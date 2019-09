"Bil na razstavi Ikone in užival"

Oglasno sporočilo

To je najpogostejši odziv, ki ga v muzeju slišijo od obiskovalcev. Zato ne zamudite edinstvene priložnosti za ogled izjemne svetovne dediščine: v ljubljanskem Mestnem muzeju je še do 15. septembra na ogled razstava ikon iz vodilnih ruskih muzejev.

Razstava molitvenih hišnih ikon, namenjenih domačemu bogoslužju, ki so sicer visele v rdečem kotu vsake ruske hiše, manjše molitvene ikone iz samostanskih celic, večje cerkvene ikone, dvostranske in prenosne ikone s procesij in drugih slovesnosti, čudodelne ikone ter ikone v dragocenih okladih zgovorno pričajo o edinstveni in svojevrstni umetnosti, ki na vsakem koraku spremlja življenja ruskih ljudi že več kot tisoč let. Do začetka 20. stoletja, pred revolucijo, je bila Rusija namreč dežela cerkva in ikon, ki pravoslavnega človeka spremljajo od rojstva do smrti.

Foto: Nik Rovan

V središču ruske vere je močno poudarjeno čaščenje materinstva, ki se na Zahodu ni nikoli uveljavilo. Katoliška tradicija bolj časti Marijino brezmadežnost, ruska cerkev pa se osredotoča na njeno materinstvo in Marijo časti kot mater božjo. Kot Bogorodico.

Foto: Nik Rovan

Tako je Mati božja z detetom osrednji motiv razstave, ki se ponavlja skoraj na vseh ikonah, ko hodimo iz sobe v sobo razstavišča. Presenetljiva raznolikost tehnik in razgibanost slogov, močne barve, vzorci, oblike, linije, zlati okvirji, dragoceni kamni in tkanine in mali detajli pa na obiskovalcu pustijo vtis zamaknjenosti in intenzivnega, lahko bi rekli celo mističnega doživetja. Pri tem nas spremljata "angelska glasba" in zborovsko petje, ki čudovito dopolnjujeta naše doživetje ogleda razkošnih ruskih zakladov.

Zlata soba z dragocenimi ikonami v okadih. Foto: Andrej Peunik/MGML

Tradicija ikonskega slikarstva je vplivala tudi na velike prepoznavne "ikone" slikarstva 20. stoletja, kar so v muzeju upoštevali pri oblikovanju razstave. Tako je vsaka soba pobarvana z barvo, ki se nanaša na določenega sodobnega slikarja, od katerih je vsak po svoje povezan z ikonami. Razstavo IKONE lahko "beremo" z vidika religije, umetnosti, kulturne ali politične zgodovine. Lahko pa se samo prepustimo njeni lepoti razkošne podobe in pri tem preprosto uživamo.

Prvi prostor je zaznamovan z rdečo barvo in črnimi črtami Roberta Mangolda. Foto: Andrej Peunik/MGML

Potopitev v kleinovsko moder prostor. Foto: Andrej Peunik/MGML

Iz sobe v znamenju zelene barve Marka Rothka prihaja glasba Alda Kumarja. Foto: Andrej Peunik/MGML

