Sestavine:

500 g svinjskega mesa za golaž,

500 g makaronov,

1 čebula,

1 strok česna,

2 žlici masti,

1 žlica suhe mešanice začimb,

1 žlička zdrobljenega timijana,

1 žlička majarona,

1 lovorov list,

1 žlica sladke rdeče paprike v prahu,

3 žlice paradižnikove mezge,

250 ml vode,

sol in poper.

Postopek

Svinjino narežite na manjše koščke, primerne za en grižljaj. Najprimernejši kos svinjskega mesa je plečka ali stegno. Čebulo na drobno nasekljajte in jo prepražite na masti ali drugi maščobi, ki vam je všeč. Pri praženju čebule morate paziti, da ne porjavi. Pražite jo samo toliko, da postekleni, kajti tako bo ohranila sladek okus. Zadnjo minuto praženja čebule dodajte še sesekljan strok česna, nato pa še koščke svinjskega mesa.

Praženo čebulo in meso premešajte in dodajte: suho mešanico začimb, timijan, majaron in lovorov list. Vse sestavine premešajte in pokrito dušite približno 20 minut oziroma je to odvisno od mesa. Med dušenjem meso večkrat premešajte in po potrebi dolijte vodo ali jušno osnovo. Nato dodajte žlico mlete rdeče paprike in za minutko ali dve pražite. Kratko praženje rdeče paprike bo dalo intenzivnejši okus in bolj žarečo rdečo barvo. Vendar pozor – paziti morate, da se vam ne prismodi. V tem primeru bi jed grenila. Nato dodajte še paradižnikovo mezgo in spet kratko prepražite. Dolijte 250 ml vode, premešajte, po potrebi solite, poprajte in na rahlem ognju dušite še od 15 do 20 minut, da omaka postane enotna in gostljata. Če se vam zdi, da je preredka, jo zgostite z moko.

V slanem kropu skuhajte makarone "al dente" in jih odcedite. Primešajte jih v omako in še kakšno minutko ali dve pustite na rahlem ognju, nato postrezite.