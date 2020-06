Z embalaže riža Uncle Ben's umikajo temnopolti obraz

Ameriško podjetje Uncle Ben's, ki stoji za prepoznavno znamko riža in nekaterih drugih prehrambnih izdelkov, bo spremenilo podobo svoje blagovne znamke. Z embalaže bodo umaknili obraz "strica Bena", izmišljenega lika temnopoltega pridelovalca riža iz Teksasa, ki so ga uporabljali vse od 40. let prejšnjega stoletja, razmišljajo pa tudi o spremembi imena znamke.

"Ni prostora za rasizem"

Podoba znamke Uncle Ben's je že leta tarča kritik, da podjetje v lasti belopoltih za promocijo uporablja podobo temnopolte osebe. Zdaj so se v koncernu Mars, ki je lastnik podjetja Uncle Ben's, zaradi vse glasnejših pozivov k rasni enakosti vendarle odločili za spremembo oziroma prenovo znamke. Kot utemeljitev so v sporočilu za javnost zapisali, da podoba znamke Uncle Ben's ni v skladu s sodobnim časom.

Foto: Getty Images

"Prisluhnili smo potrošnikom, sploh temnopoltim, in našim sodelavcem po svetu," so sporočili iz Marsa, "in ugotovili smo, da je zdaj pravi trenutek za prenovo znamke, vključno z njeno vizualno identiteto." Ob tem so dodali, da ne izključujejo niti spremembe imena znamke.

"V družbi ni prostora za rasizem," so še sporočili, "v boju za pravično družbo smo solidarni s temnopolto skupnostjo, našimi sodelavci in partnerji."

Stric Ben in teta Jemima gresta v zgodovino

Foto: Getty Images Uncle Ben's sicer ni prva blagovna znamka, ki bo zaradi globalnih protestov proti rasizmu in neenakosti dobila novo podobo. Prehrambno podjetje Quaker je pred kratkim najavilo prenovo blagovne znamke Aunt Jemima (teta Jemima), pod katero prodajajo prehrambne izdelke za zajtrk in ki v logotipu nosi stereotipno podobo temnopolte gospodinje.

