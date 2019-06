Melania bo pri Sevnici dobila prvi javni kip

Kam segajo korenine ameriške prve dame in kako domačini spremljajo in obeležujejo to nesporno zgodovinsko dejstvo, je vprašanje, ki si ga je ob prihodu v Slovenijo zastavil ameriški umetnik Brad Downey, ki je poskrbel, da bo Melania Trump v Rožnem, naselju pri Sevnici, dobila prvo javno skulpturo.

Ob pomanjkanju konkretnejšega javnega odziva na zgoraj zastavljeno vprašanje in ob omejitvah, povezanih z visokim položajem Melanie Trump, je ameriški umetnik Brad Downey sprožil projekt postavitve prve javne skulpture aktualni ameriški prvi dami. V danih možnostih je sponzoriral umetniško naročilo rokodelcu in kiparju z motorno žago Maxiju iz okolice Sevnice, ki je izdelal leseni kip, poimenovan Melania.

Javna skulptura, ki uteleša prvo damo, ki prek hriba pozdravlja svoj rodni kraj, je svoje mesto dobila v naselju Rožno pri Sevnici. Odprtje kipa pa bo potekalo v petek, 5. julija, ob 19. uri.

Razstava Ta Eho

Postavitev kipa Melania je spremljevalni dogodek Downeyjeve razstave z naslovom Ta Eho, ki jo odpirajo 4. julija in bo na ogled do 25. avgusta v Galeriji Vžigalica.

Avtor si je za razstavo v ljubljanski galeriji izbral temo mitološke nesrečnice Eho, ki je za kazen za prikrivanje nezvestobe boga Zevsa lahko ponavljala le glasove, ki so dospeli do nje, in njeno ljubezen do vase zagledanega Narcisa, kot ogledalo in odmev očitnega vprašanja, ki si ga je umetnik zastavil, ko je prvič obiskal Slovenijo. Nepredmetni svet, delo ameriškega umetnika Brada Downeyja, ki bo parkiran pred Galerijo Vžigalica, je del njegove razstave v omenjeni galeriji z naslovom Ta Eho, ki jo odpirajo 4. julija ob 20. uri. Foto: Hanneke Wetzer

Ob Melanii tudi duplikat Reaganove tiskovne sobe

V galerijski postavitvi pa bo ob zgodbi o nastanku spomenika Melanii Trump predstavljen tudi duplikat tiskovne sobe predsednika Ronalda Reagana v Beli hiši. "V osemdesetih letih 20. stoletja je z govorniškega odra svetovnim medijem prvič sporočal novice profesionalni hollywoodski igralec - in spreminjal svet. Prostor moči in vpliva na javno mnenje, ki ga z vsakim novim ameriškim predsednikom doživljamo in sprejemamo drugače, je v galeriji za posredovanje izjave na voljo vsakomur," pa so v Vžigalici med drugim z besedilom pospremili Downeyjevo razstavo.

Na razstavi, ki iz na videz nepovezanih umetniških del oblikuje povezave in razmerja med lokalnim in globalnim ter naslavlja tri dominantne ideologije našega časa, bo na ogled tudi serija del Misli mi vedno uhajajo. Gre za nabor cenzuriranih posterjev, revij in posnetkov iz Turčije in Združenih arabskih emiratov. Vsi prizori, ki bi lahko skrhali javno moralo, so bili od nacionalnega odbora za medije v obeh državah zamegljeni ali prekriti z malevičevskim črnim kvadratom in pravokotniki. Podobe so navdihnile modno linijo, ki sta jo Brad Downey in Jess Øberlin zasnovala leta 2018.

Na trgu pred Galerijo Vžigalica pa bo parkiran tudi premični simbol modernosti - Tatlinov stolp na buldožerju. Avtor je delo naslovil Nepredmetni svet, v njem pa tematizira nikoli uresničeno konstruktivistično zgradbo iz leta 1919, izvorno namenjeno svetovnemu sedežu komunistične partije. Umetnik jo v tem kontekstu razume kot "neustavljiv delavski stroj, ki ruši in gradi - tako mesta kot ideologije".

