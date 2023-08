Teh turističnih krajev zdaj nikar ne obiskujte

Vremenska ujma zadnjih dni je prizadela tudi številne turistične kraje ter kulturne in naravne znamenitosti. Vsem, ki trenutno preživljajo oddih v Sloveniji oz. to nameravajo, pristojni svetujejo, naj spremljajo informacije na spletu in po možnosti preusmerijo svoje poti v kraje, ki jim je ujma prizanesla.

Zaradi močnega deževja, ki je v preteklih dneh zajelo Slovenijo, so izjemno hitro narasli številni vodotoki in poplavili precejšen del države. Zdaj se vremenske razmere počasi umirjajo, še vedno pa so mnogi kraji nedostopni, cestni in javni promet sta ovirana, zaradi velike namočenosti tal pa ostaja povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov po celotni državi.

Trenutno tako za turiste ni mogoč obisk Velike planine, Kamnika, Škofje Loke, celotne Zgornje Savinjske doline, Koroške ter Koroške Bele v občini Jesenice, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO). Turistom priporočajo tudi spremljanje razmer v krajih ob reki Muri.

Zaradi poplav so številne ceste na severnem Primorskem, Koroškem, Štajerskem, v Zasavju in osrednji Sloveniji zaprte. Razmere se ves čas spreminjajo, zato priporočajo spremljanje razmer na spletni strani promet.si.

Na kajakaštvo, rafting in supanje za zdaj pozabite

Vodotoki številnih rek, tudi Soče, Save, Drave, Savinje in Krke ter njihovih pritokov so trenutno povečani in nepredvidljivi. Turisti naj se zato ne zadržujejo v bližini hudournikov, rek in potokov ter se ne odpravljajo na vodne aktivnosti, kot so kajakaštvo, rafting in supanje. "Kontaktirajte izkušene lokalne ponudnike vodenih aktivnosti, ki bodo svetovali, kdaj bo spet primeren čas za tovrstna doživetja," so zapisali na STO.

Foto: Ana Kovač

Nikar v gore

Nevarne so tudi pohodniške aktivnosti v slovenskih planinah in gorah, zato jih Planinska zveza Slovenije (PZS) močno odsvetuje. Poleg tega so reševalne službe močno vpete v reševanje in pomoč na poplavljenih območjih. Trenutno so zaprte vse planinske poti na Koroškem in na območju občine Kamnik, piše na spletni strani PZS.

Obsežne poplave niso prizanesle niti vsem trem gorniškim vasem v Sloveniji. Na Jezerskem sicer po navedbah PZS večjih težav ni bilo, v krajevni skupnosti Dovje-Mojstrana pa je veliko škode povzročil vetrolom v dolinah Radovna, Kot in Krma. Najbolj so prizadete Luče, kjer je motena oskrba z elektriko, doslej pa jim je uspelo vzpostaviti zasilno cestno povezavo le za intervencijske službe, niso pa se še prebili do posameznih višje ležečih zaselkov in kmetij.

Po državi so odpovedane ali prestavljene tudi številne turistične, kulturne in športne ter druge prireditve. Turistom zato na STO svetujejo spremljanje obvestil organizatorjev o morebitnih novih terminih.

Katere kraje je varno obiskati?

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so pripravili seznam krajev po državi, kamor se je v teh dneh varno odpraviti, a je vseeno treba biti previden in upoštevati priporočila in vremensko napoved.

V osrednji Sloveniji sta to Ljubljana in Novo mesto, v sredozemski Sloveniji vsa obalna mesta skupaj z Vipavsko dolino, Novo Gorico in Krasom, v alpski Sloveniji Bled, Kranjska Gora, Kranj in Maribor, v panonski Sloveniji pa Podčetrtek, Rogaška Slatina in Ptuj.

