Preizkusite svoje znanje o Grčiji in se potegujte za nagrade

Kaj je vaša prva asociacija na Grčijo? Je to morje, kulinarika, zabava, morda pa najprej pomislite na njihovo bogato kulturno in zgodovinsko dediščino? Ne glede na to, katere so tiste misli, ki vas najprej prevzamejo, se preizkusite v zabavni igri, ki so jo za vas pripravile Ljubljanske mlekarne.

Foto: Getty Images Malo o zgodovini, nekaj malega o zemljepisu, pa tudi o njihovi slastni kulinariki. To je igra, ki vam bo prebudila željo po potovanju in vam, to vam zagotavljalo, vsaj za nekaj minut prebudila lakoto. Na koncu si boste želeli predvsem dvoje: da bi v tistem trenutku svoje noge namakali v turkiznem morju grških otrokov in da bi čute prebudili z osvežujočo in hkrati izredno kremasto malico. Pri drugi želji vam lahko takoj pomagamo.

3, 4, zdaj! Kakšen bo vaš rezultat?

Pravila igre so preprosta: 10 vprašanj in pri vsakem samo en pravilen odgovor. Katero področje Grčije vam je najbliže, kolikokrat pa boste morali za odgovor pobrskati po iskalniku?

Ne glede na to, ali boste pri vprašanjih blesteli ali pa bo vaš končni izkupiček bolj klavrn, nič za to!

Za sodelovanje v nagradni igri rezultat ni pomemben. Končna nagrada v znamenju popolnega poletja.

Ljubljanske mlekarne bodo namreč petim srečnežem podelile moderno in zelo mehko brisačo za na morje!

Torej, napnite možgane in naj se igra začne!

Okusite Grčijo kar z domačega kavča

Nič za to, če bo prava Grčija letošnje poletje ostala samo v vaših mislih. Še vedno si lahko kanček njene ležernosti pričarate kar doma. Ste vedeli, da lahko z okušanjem hrane prebudite tudi druge čute?

Začnete lahko s preprostimi kulinaričnimi podvigi. Vse, kar potrebujete, je žlička in lonček kremastega grškega tipa jogurta MU Athentikos. Zaprite oči in dovolite, da vas vsaka žlička odpelje v novi kotiček pisane Grčije.

Jogurte MU Athentikos namreč odlikujeta poln okus in kremasta tekstura, ki jo obogati sočno in osvežujoče sadje. Izbirate lahko med različnimi okusi in obljubimo vam, da bo vsak po svoje poskrbel za edinstveno kulinarično doživetje.

Kateri MU Athentikos je bolj po vašem okusu? Izbirate lahko med sedmimi različni odtenki ali pa preizkusite kar vse!

Antični Grki so bili znani po hedonizmu in pravi grški jogurt je že takrat veljal za vrhunec kulinaričnega razvajanja. Z grškim tipom jogurta Mu Athentikos boste vstopili v njihov svet razvajanja in užitkov, za lahkotnejši užitek pa posezite po izdelkih Mu Athentikos Mousse.