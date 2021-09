RIOJA – najbolj znana španska vinska pokrajina

Pogled na Riojo, posuto z vinogradi. | Foto: AdobeStock

Na raznolikost vinskih stilov, s katerimi se ponaša Rioja, so vplivali geografski položaj na severu države in različne klimatske razmere. Razdeljena je na tri dele: na zahodu je "Rioja alta" (visoka), na severu "Rioja alavesa", obe pod vplivom hladnejšega podnebja, na katerega vpliva bližina Biskajskega zaliva. K eleganci vina iz teh krajev pripomore tudi višja nadmorska višina vinogradov. Na jugovzhodu, v objemu topline Sredozemlja, pa je "Rioja oriental" (prej se je imenovala "baja", nizka); znana je po mehkih, sadnih vinih in razširjeni organski pridelavi grozdja. Devetdeset odstotkov vin v Rioji je iz rdečih sort grozdja, tempranillu, najbolj znani španski sorti, sledijo garnacha, graciano in mazuelo. Bela vina so pridelana iz sort viura, malvasia, garnacha blanca …

Odlične razmere so vplivale na pridelavo do 300 milijonov litrov zelo kakovostnega vina. Nad označevanjem vina in njegovo kakovostjo bdi tudi zelo stroga zakonodaja. Pri rdečih boste lahko že po njihovem imenu prepoznali, kaj pričakovati v steklenici. Označba Joven denimo razkrije, da gre za mlado, nezahtevno, sveže sadno vino.

Crianza je rdeče vino, zorjeno 2 leti – od tega najmanj 1 leto v rabljenih hrastovih sodih, preostali čas, preden gre na tržišče, mora biti v steklenici. To so kakovostna, prijetna, mehka sadna vina brez dimnih not in močnih taninov, po ugodni ceni. Reserva mora biti najmanj 1 leto v lesenem sodu in 2 leti v steklenici. Posebna vina iz najboljšega grozdja z oznako Gran Reserva zorijo najmanj 5 let, 2 leti v novem hrastovem sodu in 3 leta v steklenici. To so že močna vina s široko paleto arom in okusov, izraženih taninov, svojo kakovost zadržijo desetletja. Po predpisih je to najkrajši čas staranja, čeprav jih večina vinarjev zori še veliko dlje.

Najbolj priljubljeno in najbolje prodajano vino je brez dvoma Crianza.

Trsje v Rioji se šibi pod težo zrelega grozdja. | Foto: AdobeStock

5 oros, Crianza 2016, klet Isidro Milagro S.A., Rioja je rdeče vino srednje globoke rubinaste barve, pridelano iz sort tempranillo, 80 %, garnacha, 15 %, in graciano, 5 %. Navdušilo vas bo z bogatimi aromami in okusom po temni češnji, zreli borovnici, črni murvi, jagodni marmeladi, rožiču, sladkih začimbah, rožmarinu, vanilji, čokoladi in črnem popru. Sočno vino, polnega telesa, suho, toplo, z okusi temnega sadja, mehkih taninov, dolgega, harmoničnega in bogatega pookusa. V njem prepoznamo izvrsten sklad in harmonijo med sadnostjo, svežino, tanini in alkoholom. jerdeče vino srednje globoke rubinaste barve, pridelano iz sort tempranillo, 80 %, garnacha, 15 %, in graciano, 5 %. Navdušilo vas bo z bogatimi aromami in okusom po temni češnji, zreli borovnici, črni murvi, jagodni marmeladi, rožiču, sladkih začimbah, rožmarinu, vanilji, čokoladi in črnem popru. Sočno vino, polnega telesa, suho, toplo, z okusi temnega sadja, mehkih taninov, dolgega, harmoničnega in bogatega pookusa. V njem prepoznamo izvrsten sklad in harmonijo med sadnostjo, svežino, tanini in alkoholom.

Vino Crianza se odlično poda k tipičnim španskim specialitetam, med katerimi je zagotovo znameniti španski pršut Jamón Serrano.

Idealno je za uživanje ob številnih jedeh, ne samo ob znanih specialitetah španske kuhinje. V spomin vam bo priklicalo atmosfero, glasbo, okuse in vonjave iz številnih tapas barov, ki jim v Rioji rečejo pinchos bari. Spomnite se izvrstnih jedi – narezkov iz znanega jamona, pečenih zelenih papričic, choriso salame, slanine, morskih prigrizkov iz hobotnice, lososa, polenovke, soljenih mandljev, artičok ali sočnih slanih oliv. To vino je idealno ob zorjenih sirih, kot so svetovno znani močni, aromatični ovčji sir manchego, asiago ali starani cheddar. Rdeča vina zaradi nižje kisline in izraženih taninov, ki se ne marajo z močno slanostjo sira, po navadi v ustih naredijo oster, neprijeten metalni okus, kar jih prikaže v slabi luči. Pri sadnem, pitnem rdečem vinu, kot je Crianza, to zaradi mehkih taninov in prijetne svežine ne bo težava. Polne okuse tovrstnih sirov dopolni s svojim sadnim okusom – kot če bi dodali marmelado. Odlično se bo obneslo pri vseh mesnih enolončnicah, pečenih, bolj mastnih ribah, pri mesu, od burjerjev, pečenega piščanca in govedine do jagnjetine z žara ali iz pečice. Odlično bo tudi ob mesnih jedeh mehiške, maroške in indijske kuhinje.

To zelo lepo, prijetno vino dobite na policah trgovin Lidl Slovenija (pssst, po odlični ceni!).

Piše Mira Šemić, sommelierka, poznavalka vin in vinska akademikinja