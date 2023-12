Nova znamenitost Dunaja: vstop je za vse brezplačen

Prenovljeni Muzej Dunaja na Karlovem trgu, ki ga odpirajo po skoraj štiriletni obnovi, bo nova znamenitost Dunaja. Razstavne prostore so prenavljali vse od leta 2019 in jih v obsežni prenovi skoraj podvojili s prvotnih 6.900 na 12 tisoč kvadratnih metrov.

V muzeju so na ogled predmeti iz zgodovine avstrijske prestolnice in njenih prebivalcev, nekateri izmed njih bodo zdaj prvič našli svoj razstavni prostor. Zastopane bodo glavne teme vsakdana, kot so delo, bivanje, promet, priseljevanje in ekologija, manjkale pa ne bodo niti posebnosti dunajskega mestnega življenja, kot je orjaški kit, ki so ga rešili iz zabaviščnega parka Prater in so mu Dunajčani nadeli ime Poldi.

Prvi javni muzej v Avstriji, ki brezplačen ogled zbirke omogoča vsem

Pred otvoritvijo so iz muzeja sporočili, da bo stalna razstava z naslovom "Dunaj. Moja zgodovina" po novem brezplačna za vse obiskovalce. Kot je poudaril Matti Bunzl, direktor Muzeja Dunaja, so se pri tem zgledovali po Veliki Britaniji. V rastočem mestu, kot je Dunaj, ki je letos presegel dva milijona prebivalcev, je pomembno kulturne prostore razumeti kot družabna stičišča. Ta naj omogočajo dialog ne glede na izvor, socialni položaj ali izobrazbo udeleženih. Muzej Dunaja bo tako prvi javni muzej v Avstriji, ki bo uporabil ta vključujoči pristop.

Foto: Kollektiv Fischka

Demokratizacija mestne kulturne dediščine

"Muzej Dunaja in njegove zbirke pripadajo Dunajčanom," je poudaril dunajski župan Michael Ludwig, "brezplačna vstopnina za stalno razstavo predstavlja demokratizacijo mestne kulturne dediščine, kot je še ni bilo. Gre za projekt, ki v tej razsežnosti v avstrijskem muzejskem prostoru nima primere in bo zagotovo zgled drugim."

Poleg stalne razstave bo muzej gostil tudi številne druge projekte in razstave, s katerimi se bodo obiskovalci različnih generacij na ustvarjalen način poglobili v zgodovino mesta. Novost bo skupnostna galerija, v kateri bodo prostor namenili različnim mestnim skupnostim. Prva bo na sporedu razstava "Menjava perspektive", ki jo pripravlja skupina enajstih udeleženk delavnice za kreativno pisanje. Z razstavljenimi predmeti in besedili bodo prevpraševale, kako se njihova osebna zgodovina prekriva z uradno mestno zgodovino.

Ogrevanje in hlajenje z geotermalno energijo

Pri obnovi spomeniško zaščitene stavbe so želeli dopolniti izvirno zasnovo prvotnega arhitekta Oswalda Haerdtla iz leta 1959. Seveda so pri tem upoštevali tudi trajnostni vidik, muzej se bo po novem celo leto ogreval in hladil z geotermalno energijo, ki jo črpajo s 30 sondami. Glavni material pri prenovi je bil beton v imitaciji lesa, kar so dosegli z vlivanjem v neobdelane lesene opaže.

