Tako boste izbrali in postregli zares kakovostno vino

Foto: Spar

Izberite kakovostno vino

Ali znate prepoznati kakovostno vino? Če niste somelje z bogatimi izkušnjami ali vsaj ljubiteljski vinar, ki se nekoliko bolje spozna na vina, si lahko pri prepoznavanju pomagate z različnimi oznakami oziroma priznanji, s katerimi se ponašajo nekatera vina.

Eno izmed takšnih priznanj je Decanter. Gre za eno najprestižnejših nagrad v vinskem svetu, ki jo podeljujejo priznani strokovnjaki in someljeji z vsega sveta. Vina presojajo v več stopnjah, kar zagotavlja natančnost in objektivnost. Ocenjujejo pa jih na podlagi različnih kriterijev, kot so tipičnost, skladnost in splošna kakovost. Rezultati ocenjevanja Decanter World Wine Awards (DWWA) so mednarodno priznani, vina, ki jim uspe dobiti medaljo Decanter, pa posledično pridobijo široko prepoznavnost. V letošnjem letu je med več kot 18 tisoč ocenjenimi vini slavilo tudi 223 slovenskih vin.

Poigrajte se s harmonijo okusov vina in hrane

Med vini, ki so se letos okitila z laskavim priznanjem Decanter, so tudi nekatera slovenska vina, ki jih lahko odlično kombinirate z različnimi vrstami jedi. Poskusite jih ter se poigrajte s kombinacijami okusov.

Rdeče vino pavo Kristančič se odlično poda k mladi goveji pljučni. Foto: Spar

Rdeče vino pavo, Kristančič je letos prejelo zlato medaljo Decanter. Odlikujeta ga rubinasto rdeča barva ter izrazit saden vonj po črnem ribezu in jagodičevju, ki se prepleta z vonjem plemenitega hrasta, v katerem je vino zorelo. Odlično se poda k svežim salamam, klobasam, kozliču in divjačini, florentinskemu zrezku, mesu z žara in staranim trdim sirom. Privoščite si ga lahko tudi ob mladi goveji pljučni s krompirjevim pirejem, pečenim koromačem ter maslom z dimljenim česnom in timijanom.

Peneče vino brut Bjana bo lepo pospremilo tatar orade z limono in meto. Foto: Spar

Peneče vino brut, klasična metoda, Bjana se lahko pohvali s srebrnim priznanjem Decanter. Izstopa z briljantno zlatorumeno barvo in izrazito sadnim vonjem, krasijo pa ga številni drobni in obstojni mehurčki. Zaradi svojega uravnoteženega pookusa je odličen kot aperitiv ali spremljava ob jedi. Lepo bo pospremil na primer tatar orade z limono in meto.

Ob kozarčku kostanja in maskarponeja si privoščite vino traminec in rumeni muškat Jeruzalem Ormož. Foto: Spar

Vino traminec in rumeni muškat zlata linija, Jeruzalem Ormož je osvojilo bronasto priznanje Decanter. Razkošna cvetica zrelega traminca in živahnost rumenega muškata ustvarita kompleksno in bogato vino s privlačno zlatorumeno barvo, ki se odlično poda k različnim sladicam. Kombinirajte ga na primer s kozarčki kostanja in maskarponeja.

Ohladite vino na pravo temperaturo

Vino pred postrežbo obvezno ohladite. Ali veste, zakaj je to tako pomembno? Če je vino pretoplo, izstopajo le nekateri okusi, ki prevladajo nad preostalimi. Če je prehladno, pa njegove dragocene note, okusi in vonji sploh ne pridejo do izraza. V splošnem velja, da naj bi rdeča vina pili ohlajena na temperaturo med 15,5 in 21 °C, rosé in bela vina razvijejo najboljši okus pri temperaturi med 10 in 15,5 °C, medtem ko so peneča vina najboljša, kadar so ohlajena na temperaturo med 4 in 10 °C.

Namig: preden postrežete vino, se prepričajte, da so kozarci brezhibno čisti. Lis se lahko znebite tako, da kozarce po pomivanju osušite ter obrišete s filtrom za kavo.

Foto: Spar

Odprta vina lahko shranite

Kaj storite z vinom, ki je ostalo v steklenici nepopito? Ne zavrzite ga, temveč ga zaprite in shranite na primerno mesto, kjer lahko počaka še nekaj dni, odvisno od vrste vina.

Rdeče vino

Če je zaprto ter hranjeno v hladnem, temnem prostoru ali hladilniku, bo rdeče vino zdržalo od tri do pet dni. Splošno pravilo je, da rdeča vina z višjo vsebnostjo tanina in kislosti po odprtju zdržijo dlje.

Belo vino in rosé

Ta vina zaprite z navojnim pokrovčkom ali plutovinastim zamaškom ter jih hranite v hladilniku. Bela vina in rosé bodo na ta način ostala sveža od pet do sedem dni, bela vina polnega telesa pa od tri do pet dni.

Penina

Penina, prosecco, peneča bela in peneča rdeča vina po odprtju hitro izgubljajo mehurčke, zato jih zaprite z zamaškom za penino ter jih hranite v hladilniku. Tako bodo zdržala od enega do treh dni.

Foto: Spar

Poiščite pravo vino v Spar Vinoteki V SPAR Vinoteki vas čaka bogata ponudba raznolikih vin z vsega sveta, vrhunskih vin iz najboljših slovenskih kleti ter vin s priznanjem Decanter. Pri izbiri vam svetuje slovenski državni someljejski prvak in velik ljubitelj vina Valentin Bufolin, ki vas bo navdušil z zanimivimi opisi vin, razlagami ter popolnimi kombinacijami hrane in vina. Do popolne vinske spremljave za vašo jed pa vas lahko vodi tudi AI somelje. Na zdravje!

*Minister za zdravje opozarja: uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.