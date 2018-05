Slovenski pisatelj Miha Mazzini z romanom Izbrisana na festivalu Vicino/Lontano

Mazzinijev roman je bil napisan tudi v italijanskem jeziku. Foto: STAfoto

Roman Izbrisana, ki je leta 2014 izšel pri založbi Goga, prinaša zgodbo samske mamice Zale, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških sistemih, da uradno ne obstajata ne ona ne njen novorojenček.

Po romanu je posnet tudi film, ki še čaka na premiero. Foto: STAfoto

Navdih je Mazzini našel v izbrisanih odstotkih prebivalstva

Kot je na današnji novinarski konferenci na Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji povedal Mazzini, je roman, upoštevajoč dogodke. pravzaprav napisal pozno.

Leta 1992 je namreč vlada izbrisala dva odstotka prebivalstva, da so prizadeti to izvedeli in da je prišlo v javnost, pa je trajalo še nekaj let.

Ko je o tem bral, si je mislil, da kaj takšnega ni mogoče, da se je zgodila napaka, ki bo popravljena, in da se bo o tem zagotovo pisalo.

Ker se nič od naštetega ni zgodilo, je ugotovil, da mora o tem pisati sam. Po romanu je nastal tudi film, ki čaka na premiero.

Festival obsega vseživljenjske tematike

Festival po besedah podpredsednice festivala France Rigoniše obravnava makro teme, ki pa, kot je poudarila, vplivajo na naša življenja. Poleg tega posebno pozornost namenjajo temi identitet.

V sklopu letošnjega festivala se bo zvrstilo več kot sto dogodkov - srečanj, debat, razstav in predstav, pričakujejo več kot 200 gostov.

V sklopu festivala podeljujejo tudi mednarodno literarno nagrado Tiziano Terzani v spomin na novinarja in pisatelja Terzanija. Žirija, ki ji predseduje Angela Terzani, je letos za nagrajenca izbrala novinarja in pisatelja Domenica Quirica, avtorja knjige Succede ad Aleppo. Quirico, dopisnik turinskega dnevnika, bo tudi protagonist večernega dogodka 12. maja v gledališču Teatro Nuovo Giovanni da Udine.