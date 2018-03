VIDEO: Tudi pri vas že diši po velikonočni pojedini?

V prodajalnah SPAR in INTERSPAR že diši po praznični peki

Velikonočni prazniki morda niso več mejnik, ko se po dolgotrajnem postu pošteno najemo, so pa zagotovo čas, ko se družina, prijatelji in svojci spet združimo pri tradicionalnih obrokih . Med njimi je najpomembnejši velikonočni zajtrk, ko se jedilne mize šibijo pod težo prazničnih jedi.

Vsebino omogoča SPAR Slovenija

Poleg slastne šunke, prijetno pekočega hrena in orehove potice je za ta praznik značilna tudi priprava pirhov. Da bodo letošnji velikonočni prazniki še prijetnejši, so v SPARU za vas pripravili pestro izbiro izdelkov, nasvetov za barvanje jajc in receptov za jedi, s katerimi lahko sledite tradicionalnemu izročilu ali oblikujete povsem svoj praznični običaj.

V Sparu so z bogato ponudbo prazničnih jedi in sestavin poskrbeli, da si bomo lahko po svoje pripravili praznični jedilnik.

V njihovem naboru ne spreglejte tradicionalnih dobrot in sodobnejših okusov, ki bodo velikonočni mizi dodali praznični pečat.

Ljubitelji klasičnih jedi boste navdušeni nad ponudbo prekajenih šunk, prekajenih pleč ali prekajenega vratu. Izbrano mesnino pripravite, narežite na tanke rezine in posipajte z ribanim hrenom za mešanico ostrega in dimljenega okusa.

Domača klobasa ali piščančje prsi s hrenom pa se bodo nedvomno znašle na seznamu vseh, ki vas pritegnejo pikantnejše note.

Pa za prave sladokusce? Prekajena rebra, ki si jih privoščite kar v kombinaciji s sladko potico. Tudi pri vas že diši po velikonočni pojedini? Za vse okuse se bo kaj našlo, tudi za tiste, ki jim meso ni najbolj všeč.

Priložnost za ustvarjanje

Velika noč je priložnost, da izrazite svojo kuharsko domišljijo in svoje ideje. Ravno zaradi tega je to za marsikoga eden izmed najljubših praznikov, trenutek, ko lahko izrazi ustvarjalne sposobnosti.

Praznik velike noči namreč ni le praznik druženja in pojedin, temveč tudi ustvarjanja, kreativnosti in navdiha.

Bi radi letos za veliko noč presenetili svoje najbližje s kakšnimi še nepreizkušenimi recepti? Naj vam bo pri tem v pomoč SPAR-ova zakladnica okusov. Na portalu Jedel.bi lahko najdete pisano paleto velikonočnih receptov, s katerimi se boste lažje odločili, s čim boste obložili velikonočno mizo.

V večji skledi stepite beljake in sol. Pri nizki hitrosti jih stepajte do rahlega snega, približno dve ali tri minute. Med mešanjem postopoma (po žlicah) dodajajte sladkor. Stepajte še štiri ali pet minut, da dobite čvrst, svetlikajoč beljakov sneg.

Stepene beljake enakomerno razdelite v tri skodelice. V vsako skodelico dodajte žlico poljubnega naravnega barvila za živila (za rumeno barvo: kurkuma in banana v prahu, za rdečo barvo: jagode v prahu ali rdeča pesa v prahu, za oranžno barvo: pomarančna lupinica), dobro premešajte in vsako zmes posebej dajte v brizgalno vrečko z okroglim nastavkom.

Večji pekač obložite s papirjem za peko in nanj nabrizgajte majhne kupčke z vdolbinico v sredini (prostor za nadev). Pečico segrejte na 100 stopinj Celzija. Pekač postavite v pečico na srednjo višino in pri tej temperaturi pecite beljakove vetrce 100–120 minut oziroma dokler preprosto ne odstopijo od papirja za peko.

Medtem pripravite kremno polnilo: V skledi dobro premešajte maslo, sladkor v prahu, kislo smetano, maskarpone, kokosovo moko in skuto. Mešanico nadevajte v brizgalno vrečko z okroglim nastavkom in z njo napolnite pečene in ohlajene beljakove vetrce. Če želite, jih posujte z barvnimi mrvicami, nato pa jih postrezite.

Vse potrebne sestavine preverite na tej povezavi.

Od navedenih sestavin odstavite tri žlice sladkorja, 100 gramov masla in dva rumenjaka za nadev. Kvas raztopite v mlačnem mleku, ki mu dodajte rum. Moko, sol in sladkor premešajte. Dodajte stopljeno maslo, ki mu gladko primešajte rumenjake in limonino lupinico, ter počasi začnite gnesti.

Postopoma dodajajte mleko in zamesite gladko mehko testo, ki se ne bo lepilo. Gnetite ga približno deset minut. Nato ga pokrijte in pustite vzhajati približno uro in pol. Medtem pripravite nadev. V teflonski ponvi na suho prepražite drobtine, da porjavijo. Nato zmešajte v gladko kremo rumenjake, maslo, sladkor in smetano.

Dodajte drobtine in nasekljan pehtran in šele nato previdno vmešajte sneg (dva beljaka). Na mizo položite prt in testo razvaljajte na palec debelo. Po vsej površini testa enakomerno namažite nadev in s pomočjo prta testo zvijte v rulado, ki jo nato položite v dobro namaščen šarkelj (posoda za peko potic).

Pustite, da vam pokrito še enkrat vzhaja, toda tokrat mogoče samo tri četrt ure. Na vrhu še premažite s stopljenim maslom in pecite pri 180 stopinjah Celzija približno uro. Ko se potica malo ohladi, jo zvrnite iz posode in potresite s sladkorjem.

Vse potrebne sestavine preverite na tej povezavi.

Za šunko v testu najprej pripravimo kvasec. Kvas raztopite v mlačni vodi, dodajte sladkor, malo moke in pustite vzhajati na toplem. Medtem v posodo presejte moko in dodajte sol. Na sredi moke naredite luknjo in vanjo dajte vzhajan kvasec ter toplo vodo. Zamesite kvašeno testo in ga pustite vzhajati približno uro. Šunko premažite z gorčico, obdajte z vzhajanim testom in premažite z razžvrkljanim jajcem.

Vse skupaj položite v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija. Šunko pecite glede na njeno testo. Postrezite z jabolčno čežano. Za čežano v ponvi prepražite čebulo, dodajte naribana jabolka, posolite in sladkajte. Proti koncu dodajte še žličko balzamičnega kisa.

Vse potrebne sestavine preverite na tej povezavi.

V mleku raztopite kvas in nato vse sestavine zgnetite v gladko voljno testo. Na deski ga trikrat zapored razvaljajte in robove preložite v kvadrat ter spet razvaljajte. Pokrito naj vzhaja vsaj dve uri.

Sladkor, smetano in vaniljo zmešamo v gladko kremo. Suho sadje narežemo na drobne koščke ter ga skuhamo z vinom in sladkorjem. Kuhamo tako dolgo, da vino skoraj povre. Damo na stran in ohladimo.

Nato premešamo vaniljevo kremo s suhim sadjem in previdno vmešamo trd sneg. Testo razvaljamo ter ga premažemo s kremo in potresemo z lešniki. Lepo trdno zavijemo in vzhajano pečemo na 170 stopinjah Celzija uro in pol. Po želji ohlajeno potico oblijemo s čokolado in posujemo z mletimi lešniki.

Vse potrebne sestavine preverite na tej povezavi.

Domišljija popelje do navdihujočih idej

Svojo kreativnost pa lahko poleg kulinarike pokažete tudi z barvanjem in okraševanjem jajc. Dandanes je krašenje jajc postalo prava mala umetnost, saj pri izbiri barv, ustvarjalnih idej in tehnik, s katerimi lahko hitro in zelo domiselno okrasimo velikonočna jajčka, ni nobenih omejitev.

Jajca lahko na primer obarvamo s kolobarno tehniko (s kisom), z voščenkami, jih iz stiropora okrasimo s servietno tehniko, s pomočjo sladkorja, bleščic, svile ali pa jih obarvamo z naravnimi barvami.

In kako do naravnih barv? Za vijoličasto lahko uporabite sok rdečega grozdja, hibiskusov čaj ali rdeče vino, za modro borovnice in sok temnega grozdja, za zeleno špinačo, za rumeno mleto kumino ali mlet ingver, za rjavo kavo ali črni čaj, za oranžno korenje ali čili v prahu. Za rdeče-rožnate odtenke uporabite rdečo peso, maline, češnje ali brusnice, za rdečo-vijoličasto barvo jajca namakate denimo v teranu ali v zavretku iz lupin rdeče čebule, jajca skuhamo v močnem ruskem čaju, če želimo črno barvo, medtem ko za zlato vodi dodate nekaj žličk kurkume.

Upoštevajte, da daljše kuhanje pomeni temnejšo barvo in da so jajca s temnejšo lupino primernejša za barvanje v rjave tone, jajca z belo lupino pa za vse preostale barve. Jajca kuhajte v soljeni vodi, saj jih boste tako laže olupili. Če želite, da bo rumenjak v trdo kuhanem jajcu na sredini, jajce prvih nekaj minut med kuhanjem obračate s pomočjo žlice ali kuhalnice.

Trenutek navdiha

Tako kot pri barvanju so tudi pri okraševanju pirhov omejitev zgolj naša domišljija in ročne spretnosti. No, pa tudi nekaj motivacije in dobre volje. Jajca tako lahko okrasite na primer z gumbki, s poštnimi znamkami, travo, z zelišči ali drobnimi cvetovi.

Kadar želite na jajcu pričarati izbrani vzorec, na primer obris majhne praproti, detelje ali peteršilja, izbrano (rastlino) z beljakom nalepite na jajce. Nato jajce tesno ovijete v staro (a oprano) najlonko in skuhate z izbranim dodatkom. Toda jajca, pobarvana z naravnimi barvami, se praviloma ne svetijo. Rešitev? Izkušene gospodinje vam bodo znale povedati, da lahko "zlat sijaj" jajc pridobite predvsem z nekaj kapljicami olja, ki ga vtrete na posušene pirhe na koncu postopka.

A bolj kot z "zlatom" obsijani pirhi je pomemben predvsem čas, ki ga na nedeljsko jutro za mizo, polno okusnih dobrot, preživite v pozitivnem in dobrem družinskem vzdušju.

Predlog dekoracije za veliko noč

Za praznično vzdušje poskrbite z dekoracijo, ki bo gotovo pritegnila poglede vseh vaših gostov. Pisani pirhi so lahko več kot le del tradicionalne pojedine. Postanejo lahko tudi ljubka velikonočna dekoracija.