Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

1 kg korenja

za palec velik kos svežega ingverja

60 ml svežega limetinega soka

Postopek:

Korenje očistimo in operemo. Ingver olupimo. S pomočjo sokovnika iz korenja in ingverja iztisnemo sok, ki ga zmešamo z limetinim sokom. Napitek nalijemo v kozarec in takoj spijemo.