Prabuče iz Amerike pristale v Središču ob Dravi

Oglasno sporočilo

Zgodba o prabučah se je začela v Južni Ameriki. Že domorodci so poznali uporabnost in koristnost buč. V Evropo smo jih dobili v 15. stoletju. Začetek gojenja bučnic sega v konec 18.stoletja in počasi so jih začeli saditi in gojiti na naših poljih.

Takrat so bile buče predvsem hrana za živino, kasneje pa so jih ljudje pozimi luščili in tako so nastale tudi oljarne, kamor so jih nosili v predelavo. Prve buče so imele peške v ovoju oziroma luščini, ki jo je bilo treba pred stiskanjem odstraniti. Z naključno mutacijo je buča čez leta "odvrgla" belo luščino in bila tako bolj priročna za predelavo. Pa vendar smo šele pozneje začeli hrepeneti po bučah belicah, po kakovosti tekočine, pridobljene iz njihovih pešk, po vrnitvi v otroštvo in neokrnjeno bogastvo narave. Prva buča oziroma mati buč – belica – nam ponuja božajoč prvinski okus bučnega olja.

Bučno olje iz belic

Ena takšnih oljarn, ki prisega na tradicionalne okuse, je nastala v Središču, prav ob reki Trnavi.

Tradicija oljarstva v Središču sega v konec 18. in začetek 19. stoletja, kar je zabeleženo tudi v središki kroniki Trg Središče avtorja Frana Kovačiča. Tukaj že več kot 110 let predelujejo bučnice v vrhunsko olje, v zadnjem času izključno iz golic, imajo tudi certifikat štajersko-prekmursko bučno olje.

Središka oljarna iz leta 1929

Pravi poznavalci olja, predvsem starejši, še danes prisegajo na pristnost, izvirnost, nežnost in božajoč, blag okus najboljšega babičinega peciva, zavitega v aromo lešnikov in orehov. Takega se spominjajo iz otroških časov, ko je kraljevala na poljih buča belica. Takega bomo tudi letos ponovno obudili iz pozabe ter ponosno predstavili na 16. prireditvi Praznik buč 8. septembra 2018 v Oljarni v Središču ob Dravi.

Naj otroški spomini ponovno oživijo ob prvinskih okusih pr(a)ve buče – buče belice … DOBRODOŠLI V SREDIŠČU OB DRAVI NA PRAZNIK BUČ!

Vabimo vas k nakupom v naši spletni trgovini, spremljajte in všečkajte nas na Facebooku.

(Dragica Florjanič)

Naročnik oglasnega sporočila je Jeruzalem SAT - Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi, d.o.o.