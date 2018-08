Bolj kot so govorice obremenilne, težje jih je zajeziti

Govorice so tiha sila, ki vpliva na vse ravni skupnosti in družbe. Delujejo v zasebnem in javnem prostoru. Vplivajo na odnose, odločitve, mnenja, vedenje in dejanja. So stvar posameznika, družine, prijateljev, skupnosti, države, sveta … Pomen, moč in vlogo tega elementa družbene dinamike skozi različne ravni tematizira letošnji festival sodobnih idej Indigo.

Festival bo v naboru različnih predavanj, predstav, razstav, koncertov in javnih razprav v Ljubljani potekal med 5. in 7. septembrom v različnih kulturnih ustanovah in na prostem, na Trgu revolucije in naokoli.

Tretja izdaja Indiga se letos tako ukvarja z govoricami, ki namerno ali nenamerno delujejo v vseh sferah življenja. "Govorice so politika, govorice so blago, govorice so moč, govorice so orožje," so ob uvedbi tematika med drugim zapisali festivalski snovalci.

Tema letošnjega festivala sodobnih idej Indigo, ki bo v Ljubljani potekal med 7. in 9. septembrom, so govorice. Odvil sem bo niz predavanj, javnih pogovorov in predstavitev, razstav, predstav in koncertov, ki na različne načine naslavljajo in problematizirajo vlogo, kontekst in pomen govoric v današnjem času. Foto: Bojan Puhek

Govorice kot temelj skupnosti

Prek govoric se oblikuje skupnost. Ali kot je zapisala Mateja Kurir v posebni številki revije Outsider, ki v časopisnem formatu s številnimi prispevki spremlja letošnji Indigo, so govorice "imanentno lepilo skupnosti."

In kot še nadaljuje: "Skupnosti brez govoric praktično ni; te skrite podrobnosti, ki bi morale ostati v intimi, pa venomer uidejo na plano k drugim, vežejo na zamolčani ravni sosede na vasi, trgu, delovnem mestu ali v mestni soseski. Tako se zdi, da so meje skupnosti meje njenih govoric. (…)"

Govorice so stvar družine in države

Eden od koordinatorjev festivala in kurator Galerije Vžigalica Jani Pirnat medtem pravi, da "govorice vzpostavljajo razmerja, od medosebnih odnosov v družini in med prijatelji do političnih sistemov."

In bolj kot so govorice ali lažne novice obremenilne, težje jih je zajeziti. "Obtežilne govorice se zelo hitro širijo, na ta način so se začele revolucije, pogromi …"

Dokumentarna gledališka predstava o najstarejšem narodu na svetu z naslovom Jami distrikt režiserja Kokana Mladenovića bo na ogled v petek, 7. septembra, ob 19.30 v Mini teatru Ljubljana. Foto: Arhiv festival Indigo

Orodje in orožje promocije

Znotraj kulture in umetnosti, kot še pravi kurator Jani Pirnat, so govorice eden izmed močnih medijev za uveljavitev umetnika, galerije in muzeja. So orodje in orožje promocije. Negativna kritika oziroma govorice, če so zlonamerne, lahko uničijo celo posameznikovo kariero. Njihovo moč pa uporablja tudi politika. Gorov ire vzpostavljajo razmerja, od medosebnih odnosov v družini in med prijatelji do političnih sistemov. So elementi družbene dinamike, pravi eden od programskih snovalcev festivala Indigo Jani Pirnat. Foto: Bojan Puhek

Zvočni valovi želja in strahov

Ovidijev uvid v naravo govoric v svojem besedilu v Outsiderju podaja Bara Kolenc. Antični rimski pesnik jim je ob njihovi pripisal lahkovernost, nepremišljenost, prazen užitek, neutemeljen strah in hujskaštvo.

Ob čemer pa filozofinja v zapisu med drugim podčrta še druge srži pojava. " Govoricam ni mogoče določiti izvora – kot zvočni valovi se širijo med množico in se odbijajo od nevidnih sten človeških želja in strahov." V njih se tako prepletajo resnica in izmišljotine, domišljija, aspiracije, projekcije … Zgodbe sooblikujejo njeni prenašalci, jih spreminjajo, ob tem pa izražajo, razkrivajo (tudi) sebe.

Koncert alternativnega dua Damirja Martinovića - Mrleta in Ivanke Mazurkijević - Mr- Lee & IvaneSky bo na Trgu francoske revolucije v sredo, 5. septembra, ob 20. 30 uri.

Število prejemnikov in pošiljateljev je enako

In če so govorice tiste, ki povezujejo in definirajo skupnost, pa so v digitalni družbi te postale globalne. Na kar v svojem omenjenem zapisu opozori tudi Bara Kolenc. Kot tudi na to, da so se v današnjem času široke tehnološke reproduktivnosti govorice spremenile v digitalni zapis. Pa naj bo ta vizualni, video ali besedilni zapis.

"Z digitalno tehnologijo so se geografske razdalje spremenile v virtualno bližino. (…) Naš planet pa je postal ena sam velika hiša govoric," v prispevku še zapiše Bara Kolenc. V obdobju digitalne tehnologije povezano tudi s široko dostopnostjo do informacij, temveč do določene mere tudi do njihovega širjenja, če opremo še na zapis filozofinje, se je z digitalno tehnologijo razmerje med pošiljatelji in prejemniki izenačilo. Povečale so se tudi orodja za njihovo razširjanje, ob tem pomnožile tudi možnosti njihovega hkratnega razširjanja. Govorice so tiha sila, ki delujejo v vseh sferah življenja in družbe. Program festivala Indigo je dostopen na www.indigo.ooo. Foto: Bojan Puhek

Fatalna moč govoric

O fatalni moči govoric se bosta na festivalu pogovarjala tudi priznana filozofa: Mladen Dolar in Henrik Jøker Bjerre. Teme se bosta lotila skozi nekaj zgodovinskih primerov - prek Sokrata, Shakespeara in Cervantesa ter vse do vloge sodobnih medijev in družabnih omrežij v tem pogledu. Ob tem pa se bosta lotila tudi vprašanja politike, ki se čedalje bolj naslanja na moč govoric.

Pogovor bo potekal v petek 7. septembra, ob 18. uri v Mestnem muzeju Ljubljana.

Dan prej bo prav tako v Mestnem muzeju Ljubljana ob 18. uri potekal pogovor z irsko pisateljico Angelo Nagle, avtorico uspešnice z naslovom Kill All Normies: From 4chan and Tumblr to Trump and the Alt Right.

Koncert Laibacha in filharmoničnega orkestra iz Lvova bo v petek 7. septembra, v Križankah ob 20.30 uri. Foto: Miro Majcen

Indigova razstava

V Galeriji Vžigalica bodo v sredo, 5. septembra, odprli skupinsko razstavo z naslovom Seeing eye awareness, ki jo je kuriral Aaron Moulton.

Ob drugih razstavah, predstavitvah in predstavah, ki nas "nagovarjajo, kako gledati na prostor danes, in kaj so te govorice, ki nas zaznamujejo," kot pravi eden od snovalcev festivala Indigo, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljana Blaž Peršin, pa si bo na festivalu v Mini teatru mogoče ogledati še gledališko predstavo Jami Distrikt in Naš Razred, v Gledališču Glej pa Potencialno predstavo.

Del glasbenega progama je tudi nastop alternativnega dueta Mr. Lee & IvaneSky in pa zaključni koncert Laibacha in filharmoničnega orkestra iz Lvova. Ta se bo zgodil v petek, 7. septembra, ob 20.30 uri v Križankah.