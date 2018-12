Zavezani domačemu. Že 60 let.

Oglasno sporočilo

Farme Ihan so že leta 1958 postavile pravila vzreje, ki jim skupina sledi še danes. V svetu ogljičnih izpustov, transportu hrane z druge strani sveta in ohranjanju svežine na različne načine smo že pred šestimi desetletji našli preprosto rešitev.

Nova farma Ihan 1979 – 1980 (levo) in Maršal Tito prvič v Ihanu, 1962 (desno).

Vse meso, ki ga uporabljamo za svoje izdelke, je rojeno in vzrejeno v Sloveniji. Z lastno vertikalno verigo samooskrbe Skupine Farme Ihan s sodelovanjem z izbranimi Antonovimi rejci tudi danes ohranjamo nadzor nad rejo in kakovostjo mesa.

Zato namesto tujerodnih hibridov vzrejamo slovensko tradicionalno pasmo "slovenski veliki beli prašič". Zahtevni pogoji reje in prehrane za to pasmo so izziv, ki ga z veseljem izpolnjujemo in izpopolnjujemo za naše stranke.

Dokaz za to je tudi podatek, da se z integrirano prirejo prašičev v skupini Farme Ihan porabi štirikrat manj antibiotikov na kilogram mesa od slovenskega povprečja.

Vsako leto kot dokaz za izpolnjevanje visokih standardov glede kakovosti in varnosti mesa prejmemo certifikat IFS (International Food Standard). V želji po preseganju standardov od leta 2014 na farmah izvajamo ukrep "Dobrobit živali". Z večjimi talnimi površinami, ogrevanjem prostorov in drugimi ukrepi tako skrbimo za izboljšanje razmer, v katerih živali živijo, in posledično za izboljšanje njihovega počutja.

Stara farma Ihan s prvotno upravno zgradbo (levo) in vodja reprodukcije mag. Gregor Bajt, 1964 (desno).

Tako ni naključje, da so Farme Ihan še vedno vodilno in največje prašičerejsko podjetje v Sloveniji. Na tej več kot pol stoletja trajajoči poti nam je uspelo razširiti svojo strast do kakovostne in učinkovite vzreje, ki se danes širi na več kot 60 skrbno izbranih lokalnih družinskih kmetij.

Danes kot del verige s končno proizvodnjo 50 različnih mesnih izdelkov "Mesar Anton iz Kamnika" do slovenskega kupca čutimo zelo visoko stopnjo odgovornosti, zato se držimo principa, da ponujamo le kakovost, kot jo zahtevamo tudi sami. Tako se pod blagovno znamko Anton Meso Kamnik prodaja sveže svinjsko meso, vzrejeno pod skrbnim nadzorom, kar zagotavlja kupcem varnost, kakovost in slovensko poreklo: 4 x SI - 100 % slovensko meso.

"Dobro kot nekoč" je naša zaveza. In naša želja za prihodnost ostaja, da bomo z najkakovostnejšimi in najboljšimi mesnimi izdelki s slovenskim poreklom ostali nadstandardna izbira. Za naše jedce.

