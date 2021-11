S temi tremi nasveti bodo veganske jedi še boljše!

Oglasno sporočilo

Tudi vi uživate ob ustvarjanju veganskih jedi in vedno znova iščete nove kombinacije okusov? Pa veste, s katerimi tremi triki jih lahko še popestrite? Berite naprej in razkrijemo vam nasvete za popestritev rastlinske prehrane.

Pri veganski hrani so še kako pomembne začimbe

Začimbe so izjemno pomembne v vsaki kuhinji – naj bo to klasična ali izključno veganska kuhinja. Jedem dajo pravi karakter in prav je, da dobro poznamo vsaj osnovne začimbe. Spodaj smo za vas pripravili nekaj temeljnih informacij o nekaterih začimbah, ki bodo popestrile vaše jedi.

Muškatni orešček: uporaben je tako v slanih kot sladkih jedeh. Odlično se seveda poda k omaki bešamel, popestri pa tudi medenjake, sladke in slane buče.

Česen v prahu: dodamo ga lahko praktično h katerikoli zelenjavi, k rižotam in testeninam. Jedem doda aromo, globino in zaokrožen okus.

Kumina: podobno kot česen je uporabna v številnih jedeh širom sveta, lahko pa jo dodajamo tudi v razne omake ali pekovske izdelke.

Paprika v prahu: v vsakem primeru je izjemno uporabna za pridobivanje intenzivnosti okusa in barve jedi. Odlično se obnese na krompirju, prav tako pa tudi ob sojinih pripravkih.

Črni poper: lahko ga uporabite dobesedno povsod. Pazite le, da ga ne uporabite preveč.

Vse od naštetih začimb lahko vedno poiščete tukaj in še bolj popestrite svoje veganske jedi.

Več receptov, več znanja

Recepti so glavno vodilo za vrhunske kuharje – tudi tiste, ki ustvarjajo veganske jedi. Če vegansko kuhinjo šele spoznavate, vam predlagamo, da preizkusite čim več receptov – tako boste odkrili širino veganske kuhinje, obenem pa boste videli tudi, kaj vam najbolj odgovarja. Več kot dovolj veganskih receptov najdete na Sparovi kulinarični strani Jedel Bi, kjer je na voljo vse od jedi na žlico, kot je gobova juha s smetano iz indijskih oreščkov, do malce bolj eksotičnih jedi, kot je veganska Shakshuka. Na kulinarični spletni strani pa se najde tudi kar nekaj sladic – takšne za prave sladkosnede užitke kot tudi tiste bolj zdrave.

Izberite okusne alternativne izdelke

Če želite veganskim jedem dodati še malce več zanimivega okusa, uporabite alternativne izdelke, kot so izdelki SPAR Veganz ali SPAR Veggie. Prav tako pa lahko poskusite tudi nekaj novega: slovenske izdelke Grashka. Za fermentiranimi izdelki iz regionalnih sestavin stoji soustanovitelj nekdanje restavracije Kucha Martin Rojnik. Izdelki Grashka so narejeni iz dobro poznanih sestavin, kot so čičerika, ajda, konoplja, bob in beli fižol, hkrati pa ponujajo popolnoma nove in edinstvene okuse, ki nastanejo s postopki fermentacije, dehidracije in dimljenja.

Izbirate lahko med široko paleto izdelkov, med katerimi najdete tudi dimljen ajdov valj, bolj poznan kot Buck. Rahlo ga popecite na ponvi in postrezite kot narezek ali v sendviču, lahko pa tudi kot prilogo k toplim jedem. Na Sparovih policah pa vas čaka tudi Chiko – bio fermentiran čičerikin blok, ki se krasno obnese v solatah ali sendvičih. Če vas navdušujejo eksotični okusi, vas bo zagotovo očaral tudi Tempeh, ki je pripravljen iz fermentiranih sojinih zrn. Popestril bo azijske jedi in vas vsaj za trenutek popeljal v sončne kraje.

Obstoječemu pestremu naboru veganskih in vegetarijanskih izdelkov so zato dodali še rastlinske izdelke slovenske znamke Grashka. Ponudbo Veganski in vegetarijanski način prehranjevanja ter težnja po izboru lokalnih izdelkov so v zadnjih letih v velikem porastu. Tega se zavedajo tudi v Sparu, kjer nudijo kar 70 %* izdelkov slovenskih proizvajalcev , prav tako pa na svoje police dodajajo tudi vedno več alternativnih rastlinskih izdelkov.Obstoječemu pestremu naboru veganskih in vegetarijanskih izdelkov so zato dodali še rastlinske izdelke slovenske znamke Grashka. Ponudbo si lahko ogledate tukaj

Zdaj ste prebrali nekaj nasvetov za pestro vegansko kuhinjo, prav tako pa lahko poskusite tudi izdelke Grashka, ki vas bodo navdušili s 100-odstotnim rastlinskim okusom brez dodanih aditivov. Želimo vam veliko veselja pri kuhanju.

*Vir: Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano. Več na www.spar.si.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija.