektorje, kolege gledališčnike, zlasti mlade ustvarjalce, ljubitelje gledališča, skratka vse, ki jim želijo pokazati, da je vse lepo in prav: "Tukaj je Slovenija … Slovenija gre naprej."

Naše nasilje in vaše nasilje; Foto: Sandi Fišer

Mladinsko showcase bo v četrtek, 5. aprila, ob 19.00 odprla predstava NAŠE NASILJE IN VAŠE NASILJE trenutno najbolj vročega evropskega režiserja Oliverja Frljića.

Uprizoritev, ki je dregnila v bolečo točko stare celine in vsepovsod sprožila burne odzive, se ne sramuje svoje političnosti in si ne zatiska oči pred temno platjo Evrope, ki pozablja na svojo kolonialno preteklost, medtem ko zapira meje tisočim, ki bežijo prav pred posledicami evropske in ameriške politike.

Kompleks Ristić; Foto: Nejc Saje

Naslednjega dne, v petek, 6. aprila, bo ob 18.00 na vrsti še ena predstava istega režiserja. KOMPLEKS RISTIĆ se loteva lika in dela Ljubiše Ristića, enega najpomembnejših režiserjev jugoslovanskega kulturnega prostora in Slovenskega mladinskega gledališča, v obdobju po razpadu nekdanje skupne države pa kontroverznega srbskega politika.

Ob tem spregovori predvsem o izjalovljenih idealih in počasnem krhanju naše nekdanje države, ki je pripeljalo v krvavo morijo. Zato bi zlahka nosila tudi naslov Missa za Jugoslavijo – maša, ki z neizmerno koncentracijo igralske prezence in s premišljeno zastavljeno dinamiko čustvenega stroja poetično pokaže delovanje kolektivnega telesa.

Republika Slovenija; Foto: Nejc Saje

Istega dne ob 20.30 bo na sporedu še REPUBLIKA SLOVENIJA, ki je učna ura dokumentarnega gledališča in je zmogla narediti to, "česar v več kakor dvajsetih letih nista zmogla niti uradna politika niti pravosodje".

Predstava na oder postavlja tri situacije iz časa po osamosvojitvi, ko smo živeli kolektivno zgodbo o uspehu, medtem ko so se nekje v ozadju dogajale povsem druge stvari; tri zgodbe o skritem koščku polpretekle zgodovine, na katerega je težko biti ponosen; tri zgodbe, katerih del smo že petindvajset let tudi mi.

Hitchcock; Foto: Nejc Saje

V soboto, 7. aprila, ob 19.00 bo na vrsti HITCHCOCK, ki ga je skupaj z igralci Mladinskega ustvarila poljska ekipa in se po duhovitosti in lucidnosti kosa z mojstrovimi filmi. Predstava je poklon velikanu in enemu najvplivnejših filmarjev vseh časov, ki je s svojimi mojstrovinami za vedno zaznamoval tako naše gledanje filmov kakor dojemanje sveta, hkrati pa ne pozabi na njegove senčne plati.

Dve uri pozneje bodo na sporedu METAMORFOZE 4°: ČRNE LUKNJE. Projekt Bare Kolenc, že na začetku poti ovenčan z ugledno nagrado mednarodnega fokusa Stückemarkt berlinskega festivala Theatertreffen, se sprašuje, ali smo danes sploh še lahko humani. Smo sposobni sočloveku nemoteno pogledati v oči, v črno luknjo njegove zenice?

Smo sposobni razumeti to točko nič, to skrajno metafizično točko fenomena črne luknje, da bi lahko presegli stereotipe in predsodke?

Bara Kolenc; Foto: Voranc Vogel

Štiridnevni pregled predstav bomo sklenili v nedeljo, 8. aprila, ob 19.00 z uprizoritvijo avtorskega projekta ČLOVEK, KI JE GLEDAL SVET režiserja Žiga Divjaka in ekipe.

Subtilna predstava, za katero sta bila na lanskem Borštnikovem srečanju nagrajena tako režiser kot igralski ansambel, pred nami razpre kalejdoskop sveta, v katerem živimo, ne da bi ob tem moralizirala, in nam netendenciozno niza drobne osebne zgodbe, ki prerastejo v univerzalno. "Lepe predstave lepo molčijo", nekatere druge pa z utišanim glasom na ves glas kričijo o tistem najbolj bolečem, kar zadeva nas vse.

Človek, ki je gledal svet; Foto: Nejc Saje

Vse predstave bodo opremljene z angleškimi nadnapisi in po vsaki od njih ste vabljeni na neformalno druženje z igralci in drugimi ustvarjalci v Klubu Mladinsko – baru Božidar.

PROGRAM: Četrtek, 5. april, ob 19.00 NAŠE NASILJE IN VAŠE NASILJE Po navdihu romana Estetika odpora Petra Weissa Režija: Oliver Frljić Naročilo in produkcija: HAU Hebbel am Ufer (Berlin); koprodukcija: Wiener Festwochen (Dunaj), Slovensko mladinsko gledališče (Ljubljana), Kunstfest Weimar (Weimar), Zürcher Theater Spektakel (Zürich), HNK Ivana pl. Zajca (Reka) Podprl Zvezni kulturni sklad Nemčije Regionalni koproducent: MESS Sarajevo Nagrada hrabri novi svet časnika Dani na festivalu MESS Sarajevo Petek, 6. april, ob 18.00 KOMPLEKS RISTIĆ Režija: Oliver Frljić Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališče (Ljubljana), HNK Ivana pl. Zajca (Reka), BITEF (Beograd), MOT (Skopje) Nagrada za najboljšo predstavo v celoti, nagrada za najboljšo režijo in nagrada Radovana Marušića za najboljšo likovno podobo predstave na Festivalu bosensko-hercegovske drame Zenica 2016 Petek, 6. april, ob 20.30 REPUBLIKA SLOVENIJA Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana Vsi avtorji predstave bodo ostali anonimni. Posameznik v tem kontekstu ni pomemben, pomembna je drža(va). Borštnikova nagrada po presoji žirije za angažirano gesto ob 25. obletnici države Republike Slovenije, Šeligova nagrada za najboljšo predstavo v celoti na Tednu slovenske drame Sobota, 7. april, ob 19.00 HITCHCOCK Agnieszka Jakimiak (besedilo in dramaturgija), Katarzyna Leks (scenografija in kostumografija), Agata Maszkiewicz (koreografija), Weronika Szczawińska (režija), Piotr Wawer jr. (dramaturgija in glasbena oprema Sobota, 7. april, ob 21.00 Bara Kolenc METAMORFOZE 4°: ČRNE LUKNJE Režija: Bara Kolenc Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališče (Ljubljana), Schauspiel Dortmund, Center urbane kulture Kino Šiška (Ljubljana) Projekt Metamorfoze 4°: Črne luknje je prejel nagrado Werkauftrag des Theatertreffen Stückemarkts 2016, ki jo financira Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb). Nedelja, 8. april, ob 19.00 ČLOVEK, KI JE GLEDAL SVET Režija: Žiga Divjak Borštnikovi nagradi za najboljšo režijo in igro (celotnemu igralskemu ansamblu predstave).

MLADINSKO SHOWCASE

Vse lepo in prav/No Alarms and No Surprises

5.–8. april

4 dnevi, 6 predstav, angleški nadnapisi

4 days, 6 performances, English surtitles