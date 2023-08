Recept: pekoče piščančje krače in testeninska solata

Za slastno poznopoletno kosilo potrebujete piščančje krače, kozarec pečenih paprik in ljubezen do pekoče hrane.

Sestavine:

1 kozarec pečene rdeče paprike, odcejene (prihranite dve čajni žlički slanice) in narezane

4 žlice masla, stopljenega

4 žlice pekoče omake po lastni izbiri

1/2 čajne žličke dimljene paprike

sol in sveže mleti poper

8 piščančjih krač

500 g kratkih testenin, na primer farfall, rigatonov ali fusillov

10 češnjevih paradižnikov, narezanih na četrtine

šopek drobnjaka, narezanega na drobno

šopek peteršilja, samo osmukanih listov

150 g mladega graha, lahko tudi zamrznjenega

Za polivko:

1 manjši strok česna, strt

lonček polnomastnega grškega jogurta

4 žlice majoneze

1 čajna žlička belega vinskega kisa

sol in poper

Postopek - krače:

Segrejte pečico na 220 stopinj Celzija. Zmešajte stopljeno maslo, pekočo omako in slanico, posolite. Z mešanico premažite krače z vseh strani, jih posolite in popoprajte ter zložite na pekač. Pecite jih 30–35 minut, med pečenjem jih obrnite, dokler piščanec ne porjavi in ​​termometer, vstavljen v najdebelejše dele (ne dotikajte se kosti), ne pokaže 75 stopinj Celzija. Prižgite funkcijo žara in zapecite krače, da koža na mestih karamelizira.

Postopek - topla testeninska solata:

V večji količini dobro osoljene vode skuhajte izbrane testenine po navodilih proizvajalca. Če boste uporabili zamrznjen grah, ga v krop k testeninam vrzite tri minute pred koncem kuhanja testenin, svež oluščen grah pa dve minuti pred koncem. Ker se kuhanje ne bo nadaljevalo s pregrevanjem v omaki, morajo biti testenine res skuhane al dente. Testenine in grah odcedite ter splaknite z mlačno vodo. Pustite jih kakšne pol minute v cedilu, da se malo osušijo. Preliv zmešajte v skledi, v kateri boste solato postregli. V skledo dodajte testenine z grahom, narezane pečene paprike in češnjeve paradižnike. Premešajte, da se preliv oprime vseh sestavin, ter na koncu solato potresite z drobnjakom in peteršiljem. Še toplo postrezite ob piščančjih kračah.

Foto: Shutterstock