Popoln recept za najbolj srhljivo noč v letu

Noč čarovnic v ljudeh vzbuja strah in predstavlja čas, ko se lahko prelevite v kogarkoli oziroma karkoli želite. Za popolnoma odštekano in srhljivo praznovanje bodo poleg vseh dekoracij, kostumov in izrezanih buč poskrbele slastne dobrote, ki bodo krasile vašo mizo. Preizkusite se v pripravi strašne pice za noč čarovnic, ki je za dodatno eksplozijo okusa obložena z novimi fileji tunine Rio Mare v oljčnem olju .

Noč čarovnic je idealen čas, da si s prijatelji in družino nadenete svoj najljubši kostum, izrezljate buče in pričarate nepozabno zabavo kar doma. Praznik, poln domišljije in veselja, vam ponuja možnost, da se prepustite ustvarjalnosti tudi za kuhinjskim pultom in svojim najljubšim jedem dodate kanček srhljivosti. Preizkusite se v pripravi nadvse strašne pice za noč čarovnic s fileji tunine Rio Mare v oljčnem olju, ki jo je v sodelovanju z Rio Mare ustvarila priljubljena kulinarična ustvarjalka Ana Žontar Kristanc.

Za strašno pico za noč čarovnic boste potrebovali:

Strašljiva pica za noč čarovnic. Sestavine za testo:

400 g navadne moke,

200 g polnozrnate moke,

200 ml mleka,

250 ml vode,

12 g soli,

1 čajna žlička medu in

2/3 kocke svežega kvasa ali zavitek suhega kvasa.

Sestavine za paradižnikovo omako:

1 dcl mletih paradižnikovih pelatov,

1/2 čajne žličke sladke mlete paprike,

1/4 čajne žličke česna – suhega ali sveže naribanega,

1/3 čajne žličke suhega origana,

1 čajna žlička sladkorja ali žlica javorjevega sirupa in

1/3 čajne žličke soli.

Sestavine za nadev:

4 zelene olive,

4 črne olive,

1 kozarček filejev tunine Rio Mare in

5 lističev topljivega sira – gavda, edamec.

Celoten postopek priprave recepta preverite na spletni strani.

Po receptu Ane Žontar Kristanc. Popestrite vsako jed s pristnim italijanskim okusom!

Preizkusite nove fileje tunine Rio Mare v oljčnem olju, ki jih odlikujejo skrbna ročna priprava v skladu z najstarejšo tradicijo, najboljše sestavine in vrhunski gurmanski okus. Da bo čisto vsak lahko našel nekaj zase, so fileji tunine na voljo v treh izjemnih okusih. Vsi, ki najbolj uživajo v klasiki, prisegajo na tunino v oljčnem olju, ki popolno dopolnjuje vsako jed. Tiste, ki svoje brbončice radi postavljajo pred bolj začinjen izziv, bodo navdušili fileji tunine v oljčnem olju z drzno pekočo papriko. Če pa pri svoji jedi iščete dodatek svežine, bodo fileji tunine v oljčnem olju s svežo limeto in ingverjem prava izbira za vas. Vsi trije okusi so pakirani v steklenem kozarcu, zato so še priročnejši za večkratno uporabo in do okolja prijazni.

Želimo vam strašljivo in zacoprano noč čarovnic!