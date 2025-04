S pastelnimi cvetovi na golih temnih vejah so magnolije nedvomno med najbolj fotogeničnimi znanilci pomladi in izjemno priljubljene so tudi na slovenskih vrtovih. Da so cvetovi magnolij lepi, vemo vsi, manj znano pa je, da so tudi užitni. Če smo natančni - užitni so mesnati cvetni listi, še posebej okusni so takrat, ko se cvet šele odpira. Kot pri večini divjih užitnih rastlin tudi pri magnolijinih cvetovih velja, da sčasoma postanejo bolj grenki.

Različne sorte magnolije imajo različne okuse, v kulinariki pa se najpogosteje uporabljajo vijoličasto-rožnati cvetovi sulanževe magnolije, ki je tudi najpogosteje sajena sorta pri nas.

Najpogosteje uporabljana v kulinariki je sulanževa magnolija (Magnolia × soulangeana), ki je tudi pri nas najbolj razširjena sorta. Foto: Shutterstock

Kakšnega okusa so?

Glavne arome, ki jih okusite v cvetovih magnolije, so ingver, kardamom in klinčki. Cvetove lahko jemo sveže, toplotno obdelane ali posušene in zmlete, v vsakem primeru pa jih doziramo zmerno, saj imajo močan okus.

Priljubljen način priprave cvetov magnolije je vlaganje v kis. Tako okisane cvetove oziroma cvetne liste lahko uporabite na najrazličnejše načine, na primer namesto v kisu vloženega ingverja ob sušiju, lahko jih na hitro ocvrete v pivskem testu ali pa preprosto nasekljate in vmešate v svojo priljubljeno solato. V vsakem primeru je to dober način, kako v času, ko magnolije cvetijo, to obilje cvetov shraniti še za nekaj mesecev. Pravilno vloženi cvetovi bodo namreč v hladilniku zdržali od šest pa vse tja do 12 mesecev.

Vloženi cvetovi magnolije

Potrebujete:

velik kozarec za vlaganje

od 10 do 12 mladih cvetov magnolije

250 ml riževega kisa

50 gramov sladkorja

ščep soli

Postopek:

Cvetne liste odtrgajte od sredice cveta, nežno jih operite in osušite, nato pa jih zložite v steriliziran kozarec za vlaganje.

V kis stresite sladkor in sol ter segrejte do vretja, nato na zmernem ognju kuhajte še pet minut. Vroč kis prelijte čez cvetne liste v kozarcu, da so povsem prekriti s tekočino. Kozarec tesno zaprite, dokler je vsebina še vroča, in ga za minuto obrnite na glavo. Nato ga spet obrnite, pustite, da se ohladi na sobno temperaturo, in postavite v hladilnik. Tam naj stoji dva ali tri dni, da se sestavine dobro povežejo, nato pa lahko začnete uživati v vsebini.

