Sestavine:

(količina za 3 osebe)

- 0,5 l mleka

- 3 jajca

- 200 g moke ali več, po občutku

- 100 g sira

- 100 g šunke

- olje

- sol

Postopek:

Zmešamo mleko, jajca, moko in naredimo približno testo kot za omleto, malo bolj gosto, zato moko prilagodimo.

Na kocke narežemo šunko, sir pa naribamo in dodamo masi za omlete.

Nato spečemo bolj debele omlete – šmorn do zlate barve na obeh straneh.

Testo poljubno solimo po občutku. Funšterc lahko ponudimo toplega ali hladnega. Če funšterc ponudimo kot sladico ali za zajtrk, ga posujemo s sladkorjem ali pa prelijemo z vročo marmelado.

Včasih je bila to v Zasavju knapovska jed, le da v njej ni bilo ne sira ne šunke, zato je ta recept malce prilagojen. Če mu dodate šunko in sir, lahko zraven ponudite solato in je obrok tako primeren za kosilo ali večerjo.