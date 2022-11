Recepti za jedi, po katerih se vam bodo še dolgo cedile sline

Družinska srečanja so od nekdaj povezana s polno obloženo mizo. In pred nami je čas, ko bo takšnih srečanj veliko. Če ste med tistimi, ki si želijo poenostaviti pripravo vseh vrst hrane, pri tem pa ponuditi zdrave in okusne obroke, v nadaljevanju predstavljamo resnično uporaben pripomoček, nad katerim se navdušuje vse več uporabnikov. Z njim lahko postrežete vrsto hrustljavih dobrot, pri čemer boste porabili občutno manj olja, denimo za pripravo svežega krompirčka le polovico jedilne žlice. Se sprašujete, kako je to mogoče?

Če ste na tekočem z najnovejšimi trendi kuhinjskih pripomočkov, verjetno veste za izjemno priljubljenost cvrtnikov na vroči zrak. Številne pozitivne izkušnje in vse večje zavedanje o pomenu uživanja bolj zdrave hrane mnoge spodbujajo, da iščejo alternative za pripravo najljubših receptov na bolj zdrav način. Ne samo, da cvrtnik na vroči zrak ponuja koristi za zdravje v primerjavi s klasičnim cvrtjem, pač pa omogoča tudi, da uživate v svoji najljubši hrani, pripravljeni v le nekaj minutah. Kar se izkaže tudi za veliko prednost, kadar ni časa za kuhanje.

Zdravo cvrtje s tehnologijo hitrega segrevanja zraka Edinstvena zasnova cvrtnika na vroči zrak Philips Airfryer Premium XXL, ki združuje hitro kroženje zelo vročega zraka, zvezdasto zasnovo posode in optimalen grelni profil, omogoča hitro, preprosto in bolj zdravo cvrtje okusnih obrokov tudi brez olja. Hrana bo hrustljava zunaj in nežno mehka znotraj. S cvrtnikom na vroč zrak Philips Airfryer Premium XXL pripravite krompirček, piščanca, kolačke ali zelenjavo na žaru z manj maščobe in več hranil. Zmogljivost cvrtnika je neverjetna, preizkusite ga in se prepričajte sami. Philips Airfryer Premium XXL je zasnovan z mislijo na veliko družino. Hkrati lahko pripravite do šest porcij in nasitite celotno družino ali prijatelje. Priprava hrane v Philips Airfryerju je 40 odstotkov hitrejša in prihrani 60 odstotkov energije v primerjavi s pripravo hrane v pečici.*

Uporaben pripomoček pri vsakodnevni pripravi hrane

Cvrtnik na vroči zrak ni še eden od kuhinjskih pripomočkov, ki ga pospravite v omaro in čakate na priložnost, da ga uporabite. Pač pa je, ko ga enkrat postavite na kuhinjski pult, eden največkrat uporabljenih pripomočkov. Poleg cvrtja z minimalno uporabo maščob ga boste lahko uporabili pri pripravi okusnega in hitro pripravljenega zajtrka, najljubših slaščic, tako zelenjavnih kot mesnih jedi, celo enolončnic in kruha.

Philips Airfryer Premium XXL je namreč več kot samo cvrtnik. V njem lahko pripravljate na stotine jedi, vse od mesa, krompirja, zelenjave, peciva in celo trdo kuhanih jajc. Zračni cvrtnik je enostaven način kuhanja vsega, kar imate radi. Hrano postavite v priloženo košaro in vroč zrak hitro zakroži okoli nje, zaradi česar je ta po vrhu hrustljava, znotraj pa popolne teksture in božanskega okusa.

Odkrijte vse možnosti bolj zdrave priprave jedi

Prednosti priprave hrane v cvrtniku na vroči zrak

Najpomembnejša prednost, zaradi katere se večina tudi odloči za nakup, je možnost bolj zdrave priprave ocvrte hrane. Ocvrt piščanec in krompirček bosta tako večkrat na vašem jedilniku, a pripravljena z minimalno količino olja. Cvrtje s Philips Airfryer Premium XXL je torej zdrava alternativa mastnim ocvrtim jedem z do 90 % manj maščobe. Obenem tehnologija odstranjevanja maščob loči in zajame tudi vso odvečno maščobo, a ohranja okus pečenega piščanca s hrustljavo kožico, sočno sredico in kar do 50 % manj nasičenih maščob.

Morda se redko lotite priprave ocvrte hrane, ker nimate časa za to. Če bi vedeli, da lahko v cvrtniku spečete piščanca v manj kot 20 minutah, bi se zagotovo večkrat odločili za ta način priprave. Cvrtnik je namreč preprost za uporabo, hrana pa je v njem hitro pripravljena. Kuhanje doma s tem postane časovno manj potratno: izbrano jed začinite, položite v priloženo košaro in počakajte, da bo nared. Brez neprijetnih vonjav po ocvrti hrani.

Poleg vsega naštetega pa je Philips Airfryer preprost za čiščenje. Le kdo ne sovraži pospravljanja po kuhanju? Njegova košarica QuickClean in vsi odstranljivi deli so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

Ekskluzivna aplikacija NutriU Odkrijte na stotine receptov za slastne, zdrave jedi, ki jih lahko hitro pripravite s cvrtnikom Airfryer. Recepte za vsak dan v aplikaciji NutriU pripravljajo prehranski strokovnjaki. Nekaj jih predlagamo v nadaljevanju. Prednosti: vsakodnevni navdih in številni recepti, ki lahko postanejo vaši najljubši,

enostaven nakupovalni seznam,

ustvarjanje in deljenje lastnih receptov,

hitro iskanje in shranjevanje receptov. Prenesite aplikacijo NutriU ter pripravite svoje najljubše jedi na bolj zdrav način.

Recepti za pripravo jedi v cvrtniku Philips Airfryer

Mehiška zloženka iz riža in leče

Zloženke so klasične jedi, ki jih najdemo v številnih svetovnih kuhinjah. Njihova prednost je, da jih zlahka pripravite v enem loncu, v katerem združite vse sestavine. Zloženka iz riža in leče je polna okusov, ki bodo prepričali vsakega ljubitelja tovrstnih poslastic.

Sestavine:

150 gramov dolgozrnatega rjavega riža

1 čebula

2 stroka česna

3 jedilne žlice ekstra deviškega oljčnega olja

300 gramov leče iz konzerve

80 gramov koruze iz konzerve

250 mililitrov paradižnikove omake

0,5 čajne žličke soli

0,5 čajne žličke mletega črnega popra

1 ščepec dimljene paprike v prahu

0,5 čajne žličke čilija v prahu

0,5 čajne žličke mlete orientalske kumine

1 ščepec kajenskega popra

50 gramov naribanega sira gavda

Priprava:

Rjavi riž skuhamo po navodilih z embalaže. Nadomestimo ga lahko tudi z ostanki riža, kvinoje ali drugih kuhanih žitaric. Najprej olupimo in drobno nasekljamo čebulo in česen, stresemo v dodatek za peko Philips in dodamo olivno olje. Dodatek za peko položimo v košaro cvrtnika Airfryer in jed pečemo 3 minute na 180 stopinj Celzija. Lečo in koruzo iz medtem odcedimo in operemo. V dodatek za peko za tem dodamo rjavi riž, koruzo in paradižnikovo omako. Začinimo in dobro zmešamo vse sestavine. Po vrhu naribamo sir in zloženko pečemo 20 minut na 180 stopinj. Preden zloženko postrežemo, počakamo, da se malce ohladi.

Mafini s čokolado in avokadom

Kombinacija čokolade in avokada je popoln način, da potešite željo po sladkem, kadar želite malce bolj zdravo sladico. Gladka, skoraj kremasta tekstura avokada se presenetljivo dobro ujema s sladkobo čokolade, kar ustvari bogate in okusne mafine, ki bodo všeč vsej družini.

Sestavine:

1 velik avokado

150 gramov banane

2 jajci

2 jedilni žlici medu

2 jedilni žlici vaniljevega ekstrakta

220 gramov večnamenske moke

20 gramov kakava v prahu

2 čajni žlički pecilnega praška

50 gramov mlečne čokolade

Priprava:

Avokado prerežemo na pol po dolžini in odstranimo koščico. Skupaj z banano, jajci, medom in vaniljevim ekstraktom ga dobro premešamo, da nastane kremasta masa. V drugo posodo presejemo moko, kakav v prahu in pecilni prašek ter dodamo mešanico banane in avokada. Z nožem nato narežemo mlečno čokolado na manjše kose, dodamo v maso in nežno vmešamo. Z maso napolnimo z maslom namazane posodice za mafine, položimo jih v košaro cvrtnika Airfryer in pečemo 12 minut na 160 stopinj Celzija.

Hrustljavi in mehki piščančji medaljoni s skrivno sestavino

So piščančji medaljoni ena izmed najljubših večerij vaše družine? S tem malce prevetrenim klasičnim receptom so lahko še bolj okusni, če jim dodate samo eno skrivno sestavino. Majoneza v jajčni mešanici bo namreč pomagala ohraniti sočnost piščanca, prav tako pa se bo skorjica bolj držala mesa, zato bodo medaljoni ekstra hrustljavi. Za še več okusa pa krušnim drobtinam dodajte zelišča in začimbe. Te sočne medaljone boste pripravili v manj kot pol ure, za cvrtje pa ne boste potrebovali nobenega olja. Hitro, enostavno in okusno – komu ne bi bili všeč?

Sestavine:

400 gramov piščančjih medaljonov

1 čajna žlička soli

0,5 čajne žličke mletega črnega popra

2 srednje veliki jajci

50 gramov majoneze

100 gramov krušnih drobtin

0,5 čajne žličke česna v prahu

0,5 čajne žličke čebule v prahu

0,5 čajne žličke sušenega timijana

0,5 čajne žličke paprike v prahu

Priprava:

Piščančje medaljone začinimo s soljo in mletim črnim poprom. Medtem ko medaljoni počivajo, v srednje veliki skledi zmešamo jajca in majonezo. V drugi skledi zmešamo krušne drobtine, česen v prahu, čebulo v prahu, sušen timijan in papriko v prahu. Najprej piščančje medaljone pomočimo v mešanico jajca in majoneze ter jih na debelo povaljamo po mešanici s krušnimi drobtinami. Panirane piščančje medaljone razporedimo na eno raven košare cvrtnika Airfryer in jih cvremo 12 minut na 180 stopinj. Piščančje medaljone še tople postrežemo s poljubno omako.

Krompirjev tornado s pomako tzatziki

Če ste naveličani jesti krompir, pripravljen na en in isti način, poskusite pripraviti ta hrustljavi krompirjev tornado, bogato začinjen z zelišči in začimbami, ki bo zagotovo pravi hit na naslednjem druženju. Je okusna priloga katerikoli mesni jedi ali pa zabaven prigrizek. Zahvaljujoč cvrtniku Airfryer pa lahko pripravite hrustljav zlato zapečen krompir, ne da bi porabili prevelike količine olja.

Sestavine:

3 srednje veliki krompirji

2 jedilni žlici olivnega olja

1 čajna žlička soli

0,5 čajne žličke sušenega timijana

0,5 čajne žličke česna v prahu

0,25 čajne žličke čilija

1 jedilna žlica sveže iztisnjenega limoninega soka

1 strok česna

0,5 jedilne žlice kopra

četrtina kumare

150 gramov grškega jogurta

1 jedilna žlica olivnega olja

0,25 čajne žličke soli

Priprava:

Krompir dobro operemo in olupimo. V vsak krompir po dolžini previdno vstavimo eno kovinsko nabodalo, tako da je krompir na sredini nabodala. Z ostrim nožem zarežemo en konec krompirja, dokler ne pridemo do nabodala in previdno obračamo krompir naokoli in nadaljujemo, dokler ne pridemo do drugega konca krompirja, kar ustvari učinek spirale. Spirale nežno povlečemo, da po dolžini nabodala nastanejo vrzeli. Krompirjeve tornade v vodi namakamo vsaj 30 minut. Temeljito jih odcedimo in osušimo s papirnato brisačko. Nato pripravimo mešanico začimb – olivno olje, sol, timijan, česen v prahu, čili in limonin sok zmešamo v majhni skledi in vsak krompir po vseh straneh s tem dobro premažemo. Krompirjeve tornade položimo na dodatek z dvema ravnema v košari cvrtnika Airfryer in jo potisnemo v Airfryer. Vklopimo aparat in nastavimo na 190 stopinj Celzija za 20 minut.

Medtem pripravimo tzatziki. Strok česna olupimo in stisnemo. Svež koper na drobno sesekljamo. Kumaro operemo in naribamo. Zmešamo grški jogurt, česen, koper, kumaro, olivno olje in sol. Ko so krompirjevi tornadi pečeni, jih vzamemo iz cvrtnika, prelijemo s tzatzikijem in postrežemo.