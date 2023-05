Poli Green, prva brezmesna Poli na osnovi grahovih beljakovin

Oglasno sporočilo

Foto: Perutnina Ptuj

Večina prebivalstva danes še vedno uživa meso in druge izdelke živalskega izvora, medtem ko se 18,3 % Evropejcev opredeljuje za fleksitarijance in so tako druga največja prehranska skupina, takoj za vsejedci. Za spremembo svoje prehrane pa so najbolj odprte mlajše demografske skupine. Glavna dva najpomembnejša nakupna motivatorja pri ciljni skupini sta trajnost in zdrav življenjski slog. Predvsem te ciljne skupine v Perutnini Ptuj nagovarjajo z novim izdelkom Poli green.

"Perutnina Ptuj je v vsej svoji dolgoletni tradiciji vedno bila razvojno usmerjena. Kot največji regijski proizvajalec piščančjega mesa in izdelkov z novo linijo Poli green sledimo najsodobnejšim prehranskim trendom. Naš cilj je, da Poli green postane prva izbira vseh, ki iščejo kakovostne izdelke na področju alternativnih virov proteinov iz kakršnihkoli razlogov," je povedal mag. David Visenjak, direktor za trženje v Skupini Perutnina Ptuj.

Foto: Perutnina Ptuj

Nov izdelek POLI GREEN je odgovor na potrebe po kakovostnih in okusnih mestnih nadomestkih na osnovi grahovih beljakovin.

"Pri razvoju Poli Green nismo želeli ustvariti 'običajnega' rastlinskega mesnega nadomestka, ampak smo si zastavili ambiciozen cilj razviti izdelek, ki bo kakovosten, z ugodno hranilno sestavo, prvovrstnega okusa in bo upravičeval naziv Poli. Tako na trgu danes ne boste našli primerljivega mesnega nadomestka, ki bi ponujal boljšo hranilno sestavo, v kontekstu nizke vsebnosti maščob, nizke energijske vrednosti in visoke vsebnosti vlaknin. Prav tako smo že konceptualno definirali in razvijali izdelek brez uporabe umetnih ojačevalcev okusa, brez umetnih barvil in brez alergenov. Kot alternativo sojinim beljakovinam, ki so pogosto uporabljena surovina mesnih nadomestkov, smo izbrali beljakovine graha. Zakaj ? Beljakovine graha predstavljajo nealergeni, visokokakovosten vir beljakovin, saj vsebujejo vse esencialne aminokisline, nimajo negativnih asociacij v očeh potrošnikov in hkrati omogočijo razvoj ustrezne teksture ciljnega izdelka." je o razvoju, specifikah in konkurenčnih prednostih novega izdela Poli green povedal Florijan Cajzek, vodja razvoja v Skupini Perutnina Ptuj.

Trenutno linijo Poli green sestavljajo trije izdelki: Poli green klobasa, Poli green narezek (oboje proizvajajo v lastnem obratu v Zalogu) in zamrznjena Poli green pizza, katero proizvajajo v sodelovanju s priznanim proizvajalcem pic v Italiji. Foto: Perutnina Ptuj

Perutnina Ptuj je prva, ki je leta 1974 na trg lansirala barjeno piščančjo klobaso POLI. To je bilo v tistem času prava avantgarda. Ponosni so, da je vse od takrat pa do danes izdelek že skoraj 50 let dosleden v svoji kakovosti, ki je rezultat vrhunskih postopkov izdelave in originalne recepture, ki ostaja strogo varovana skrivnost. Danes je priljubljena in ikonična blagovna znamka POLI tržni lider in po moči blagovne znamke ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk v regiji jugovzhodne Evrope. Danes so nori na Poli vse od Skandinavije do Sredozemlja, poleg tega pa tudi v ZDA in Združenih arabskih emiratih.

Poli nenehno sledi trendom v prehranski panogi, tako je najprej nastala "lahka" Poli, ki vsebuje 30 odstotkov manj maščob in so jo zasnovali v času, ko je bila potreba po lahki prehrani vse bolj izrazita. V prihodnjih letih so sledili tudi drugi okusi, znamka Poli pa se je širila tudi v nove kategorije, od hrenovk Poli, piščančje šunke Poli hammy, linije paštet v konzervi Poli paté, ki ji letos poleti dodajajo nov okus, do otroške linije Poli kids. Poli je vstopila tudi v kategorijo "convenience" z zamrznjenimi izdelki Poli rolls in Poli pizza.

"Inovativnost in razvojna naravnanost sta zapisani v genskem zapisu blagovne znamke Poli. Tako na področju kontinuiranega produktnega razvoja in vstopanja v nove kategorije izdelkov kot tudi razvojne naravnanosti na področju uporabe najnovejših tehnologij in pristopov v okviru marketinških aktivacij. Vse to se odraža v krepitvi moči krovne blagovne znamke Poli, ki je v zadnjih šestih letih podvojila vrednostno prodajo," je izpostavil Slavko Ficko, direktor strateškega marketinga v Skupini Perutnina Ptuj. Dodaja, da Poli tako ne primanjkuje idej in načrtov za prihodnost, v kateri namerava ohraniti svoj položaj najbolj prepoznavne znamke po moči blagovne znamke v regiji jugovzhodne Evrope, predvsem pa utrjevati svoji pozicijo v razvitih zahodnoevropskih trgih.

Se pišete Grah?

Kampanjo za brezmesno klobaso Poli Green so v Perutnini Ptuj zasnovali v sodelovanju z agencijo Futura DDB. S "teasing" fazo Se pišete Grah? je Poli spodbudil zanimanje. Preden se je novi izdelek umestil na prodajne police, so iskali Grahove. S simpatično akcijo, ki ste jo morda opazili na družbenih omrežjih ali na plakatih po celi Sloveniji, je Poli iskala ljudi, ki se pišejo Grah. Odzvalo se je 254 ljudi s priimkom Grah, ki so prejeli paket z novimi izdelki.

Poli je kampanjo nadaljeval z razkritjem in predstavil nov izdelek. V rdeči niti komunikacije so ohranili grah in ga spretno vključili v TV-oglas, ki črpa iz zgodbe Kraljična na zrnu graha. Kraljična se v začetku posnetka premetava po žimnicah, saj jo nekaj muči – a tokrat to ni grah pod kupom žimnic, temveč lakota, ki jo reši z odličnim sendvičem s Poli Green!

