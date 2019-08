Pisatelj Boris Pahor praznuje 106. rojstni dan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zamejski pisatelj Boris Pahor bo danes v ljubljanski knjigarni Konzorcij proslavil svoj 106. rojstni dan. Zdaj že tradicionalno srečanje ob tej priložnosti pripravljata Mladinska knjiga in Cankarjeva založba. Avtor iz Trsta se je uveljavil kot pričevalec fašističnega nasilja nad Slovenci v Italiji, v javnosti pa je vseskozi zagovarjal nacionalno samozavest.

Pogovor s pisateljem Borisom Pahorjem bo vodil urednik Zdravko Duša, sodeloval pa bo tudi eden najožjih Pahorjevih sodelavcev pri reviji Zaliv Peter Kovačič Peršin. Pahor vse svoje življenje opozarja na nevarnosti totalitarnih režimov, katerih žrtev je bil tudi sam, ter na nujnost samozavestne ter pokončne drže v najširšem pomenu besede, ki lahko temelji le na dobrem poznavanju zgodovine in lastne identitete.

Pahor zaslovel kot pričevalec fašističnega nasilja nad Slovenci v Italiji

Pahor, ki je tudi zaprisežen borec za pravice ogroženih jezikov in pripadnikov ogroženih kultur, je vedno poudarjal, da je nacionalna zavest nujna za preživetje Slovencev v Italiji ter človeka in človeštva v svetu. Njegovo najbolj znano delo je še vedno Nekropola iz leta 1967, v kateri opisuje taboriščno izkušnjo in s katero je zaslovel tudi po Evropi.

Pisatelj je večkrat poudaril, da so ga v tujini prepoznali prej kot doma. Roman je bil preveden v francoščino, nato pa še v številne druge jezike. Tudi sicer so njegova dela priznana prek meja in velja za enega najbolje prodajanih slovenskih avtorjev v tujini.

Za svoj literarni opus prejel vrsto nagrad in časti

Za svoja literarna dela je Pahor prejel vrsto nagrad in časti, med njimi Prešernovo nagrado (1992), srebrni častni znak Republike Slovenije (2000) in francoski red legije časti (2007). Ob 102. rojstnem dnevu je prejel častni naziv kulturni ambasador Republike Slovenije.

V zadnjih letih pisatelj s svojimi razmišljanji nagovarja mladino in jih poziva k aktivnemu udejstvovanju, ki naj bo osnovano na znanju, poglabljanju in študiju zgodovine, prava in diplomacije, zato da bo svet lahko doživel resnično spremembo.