Vabljeni v sadni raj!

Že na višku pozne pomladi, še bolj pa kasneje v poletnih tednih nas narava razveseljuje s svojimi številnimi sladkimi darovi. Drevesa se šibijo pod težo zrelih in slastnih češenj, rdečih kot najlepše obarvana lička, na vrtovih in v gozdovih nas razveseljujejo bezeg, maline, borovnice in robide, ki vabijo s svojo sladko omamo, naši lonci in gredice se kopljejo v dehtečih vonjih melise, mete in drugih zelišč.

Mar to ni pravi raj?

Vstopimo vanj in si postrezimo z vsem tistim božanskim, kar nam radodarno ponuja mati narava, ter posnemajmo svoje prednike, ki so znali njene plodove spoštljivo ceniti in so jih zato vedno skrbno shranili za hladnejše mesece.

Skuhajmo marmelade, džeme in želeje, ki bodo navdušili še tako zahtevne sladokusce, ali pa pripravimo zeliščne sirupe, ki nas bodo osveževali sredi vročih poletnih dni in nam tudi kasneje, jeseni in pozimi, dramili čute ter v nas budili hrepenenje po vseh lepotah sončnega poletja.

Priprava vseh naštetih dobrot je po zaslugi izdelkov blagovne znamke Wiener Zucker tako lahka in hitra, da bodo nad njo navdušeni tudi tisti z manj kuharskega znanja.

S polnimi pljuči torej zajemimo vonj sončnih dni ter radostno okusimo zrelost sadja in zelišč, ki kar vabijo, da iz njih pripravimo najbolj omamne rajske dobrote!

Jagodni džem z vaniljo in čokolado

ČAS PRIPRAVE: 20 minut

ČAS POČIVANJA: 1–2 uri

SESTAVINE:

1 kg jagod

500 g želirnega sladkorja

Wiener Zucker (v razmerju 2:1)

1 vaniljev strok

40 g jedilne čokolade

Jagode operemo, jih dobro odcedimo in jim odstranimo peclje. Polovico jagod pretlačimo, preostanek pa razrežemo na koščke in nato primešamo pretlačenim jagodam.

Dodamo želirni sladkor. Vaniljev strok prerežemo po dolžini na pol, sredico stresemo k jagodam in sladkorju, dobro premešamo, na koncu dodamo v sadno mešanico še lupino vaniljevega stroka.

Sadno mešanico pustimo počivati na hladnem uro ali dve, nato jo pristavimo na štedilnik in jo do vretja ves čas po malem mešamo. Pri srednji temperaturi naj nato vre od štiri do šest minut. Preverimo, ali je mešanica že želirala, nato iz nje previdno odstranimo lupino vaniljevega stroka, potem pa ji na hitro primešamo čokolado, ki smo jo že prej nasekljali na koščke. S tako pripravljeno marmelado napolnimo kozarce, jih dobro zapremo in shranimo na hladnem

Nasvet:

Lupino vaniljevega stroka po kuhanju operemo pod hladno vodo, popolnoma osušimo in shranimo v dobro zaprtem kozarcu. Tako jo bomo lahko uporabili še kdaj kasneje.

Češnjeva marmelada s cvetovi bezga

ČAS PRIPRAVE: 30 minut

SESTAVINE:

1 kg svetlordečih češenj

1 kg želirnega sladkorja Wiener Zucker 1:1

sok 1 limone

6 velikih kobuljev bezgovih cvetov

2 žlici češnjevca

Zrele češnje operemo, dobro odcedimo, odstranimo koščice in jih zmiksamo. Sadni masi primešamo želirni sladkor

Želirnemu sladkorju Wiener Zucker 1:1 dodamo limonin sok in pustimo stati nekaj minut. Med tem dobro otresemo bezgove kobulje, ostrgamo cvetove in jih damo v pripravljene kozarce. Nato sadno maso zavremo in ob stalnem mešanju pustimo rahlo vreti od štiri do šest minut. Odstavimo lonec s kuhalne plošče in primešamo češnjevec. Kozarce napolnimo z vročo marmelado in jih takoj dobro zapremo.

Nasvet:

Čas kuhanja sadne mešanice je odvisen od zrelosti sadja in njegove vsebnosti pektina, načeloma pa velja, da se giblje nekje med štirimi in šestimi minutami, nikakor pa naj ne bo daljši od desetih minut.

Jabolčno-limetin žele

ČAS PRIPRAVE: 20 minut

ČAS POČIVANJA: 1-2 dni

SESTAVINE:

1 ½ kg jabolk

1 kg želirnega sladkorja

Wiener Zucker (v razmerju 1:1)

1 l vode

3 limete

Jabolka operemo, jih prerežemo na pol, razkoščičimo, odstranimo peclje in muho ter jih razrežemo na koščke. Prelijemo jih z vodo, pristavimo na štedilnik, počakamo, da zavrejo, nato jih na najnižji temperaturi pustimo nežno vreti približno pol ure.

Tekočino precedimo skozi gazo ali gosto cedilo v lonec, nato od nastalega jabolčnega soka odmerimo en liter tekočine. Počakamo, da se sok shladi, nato mu primešamo želirni sladkor in zelo na tanko narezane rezine limete. Mešanico pristavimo nazaj na štedilnik in jo do vretja ves čas po malem mešamo, nato pustimo, da vre na blagi temperaturi od štiri do šest minut.

Preverimo, ali je že želirala, nato z njo napolnimo majhne kozarce, ki jih na koncu dobro zapremo. Žele naj pred prvo uporabo stoji na hladnem v zaprtih kozarcih (vsaj) dva dni.

Nasvet:

Koščke prekuhanih jabolk lahko uporabimo za pripravo jabolčne čežane: kuhana jabolka dobro pretlačimo s paličnim mešalnikom, jim dodamo malo kristalnega sladkorja Wiener Zucker in pol žličke mletega cimeta ter po želji tudi malce masla. Vse skupaj premešamo in postrežemo. Čežano lahko uživamo kot samostojno sladico ali jo postrežemo kot dodatek k palačinkam, ocvrtim kruhovim rezinam ali cmokom.

