V Ljubljanskih mlekarnah odgovorno pri ravnanju z odpadno embalažo

Pri ravnanju z odpadki je ključnega pomena spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in njihove učinkovite rabe, torej da že v izhodišču ustvarimo manj stvari, ki bi lahko končale med odpadki. V Ljubljanskih mlekarnah je posluh za okolje vtkan v sam DNK podjetja. Tako so še posebej skrbni pri ohranjanju naravnega okolja v povezavi z njihovimi samimi produkti. Tako so v preteklih letih prenehali tudi z uporabo plastike za enkratno v uporabo za različna senzorična ocenjevanja izdelkov v podjetju, pa tudi pri promocijah in degustacijah v trgovinah.

"Shema EMAS, v katero so vključene Ljubljanske mlekarne, je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje. Ta nas zavezuje k neprestanemu spremljanju točno določenih kazalnikov: energijske učinkovitosti, učinkovitosti materialov, vode, odpadkov … Vsako leto poteka presoja zunanjega, neodvisnega certifikacijskega organa, ki to preverja. Pa ne le zelo tehničnih stvari – tudi na primer komuniciranje. Kako, na kakšen način obveščamo svoje zaposlene, jih izobražujemo, ozaveščamo in podobno. Enako za zunanje javnosti. Tako na primer vodimo dnevnik pritožb: vsaka pripomba sosedov, če bi prišlo do hrupa ali kake druge emisije, je zabeležena, obravnavana, sprejet je akcijski načrt. Kot zanimivost: v letu 2020 nismo prejeli niti ene pripombe sostanovalcev, na kar smo ponosni," je pojasnila Simona Papler, vodja ekologije v Ljubljanskih mlekarnah, kjer uvajanje novih tehnologij načrtujejo tako, da zmanjšujemo emisije in nadzorujejo porabo naravnih virov. Posluh za okolje je namreč vtkan v sam DNK podjetja. Tako so še posebej skrbni pri ohranjanju naravnega okolja v povezavi z njihovimi samimi produkti. "Na prvem mestu je namreč kakovost, ki jo narekuje zakonodaja s področja varne hrane in želja po odličnosti izdelkov. Če želiš dosegati visoke standarde kakovosti, pa je neizogibno odgovorno upravljanje z okoljem: naše aktivnosti imajo okoljski vpliv, vendarle smo veliko podjetje, ki porablja energijo, ki ustvarja določene izpuste, ki nenazadnje sobiva s prebivalci, sosedi," dodaja vodja ekologije.

"Ozaveščanje je v resnici izobraževanje – to se nikoli ne konča. Zato to ni povezano s posamezno starostjo, poklicem ali izobrazbo. Kakovostno ozaveščanje mora imeti pripravljene informacije, znanja in materiale tako, da lahko doseže slehernika. Zato pravim, da ljudje mnogokrat ne razumejo, kaj kakovostno ozaveščanje v resnici je."

Odpadna embalaža eden od največjih onesnaževalcev okolja

Urša Zgojznik Pri onesnaževanju okolja govorimo o onesnaževanju različnih naravnih danosti – vode, zraka, tal pa tudi o različnih onesnaževalih, npr. trdi delci v zraku, kemikalije v vodi. Kar se tiče vidnih onesnaževalcev, pa so to gotovo odpadki vseh vrst. "Predvsem so problem nepravilno odloženi, npr. na divjih ali neurejenih odlagališčih. Pri splošnem smetenju pa tudi naši popisi kažejo, da je največ embalaže," je poudarila Urša Zgojznik, predsednica Ekologov brez meja, in dodala, " da namreč količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovostne plastike pada, redno prihaja do težav pri prevzemanju, stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi pa redko zakrožijo večkrat. Odpadna embalaža pa kljub vedno večjemu ozaveščanju, recikliranju in Evropski direktivi še vedno ostaja ena od največjih onesnaževalcev okolja. Zato je pomembno, da še naprej in še glasneje ozaveščamo ljudi, organiziramo akcije, informiramo … Vse to so, gledano dolgoročno, uspešni ukrepi."

Simona Papler Tudi v številnih podjetjih nastane največ odpadne kartonske embalaže. Pri proizvodnji mlečnih izdelkov v Ljubljanskih mlekarnah tako letno zabeležijo približno 150 ton odpadkov – različnih koščkov, obreznin – vse to iz kartonske embalaže. Odpadno embalažo ločeno zberejo, stisnejo, nato pa jo prevzame družba za ravnanje z odpadki in odpelje v papirnico. Tam s posebnim postopkom odpadno embalažo razslojijo in iz nje naredijo nove izdelke, in sicer papirnate brisačke, robčke, prtičke … Dober zgled pri odgovornem ravnanju z odpadno embalažo so torej vsekakor podjetja, ki s svojim odnosom do okolja pomembno vplivajo na kakovost življenja. V letu 2019 so v Ljubljanskih mlekarnah ustvarili dejansko zanko: to pomeni, da od papirnice, ki iz njihovega odpadka izdeluje brisačke in toaletni papir, odkupujejo higienski material, ki ga potrebujejo. Snovna zanka za embalažo Tetra Pak se začne v proizvodnji trajnih izdelkov, kjer embalažo iz koluta preoblikujejo v obliko, kot jo poznajo kupci, in napolnijo z mlekom ali jogurtom. Ostanke embalaže, ki nastanejo pri tem procesu, nato odložijo na sodoben ekološki otok, od koder potujejo do preše, kjer jih pripravijo za prevzem pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalaže "Brisačke, v katere si briše roke naših 600 zaposlenih, so narejene iz embalaže Alpskega mleka ali jogurta Mu. K takemu snovnemu krogu lahko prispeva vsakdo doma, ko kupi jogurt Mu ali Ego, in prazno embalažo pravilno odloži. Zato ekologi tako radi poudarjamo, da vsak korak šteje," je prepričana Paplerjeva.

"Ozaveščanje je proces – spreminjanje zavedanja ni enkraten dogodek in za to je potreben čas. Pri ozaveščanju gre za to, da neko novo vedenje vpelješ v svoje obnašanje in ti na koncu sledijo tudi drugi," dodaja Urša Zgojznik.

Ljubljanske mlekarne se kot največja slovenska mlekarna zelo dobro zavedajo odgovornosti do okolja, skupnosti, v katerih delujejo, porabnikov njihovih izdelkov in soustvarjalcev njihovega uspeha, sodelavcev … Svoja prizadevanja so združili pod blagovno znamko družbene odgovornosti S posluhom za jutri, v okviru katere poteka tudi akcija "Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko". Več na: S posluhom za jutri – Ljubljanske mlekarne (l-m.si)

Komunikacijska akcija "Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko"

"Okoli 85 odstotkov vseh količin, ki jih proizvedemo v obliki mlečnih izdelkov, je pakiranih v sestavljeno kartonsko embalažo. V Sloveniji jo ljudje najbolj poznajo pod imenom Tetra Pak. Plastične embalaže uporabljamo okoli 15 odstotkov. Naše blagovne znamke Alpsko, Mu, Ego so večinoma pakirane v embalažo Tetra Pak, ki jo pretežno sestavlja obnovljiv material, in tako že vrsto let pomaga manjšati vpliv podjetja na okolje. Kartonska embalaža je preprosta za recikliranje, oznaka FSC™ na embalaži pa zagotavlja, da je karton narejen iz lesa, pridobljenega iz odgovorno upravljanih gozdov," poudarja Simona Papler. Slednje med drugim udejanjajo z družbeno odgovorno aktivnost S posluhom za jutri, v okviru katere poteka tudi komunikacijska akcija "Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko". Svoje moči so združili s Tetra Pakom, Ekologi brez meja in Potapljaško zvezo Slovenije. S sloganom pozivajo potrošnike in podjetja, da se priključijo akciji, ki bo potekala v prihodnjih mesecih. Prepričani so namreč, da lahko prav vsak od nas veliko prispeva k čistejšemu okolju in ponovni uporabi odpadne embalaže. Poleg skrbnega ločevanja odpadkov doma lahko poberemo tudi odpadke v okolju in jih odnesemo do najbližjega koša za smeti. Delodajalci pa naj poskrbijo, da lahko zaposleni tudi na delovnem mestu ločujejo odpadke. Kot to počnejo v Ljubljanskih mlekarnah, kjer imajo v vsakem nadstropju poslovne stavbe miniaturne ekološke otoke, zaposlene pa o skrbi za okolje tudi redno izobražujejo.

Po novem so tako Tetra Pak obnovljive embalaže, v katere polnijo jogurte Mu in Ego, tudi učinkovitejše, saj so nanje pritrdili pokrovček za enostavnejše odpiranje. Novi Tetra Top tako uporabnikom omogoča lahkotno odpiranje z enim samim zasukom.

Mu in Ego izdelki z enostavnejšim odpiranjem

V Ljubljanskih mlekarnah vztrajno zmanjšujejo emisije v okolje, nadzorujejo porabo naravnih virov, v proizvodnih obratih pa imajo nameščene svoje čistilne naprave in vzpostavljen sistem ločevanja odpadkov. Prav tako nenehno skrbijo za uporabnikom prijaznejše izdelke. Po novem so tako Tetra Pak obnovljive embalaže, v katere polnijo jogurte Mu in Ego, tudi učinkovitejše, saj so nanje pritrdili pokrovček za enostavnejše odpiranje. Novi Tetra Top tako uporabnikom omogoča lahkotno odpiranje z enim samim zasukom. "Za menjavo smo v Ljubljanskih mlekarnah na podlagi investicije v vrednosti 3 milijonov evrov, zagnali tudi nov, sodoben polnilni stroj," še pojasni vodja ekologije. Trendi okolju prijaznega krožnega gospodarstva zlasti na gospodarskem parketu ne morejo ostati neopaženi, saj tudi pri uporabnikih povečujejo skrb za okolje in jih aktivno vključujejo v zapiranje zanke za ponovno uporabo odpadne embalaže.

"Na prvem mestu je namreč kakovost, ki jo narekuje zakonodaja s področja varne hrane in želja po odličnosti izdelkov. Če želiš dosegati visoke standarde kakovosti, pa je neizogibno odgovorno upravljanje z okoljem: naše aktivnosti imajo okoljski vpliv, vendarle smo veliko podjetje, ki porablja energijo, ki ustvarja določene izpuste, ki nenazadnje sobiva s prebivalci, sosedi …"

