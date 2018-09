Oglasno sporočilo

Slovensko mladinsko gledališče vstopa v 63. sezono , katere moto je Jaz, umetnik. Jaz, državljan. Naše predstave, od še ni naslova (po mitu Don Juana) prek Baala (po motivih besedila Bertolta Brechta) do Platonove Države, bodo govorile o umetniku, njegovih upanjih in željah, družbenem angažmaju in položaju v svetu.

V okolju, v katerem se soočamo z vedno večjo nestrpnostjo do drugačnosti in v katerem namesto "subverzivne kritike od nas zahtevajo politično nevtralnost, odrekanje našemu družbenemu delovanju", bomo v tej sezoni skušali premišljati in spregovoriti o "naši pravici do različnosti, naši pravici do javnega, kritični moči umetnosti in naši državljanski odgovornosti. Jaz, državljan skratka opozarja na odgovornost, ki jo prevzemam, ker sem jaz, umetnik," je zapisal umetniški vodja Goran Injac. "Biti državljan kot umetnik pomeni ugledati svet iz neobičajnega zornega kota in čutiti nezaustavljivo nujo, da znova ustvarimo in domislimo svet okoli sebe," ga je dopolil direktor Tibor Mihelič Syed.

Predstavitev sezone Jaz, umetnik. Jaz, državljan.

Sezono bomo odprli z oktobrsko premiero, ki izhaja iz Don Juana, v režiji Tomija Janežiča, ki se skupaj z ekipo pri svojih raziskovanjih opira na lik Don Juana iz zgodovine svetovne umetnosti, na besedilo Simone Semenič in na improvizacije. Novembra bo na sporedu drugi del projekta Narodna sprava – umetniško-politično popotovanje po pokrajinah protifašističnega in komunističnega spomina, ki sta ga avtorici, mednarodno uveljavljeni umetnici in teoretičarki Marta Popivoda in Ana Vujanović, naslovili Krajine svobode.

Direktor Tibor Mihelič Syed, novinar in sodelavec Dežele pridnih Erik Valenčič in umetniški vodja Goran Injac

Otrokom bomo namenili Ariola, ki ga bo po priljubljenem stripu Emmanuela Guiberta in Marca Boutavanta (v slovenščini je izšel pri založbi VigeVageKnjige) za oder priredila pesnica Anja Golob, režiral pa ga bo Matjaž Pograjc. Vito Taufer bo znova sodeloval s pesnikom in dramatikom Andrejem Rozmanom Rozo – in njuni skupni projekti so se praviloma pokazali kot zadetek v polno. Tokrat se bosta lotila priredbe Brechtovega Baala, ki bo premierno prikazan v mesecu marcu.

Šest novih produkcij in ustvarjalcev - od leve: Anja Golob, Matjaž Pograjc, Andrej Rozman Roza, Neda R.Bric, Daniel Day Škufca, Goran Injac in Tibor Mihelič Syed

V Mladinsko smo povabili švicarskega režiserja, dramatika in esejista Borisa Nikitina, ki v svojih projektih "omogoča gledalcu drugačne poglede iz neobičajnih perspektiv" (NZZ). V predstavi se bo skupaj za ansamblom Mladinskega spopadal z Nasprotjem stvari. Za konec sezone se bomo posvetili Platonovi Državi. Na oder jo bo prenesla prodorna režiserka in nekdanja kuratorica festivala Bitef Anja Suša v sodelovanju z Borutom Šeparovićem, ustanoviteljem in gonilno silo angažiranega hrvaškega kolektiva Montažstroj, ter dvema mladima dramatikoma, Agnieszko Jakimiak in Tomom Silkebergom.

Angažirana Nova pošta in debatna Dežela pridnih

V novi sezoni bomo še naprej gradili na temeljih, ki jih je postavil projekt Nova pošta. Nova pošta bo ostala angažiran prostor dialoga, srečevanj in soočanj, prostor za premislek in odzivanje na širše družbeno dogajanje. Na sporedu ostajajo tudi uprizoritve, ki so nastale v njenem okviru. Predstava 6 bo na sporedu že 18. septembra.

Nadaljevali bomo tudi sodelovanje z Boštjanom Naratom in Erikom Valenčičem, ki bosta Deželo pridnih še naprej oblikovala vsak v svojem značilnem slogu: Boštjan Narat bo praviloma odpiral teme, povezane s predstavami Mladinskega, osvetljeval skrite plati, širil kontekst za različna mogoča branja predstav, Erik Valenčič pa se bo s sogovorniki z najrazličnejših področij prepuščal toku, ki se v pogovorni sinergiji skoraj vsakič izlije v angažirane vode žgočih družbenih vprašanj.

Andrej Rozman Roza je poskrbel za dodatno dozo smeha.

Od Mladinca do razširjenega Piranskega zaliva

Že imate svoj abonma? Nabor v Mladincu je ravno prav velik, atraktiven in svoboden glede izbora dneva obiska, da se za vsakogar najde pravi abonma. V abonmaju Enakost si boste lahko ogledali vse novosti sezone (razen predstave Ariol), abonma Mladinc vabi za dijake in študente, abonma Gledališče ob petih, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje, pa tudi letos začenjal ob 17.00 uri. Seveda pa ne smemo pozabiti na najsvobodnejši abonma Klub Mladinsko. Dopolnili smo tudi abonma Piranski zaliv, ki ima sedaj pet predstav (dve domači in tri v gosteh), tako da bomo letos poleg Reke obiskali še Trst. Izpolnjujemo poslanstvo slogana, kjer se politika ne more zediniti, posreduje umetnost. Seveda pa so vsi abonmaji tudi cenovno dostopni. Abonent lahko postanete že za 29 eur.

V letošnji sezoni napovedujemo 6 novih premier, 18 ponovitev iz preteklih sezon, pogovore v Deželi pridnih in dogodke na Novi pošti.

