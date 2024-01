Muzej lahko obdrži sliko, ki so jo nacisti odvzeli Judinji

Sodišče je odločilo, da lahko Pissarrojevo umetniško delo, ki so ga nacisti ob začetku druge svetovne vojne odvzeli Judinji, ostane v zbirki muzeja v Madridu. Potomci nekdanje lastnice so sliko želeli nazaj.

Prizivno sodišče v ZDA je presodilo, da mora imeti pri obravnavi lastništva prednost španska zakonodaja, ki lastništvo opredeljuje kot šest let neprekinjenega posedovanja. Odločitev pomeni, da bo slika Camilla Pissarroja z naslovom Rue Saint-Honore, Apres-midi. Effet de Pluie (Ulica Saint-Honore, popoldne. Učinek dežja) ostala v zbirki muzeja, ki je v lasti španske vlade, namesto da bi jo vrnili potomcem Judinje Lilly Cassirer, ki je bila leta 1939 sliko prisiljena predati nacistom v zameno za svobodo.

Sodba je družino in njene odvetnike presenetila, saj so po tem, ko je vrhovno sodišče leta 2022 presodilo v njihovo korist, pričakovali vrnitev slike. Odvetniki družine so napovedali, da bodo zahtevali pregled pri sodnem senatu, saj menijo, da morajo izpodbijati vztrajanje Španije pri posedovanju umetnin, za katere je jasno, da so jih ukradli nacisti.

Slika, ki jo je Pissarro naslikal leta 1897. Foto: Guliverimage Slika francoskega impresionista, ki prikazuje pariško ulico na deževen dan, je po tem, ko so jo kupili neposredno od Pissarrojevega trgovca z umetninami, desetletja krasila stene domov družine Cassirer v Berlinu in Münchnu. Leta 1939, ko se je soočila z naraščajočim nacističnim zatiranjem, pa so Lilly Cassirer povedali, da je mogoče dobiti izstopne vizume, vendar za ceno, da družina preda sliko. Cenilec, ki so ga imenovali nacisti, je zanjo ponudil 360 dolarjev, plačanih na blokiran račun, do katerega niso mogli dostopati.

Nemška vlada ji je leta 1958 plačala odškodnino

Po besedah dedičev je Cassirerjeva več let iskala olje na platnu iz leta 1897. Leta 1958 je od nemške vlade prejela odškodnino, ni pa se odpovedala pravici do vrnitve slike.

Ko so jo odvzeli nacistom, so sliko prenesli v ZDA, kjer jo je leta 1976 v newyorški galeriji kupil baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Od barona jo je nato leta 1993 odkupila Španija.

V družini Cassirer so menili, da je slika izgubljena, dokler je leta 2000 ni odkril vnuk Lilly Cassirer v madridskem muzeju Thyssen-Bornemisza. Španija je zahtevek za vrnitev umetnine zavrnila, družina pa je s tožbo začela dolgotrajno pravno bitko. Vrednost slike so ocenili na 30 milijonov dolarjev.

