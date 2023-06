Slovenska filharmonija vabi v novo koncertno sezono 2023/24

Oglasno sporočilo

Slovenska filharmonija vabi k vpisu abonmajev za novo koncertno sezono 2023/24. Tudi letos bodo dopoldneve in večere v Slovenski filharmoniji in Cankarjevem domu popestrili koncertni sporedi šestih raznolikih abonmajskih ciklov.

Foto: Darja Štravs Tisu

Abonmaja Same mogočne skladbe – SMS in Filharmonični klasični koncerti – FKK bosta poskrbela za izvedbe nepogrešljivih simfoničnih del iz glasbene zakladnice. V ciklu SMS se bodo Orkestru Slovenske filharmonije pridružili vrhunski domači in tuji gostje, kot so Urška Križnik Zupan, Douglas Boyd, Charles Dutoit, Gordan Nikolić, Céline Flamen in drugi, prvič po izjemnem uspehu leta 2021 na Chopinovem pianističnem tekmovanju v Varšavi pa bo z Orkestrom Slovenske filharmonije nastopil tudi Alexander Gadjiev. V sklopu cikla FKK se bo predstavila izjemna petnajstletna violinistka Patricija Avšič, v sezoni pa bodo na odru nastopili tudi drugi zanimivi glasbeni gostje.

V Vokalno-instrumentalnem programu – VIP bosta Orkester in Zbor Slovenske filharmonije skupaj s solisti poustvarila velika dela Bacha, Vivaldija, Brucknerja, Dvořáka, prvo izvedbo pa bosta dočakali tudi deli slovenskega skladatelja Pavla Mihelčiča. Poleg izvrstnih solistov se bodo orkestru pridružili gostujoči dirigenti Philipp von Steinaecker, Federico Maria Sardelli, Holger Speck in Hossein Pishkar.

V sklopu cikla Sodobnih orkestrskih skladb – SOS, ki združuje skladbe preteklosti z glasbenimi deli sodobnosti, bodo zazvenele kompozicije slovenskih skladateljev Mateja Bonina, Larise Vrhunc, Lojzeta Lebiča ter Janeza Matičiča. Posebno slovesen bo tretji koncert cikla, ki bo obeležil devetdesetletnico častnega člana Slovenske filharmonije, akademika Lojzeta Lebiča. Tudi letos bodo cikel pospremile Sobotne izobraževalne matineje – SIM ter pokoncertna druženja s skladatelji in izvajalci.

Foto: Slovenska filharmonija

Ob sobotah, 3. in 10. junija 2023, Slovenska filharmonija prireja zanimive glasbeno-družabne dogodke na osrednji ljubljanski tržnici. Tam bodo nastopili člani Orkestra in Zbora Slovenske filharmonije skupaj s povezovalcem Tilnom Artačem. Obiskovalci tržnice bodo lahko pobližje spoznali oba ansambla, filharmonično glasbo in koncertno ponudbo, na tržnici bo mogoče tudi kupiti abonmaje, sodelovati v različnih igrah in nenazadnje – dirigirati zboru in orkestru!



Sobotne prireditve bodo trajale od 9.30 do 13.00. Ob deževnem vremenu posamezni dogodek odpade.

V Pretežno vokalnem ciklu – PVC bodo zaživela številna sodobnejša zborovska dela tako tujih kot slovenskih skladateljev, predkoncertni pogovori pa bodo poslušalcem dodatno približali glasbeni program.

Za najmlajše in njihove družine bodo poskrbeli moderirani koncerti Družinskega abonmaja – DA!, prava uspešnica prejšnje sezone, ki bodo tokrat v ospredje postavili skladatelje in njihov odnos do narave.

Vpis abonmajev za novo sezono bo potekal od 1. junija do 14. julija 2023 vsak delavnik od 11. do 13. in od 15. do 17. ure v Slovenski filharmoniji na Kongresnem trgu 10 oziroma prek spleta. Dodatne informacije o vpisu abonmajev ponudbo najdete na tej povezavi.



Foto: Slovenska filharmonija T +386 1 24 10 800 E info@filharmonija.si www.filharmonija.si

