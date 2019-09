Po Ljubljani 21 novih spotikavcev v spomin na judovske meščane

V Ljubljani so prve spotikavce, kocke v spomin na judovske meščane Ljubljane, ki so bili zaradi porekla iztrgani iz svojih domov in odpeljani v različna koncentracijska taborišča po Evropi, postavili pred dobrim letom. Tem se danes pridružuje še 21 tovrstnih spominskih obeležij. Prvega bodo ob 10. uri položili na Krojaški ulici 5.

Spotikavci so večletna akcija v spomin na pogrom Judov v Ljubljani in Sloveniji. Gre za del projekta, ki ga je leta 1992 začel nemški umetnik Gunther Demnig. Zamislil si je, da bi v spomin na pogrom Judov na pločnik pred stavbami z njihovim zadnjim naslovom namestili spominske granitne kocke - Stolpersteine (spotikavce).

Kamni, prevlečeni s slojem medenine in vklesanimi osebnimi podatki posamezne žrtve, so danes postavljeni v več sto mestih po Evropi, med drugim v Nemčiji, Avstriji, na Češkem in Madžarskem. V Sloveniji so poleg Ljubljane spotikavci naselili tudi Maribor, Lendavo in Mursko Soboto. Častni pokrovitelj projekta Spotikavci v Sloveniji je predsednik Republike Borut Pahor.

Polaganje spotikavcev spremljajo tudi preživeli v holokavstu

Prvega spotikavca bo v Ljubljani danes ob prisotnosti Demniga položil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, drugega pa podpornica projekta Spotikavci Marie Ann Prelog.

Na slovesnosti bodo sodeloval tudi visoki predstavniki judovske skupnosti iz Slovenije in tujine. Za izvedbo dogodka so moči združili Judovski kulturni center Ljubljana, Sinagoga Maribor in Mini teater ob podpori oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana. Organizatorji so nanj povabili tudi 20 posameznikov iz Hrvaške in Slovenije, ki so preživeli holokavst.

Večerna slovesnost z izraelsko pevko

Dopoldanski postavitvi spotikavcev bo ob 17.30 na Križevniški ulici sledila večerna slovesnost v družbi z izraelsko pevko Sivan Goldman, kantorjem Isidorom Abramowiczem in pianistom Jožijem Šalejem.

Ob 18. uri pa bodo v Judovskem kulturnem centru Ljubljana odprli instalacijo, posvečeno 587 slovenskim žrtvam holokavsta umetnika Jaše Mrevljeta Pollaka ter razstavo - serijo plakatnih portretov Vuka Ćosića z naslovom Undeleted - Rekonstruirani portreti izbrisanih ljubljanskih judovskih someščanov, še piše v sporočilu za javnost.