Slovesno odprtje sejma Vinska vizija Odprti Balkan

Oglasno sporočilo

Drugi zaporedni vinsko-gastronomski in turistični sejem Wine Vision By Open Balkan, ki letos poteka od 16. do 19. novembra na Beograjskem sejmu pod pokroviteljstvom vlad Republike Srbije, Severne Makedonije in Albanije, v okviru iniciative Odprti Balkan, je včeraj odprl svoja vrata.

Foto: Wine Vision by Open Balkan

Odprtja so se udeležili predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Črne gore Jakov Milatović, predsednik vlade Republike Severne Makedonije Dimitar Kovačevski in predsednik italijanske regije Veneto Luka Zaja. Predsednik vlade Republike Albanije Edi Rama je zbrane nagovoril prek videopovezave.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju dejal, da na drugem sejmu Wine Vision By Open Balkan pričakujejo med 30 tisoč in 50 tisoč obiskovalcev in da je to tretji največji sejem v Evropi, takoj za sejmoma v Veroni in Düsseldorfu.

"Tu v Beogradu že drugič odpiramo Wine Vision. Skoraj neverjetno je, kaj smo naredili tukaj v enem letu," je dejal srbski predsednik, ki se je zahvalil za podporo tako Severne Makedonije kot Albanije.

"Vabim vse ljudi iz Beograda in Srbije ter učence gostinskih šol, da pridejo in obiščejo vse dvorane, da vidijo čudovita vina, da vidijo, kaj zmorejo naši kuharji, koliko se lahko naučijo. Tudi sam bom sejem obiskal v prihodnjih dneh," je dejal Vučić in izpostavil, da je posebej vesel, da je polovica razstavljavcev iz odprtega Balkana in da so kar tri države udeleženke sejma na največjem ocenjevanju vin na svetu v Londonu osvojile kar sedem zlatih, 60 srebrnih in 82 bronastih medalj.

Foto: Wine Vision by Open Balkan

"Letos se nam je pridružilo veliko proizvajalcev z vsega sveta," je dejal predsednik.

"Prihodnje leto pričakujemo še več udeležencev in prihod italijanskih vinarjev, pridelovalcev in kupcev. Letos imamo celo šestkrat več pooblaščenih kupcev," je dejal predsednik Vučić.

Prek videopovezave je na odprtju govoril predsednik vlade Republike Albanije Edi Rama.

"Želim si, da bi lahko bil z vami," je dejal Rama in poudaril pomen organizacije tako odprtega sejma v naši regiji.

Predsednik Črne gore Jakov Milatović se je predsedniku Vučiću zahvalil za povabilo.

"Balkan je najlepši, ko je odprt. Takšen način sodelovanja se mi zdi najboljši in nocoj pošiljamo v svet sporočilo medsebojnega povezovanja, sodelovanja in prijateljstva. Vino je tu, da nas združuje, zato v imenu zgodovine vina in naše skupne prihodnosti v vinu, vsem želim vse najboljše," je dejal Milatović.

Množico je nagovoril tudi predsednik vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski.

"Lahko potrdimo, da imamo močne vezi, ki so velika spodbuda za naše gospodarstvo," je dejal Kovačevski in naštel nekaj skupnih projektov.

"Skupaj gremo na evropsko pot in to smo storili sami, ne da bi nam kdo pomagal. Zelo pomemben je tudi prispevek k oblikovanju enotnega trga na Zahodnem Balkanu in s tem povezovanju z evropskim trgom. Skupaj smo naredili boljši rezultat," je poudaril predsednik vlade Severne Makedonije in dodal, da skozi pobudo Odprti Balkan že vidimo jasne številke, ki kažejo na koristi, ki jih je ta pobuda prinesla.

Prisotne je nagovoril Marko Čadež, predsednik Gospodarske zbornice Srbije, ki je obiskovalcem, razstavljavcem in vinarjem zaželel dobrodošlico na Vinski viziji.

Sejem letos združuje več kot 600 razstavljavcev iz številnih kleti, žganjarn in gastronomskih podjetij iz več kot 28 držav, kar je dvakrat več razstavljavcev kot lani. Polovica razstavljavcev je iz držav članic Open Balkan, in sicer 260 iz Srbije, 74 iz Severne Makedonije in 21 iz Albanije.

Foto: Wine Vision by Open Balkan

Prvi dan je bil sejem namenjen izključno poslovnim obiskovalcem in srečanjem B2B. Do zdaj je bilo prek sejemskega portala načrtovanih več kot pet tisoč srečanj, na katerih bodo poklicni obiskovalci, kupci in sommelieri odpirali nova podjetja. O uspešnosti letošnjega sejma govori podatek, da letos pričakujemo štirikrat več strokovnih obiskovalcev kot lani.

Sejem bo za širšo javnost odprt od danes, petka, 17. novembra, do nedelje, 19. novembra 2023. Cena vstopnice je 6 Eur (700 dinarjev), kupite pa jo lahko na Beograjskem sejmu. Degustacijski kozarec si lahko izposodite za 4,5 Eur (500 dinarjev).

Za vse vinske sladokusce bo vrhunec tega regionalnega spektakla zagotovo tekmovanje Open Balkan Wine Trophy. Več kot 600 vzorcev vin iz regionalnih kleti bo ocenjevalo trideset uglednih sodnikov z vsega sveta.

Letos se Vinska vizija razprostira v šestih dvoranah, z dvema dodatnima gastronomskima, na več kot 44 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin. Hala 5 je prenovljena za gastronomski spektakel s kuharji z vsega sveta, mojstrske tečaje in kuharsko tekmovanje, v hali 11 pa je razstava hrane z različnimi vrstami hrane in začimb.

Zagotovo najbolj zanimiva je hala 1, ki je namenjena vinom iz Srbije, Severne Makedonije in Albanije, v hali 4 pa se bodo predstavila vina z vsega sveta. V okviru programa Food Vision by Open Balkan se v hali 11 obeta pravi kulinarični spektakel, kjer se bodo najboljši regionalni chefi pomerili v pripravi tradicionalnih balkanskih jedi.

Foto: Wine Vision by Open Balkan

Ne zamudite enkratne priložnosti, da ste del nepozabnega vinskega spektakla te dni v Beogradu.

Naročnik oglasnega sporočila je Wine Vision by Open Balkan.