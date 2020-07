Zgodba o uspehu: slovenski proizvodi navdušujejo z novostmi

Zgodba pravega, aromatičnega in resnično avtohtonega prekmurskega bučnega olja je zgodba o uspehu in zgodba, ki bo v prihodnosti ostajala trdno povezana s svojo tradicijo. Bučno olje je sinonim slovenske kulinarike in zato je prav, da se pri proizvodnji še tesneje poveže z lokalno skupnostjo. S projektom Od polja do olja želijo v Oljarni Središče ob Dravi doseči prav to – svojim kupcem ponuditi le najboljše iz svojega okolja.

Oljarna Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi že desetletja proizvaja naravno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, ki slovi po prijetnem vonju in polnem okusu.

V današnjih časih je skrb za lokalno skupnost še kako pomembna, predvsem v povezovanju z lokalnimi pridelovalci. S tem ciljem je v podjetju Jeruzalem SAT – Oljarna središče ob Dravi nastal zanimiv projekt Od polja do polja. "Naš cilj je še intenzivneje promovirati in prodajati lokalno pridelano, predelano in proizvedeno hrano. S pridelovalci buč želimo vzpostaviti tesnejše sodelovanje in resnejši pristop k medsebojni povezanosti med dobaviteljem in odkupovalcem surovin," razlagajo v oljarni in pri tem poudarijo, da stremijo k razvoju in boljši ekonomičnosti svojih dobaviteljev, da bodo videli smisel in prihodnost njihove soudeležbe v projektu s povečano samooskrbo z lokalno hrano.

Prek projekta do dveh novih proizvodov

Kako povezano je podjetje z lokalnimi izdelki in proizvajalci, dokazujeta tudi dva nova izdelka: bučno olje s česnom in bučno olje z lükom. Oba sta poiskala navdih v tradiciji lokalne skupnosti.

Bučno olje s česnom

Olje iz bučnic in ptujskega česna je iz avtohtone slovenske sorte ptujskega jesenskega česna, ki se odlično poda k bučnemu olju najvišje kakovosti.

Proizvedeno je po tradicionalnem naravnem postopku in je nepogrešljiv dodatek v vsaki kulinariki.

Česen je naravni antibiotik in zelo blagodejno deluje na imunski sistem. Olje iz bučnic in ptujskega česna daje pridih domačnosti, saj je prijetnega vonja ter okusa po ptujskem česnu.

Bučno olje z lükom

Olje iz bučnic in ptujskega lüka vsebuje celo vrsto snovi, ki koristijo našemu telesu, ga krepijo, zdravijo in ga ohranjajo vitalnega.

Odlikujejo ga gosta tekočnost, zeleno rdeča barva in blag okus po ptujskem lüku.

Uživanje olja iz bučnic in ptujskega lüka nam da pridih domačnosti, okus po dobrem. Je plod sodelovanja z naravo in tradicijo pridnih rok.

Bučno olje je lahko prebavljivo, okusno in pomeni obogatitev polnovredne prehrane. Odlikujeta ga edinstven okus in vsestranska uporaba. Ima blag in prijeten okus po orehih, poleg tega pa ima nekatere zdravilne lastnosti. Pomembno pa je, da izberemo bučno olje, ki je proizvedeno iz bučnic slovenskega porekla.

Za odlična poletna kulinarična doživetja

Naj to poletje tudi v vaši kuhinji zadiši po pristnih slovenskih okusih. Z odličnimi bučnimi in drugimi olji oljarne Jeruzalem SAT bo vsak vaš obrok v sebi skrival posebno lokalno zgodbo.

Jedi, pripravljene z bučnim oljem, zagotavljajo nepozaben kulinarični užitek. Njegov specifični okus pride prav posebej do izraza pri pripravi najrazličnejših solat. Odlično je v kombinaciji s fižolom, krompirjem, regratom, čebulo, črno redkvijo, paradižnikom, radičem, motovilcem, zeljem, jajci, kislim zeljem in kuhano govedino.

Sestavine:

4 solatne kumare,

sol,

poper,

kis

olje iz bučnic in ptujskega česna

Priprava:

Kumare operete, narežete na želeno debelino, po želji dodate sol in poper ter prelijete s kisom in česnovim oljem. Odlično se prileže k pečenemu mesu.

Sestavine:

5 paradižnikov,

2 papriki,

1 kumara,

1 čebula,

peteršilj,

limonin sok,

bučno olje s ptujskim lükom,

sol in poper

Priprava:

Paradižnike, kumaro in papriki operemo in narežemo. Čebulo olupimo in narežemo na tanke rezine. V posodi zmešamo paradižnik, kumare, papriko in čebulo. V posodici zmešamo limonin sok, bučno olje s ptujskim lükom, sol in poper. Prelijemo čez pripravljeno solato. Potresemo z nasekljanim peteršiljem.

Sestavine:

1 rdeča paprika

1 čebula

200 g češnjevih paradižnikov

100 g črnih oljk brez koščic

200 g tunine v lastnem soku

6 žlic bučnega olja iz belic

1 žlico limoninega soka

1 žličko hladne vode

poper in sol

2 manjši glavi solatnih srčkov

Priprava:

Papriko zrežite na trakove. Čebulo olupite, jo prepolovite in zrežite na tanke polkroge. Češnjeve paradižnike oplaknite, jih osušite in prepolovite. Zmešajte jih s papriko, čebulo in oljkami. Tunino vzemite iz pločevinke in jo z vilicami raztrgajte na koščke. Zmešajte bučno olje iz belic, limonin sok, vodo ter mešanico začinite s soljo in poprom. Solato razdelite na liste. Zelenjavo zmešajte in jo skupaj s solatnimi listi porazdelite po krožnikih. Na koncu dodajte tunino, solato pa nakapajte s polivko in jo po želji posujte še s peteršiljem.