Že poznate najboljše slovensko kraft pivo?

Če smo včasih poznali le velike proizvajalce piva, je danes slika v Sloveniji povsem drugačna. Pojavlja se vedno več butičnih pivovarn, ki velik pomen dajejo kakovosti izdelka. Berite naprej in spoznajte prav posebno mikropivovarno – Green Gold Brewing.

Kje je pivovarna Green Gold Brewing?

V času vzpona slovenskih mikropivovarn je pred nekaj leti nastala spodnjesavinjska kraft pivovarna Green Gold Brewing. Njihova zgodba pa se ni začela v bližnji preteklosti, ampak že pred davnimi 120 leti, ko so predniki družine Rojnik na današnjem posestvu kmetije v Šempetru zasadili prvi hmelj. Več kot stoletje kasneje se je v majhni garaži rodila ideja o kakovostnem kraft pivu, ki ni le pijača, ampak izpopolnjen presežek. Novo zgodbo je začel pisati ustanovitelj Luka Rojnik, ki si vedno prizadeva za to, da je njegovo pivo kakovostno, kar prepoznavajo kupci v Sloveniji in tujini.

Unikatna embalaža je le ena izmed posebnosti spodnjesavinjskega piva

Letos so v pivovarni zvarili okoli 300 tisoč litrov piva, v polnilnici pa v eni uri napolnijo kar 1.800 pločevink. Vse to jim je uspelo od leta 2016, ko so napolnili svojo prvo pločevinko. Pivo v spodnjesavinjski pivovarni izdelujejo iz slovenskih sort hmelja, kot so Aurora, Styrian Dragon, Celeia, Bobek, Styrian Wolf in druge. Hmelj iz domačega okolja je glavno vodilo pivovarne Green Gold Brewing, zato ga boste lahko okusili v prav vsaki pločevinki. Še ena posebnost pivovarne pa so barvite pločevinke, ki jim v pivovarni posvetijo veliko pozornosti. Ilustracije na pločevinkah so njihov zaščitni znak, po katerem jih prepoznajo ljubitelji te zlate mehurčkaste pijače.

Vas zanima še več o začetkih in dogajanju v pivovarni Green Gold Brewing? Oglejte si spodnji video, v katerem je Spar v družbi voditelja Davida Urankarja obiskal ustanovitelja pivovarne Luko Rojnika. V videu boste videli tudi, s kakšnim izzivom se je spopadel David Urankar.

Izdelke iz pivovarne Green Gold Brewing najdete na policah trgovin Spar

Za manjša podjetja, kakršno je tudi podjetje Green Gold Brewing, je sodelovanje z večjimi odkupovalci ključnega pomena, saj bi v nasprotnem primeru izdelki ostajali le v lokalnem okolju. V Sparu se zavedajo prednosti lokalne pridelave in samooskrbe z živili, zato veliko truda in energije vlagajo v dobre odnose s slovenskimi podjetji. Pohvalijo se lahko s kar 70 odstotki* domačih izdelkov na policah, del teh pa prihaja tudi iz pivovarne Green Gold Brewing. V Sparu najdete tudi ekskluzivne izdelke pivovarne, ki jih ne dobite povsod, ob naslednjem nakupu pa si lahko privoščite pivo Cashmere, PALE ALE pivo KOMB4J ali IPA pivo Rocket queen in številne druge. V prazničnih časih lahko podarite tudi četverček piva Hop dealer session hazy IPA, ki bo s svojo unikatno embalažo zagotovo navdušil.

Domača podjetja lahko podprete tudi vi. V najbližjem Sparu poiščite lokalno kraft pivo iz pivovarne Green Gold Brewing in uživajte v polnem okusu kakovosti.

*Vir: Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano.