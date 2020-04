Ostanidoma: Tudi najljubša kava pride na dom

Okoliščine so nas prisilile, da začasno spremenimo svoje navade. Hkrati pa nam ostaja več časa, ki ga lahko izkoristimo samo zase. Uživajte v tem, kar vas sprošča, osrečuje in razbremenjuje - vsak od nas pač potrebuje nekaj trenutkov sprostitve. Nespresso vam ponuja možnost uživanja najboljše espresso kave.

Kar je najbolj pomembno: ostanite doma in uživajte v kavi. Nespresso pride na dom. Razveselite se denimo s popolnim Cappuccinom, ki ga pripravite z izbrano mešanico Nespresso Barista Creations. Presenetite sebe in najbližje s slastno in neustavljivo Mocho. Bodite kreativni, pustite domišljiji prosto pot. Za tiste dni, ko skodelica kave ni dovolj, se lahko lotite eksperimentiranja v kuhinji ter pripravite različne recepte, ki vključujejo kavo.

Naš namig? V kavo dodajte sladoled, kakav, različne sirupe, mlete mandlje, lešnike, piškote.

Za več informacij o liniji kav Nespresso, vključno z recepti, aparati in dodatki za kave, obiščite https://www.nespresso.si/.

Le najboljša zrna na svetu

Zgodba Nespressa se je začela pred več kot 30 leti s preprosto, a revolucionarno idejo, ki jo je navdihnil kavni aparat, ki ga je izumil Italijan Luigi Bezzera leta 1905. Z njim je želel vsakemu ponuditi možnost, da si lahko pripravi popolno skodelico espresso kave, kot pravi barista v Italiji.

Razlogov, zakaj naj bo ravno Nespresso vaša prva izbira v tem času, ko gre za kavo in ko smo doma, je mnogo. Prvi se gotovo nanaša na avtentično izkušnjo uživanja kave. Nespresso izbira le najboljša zrna v najfinejših svetovnih kavah, ki so znane kot "gurmanske kave", ker imajo najbolj prefinjene arome.

Vsaka kava je skrbno izdelana in pooseblja bistvo mesta, lokacije, ki je služilo kot navdih zanjo. Naj bo to vpliv začimb severne Afrike v Palermu ali globoka, bogata zgodovina Rima – to so lokalne posebnosti, zaradi katerih je ta linija kav pravi užitek. Že več kot 30 let se njihova ekipa, sestavljena iz strokovnjakov za praženje kave, prehranskih znanstvenikov, strokovnjakov za okuse in inženirjev, podaja na pot raziskovanja, da bi ustvarila mešanice, ki jih navdihuje svetovna kultura pitja kave.

LATTE MACCHIATO

Latte Machiatto je recept, pri katerem kavo nalijete v kozarec, poln spenjenega mleka. Zanj so značilne tri plasti: mleko, kava in pena.

PRIPOROČENA MERA IN PRIPRAVA:

Količina: 2/3 spenjenega mleka + 1/3 kave.

Mera: 110 g‒120 g spenjenega mleka + 40 ml kave.

110 g‒120 g spenjenega mleka + 40 ml kave. Kozarec napolnite s spenjenim mlekom, nato pa vanj nežno vlijte kavo.

KONČNA PODOBA RECEPTA:

Za učinek treh plasti najprej počakajte eno minuto, da se pena in mleko ločita.

Kozarec do roba napolnite z mlečno peno, ki mora biti ravna, homogena, z drobnimi zračnimi mehurčki.

Plast mleka na dnu ima lahko zelo svetlo barvo (manj belo, kot je na primer pena na vrhu).

Barva kave mora biti mlečna, vseeno pa mora ohranjati opazno in značilno barvo kave.

Na Latte Macchiato nikoli ne dodajajte prelivov (npr. čokolade v prahu ali cimeta), saj lahko spremenijo kakovost in kakovost mlečne pene.

Sled kave, ki ostane ob dolivanju, prekrijte tako, da dodate nekaj dodatne pene z žlico.

IZBOR KAVE:

Latte Macchiato je mogoče uporabiti s katerokoli kapsulo ristretto ali espresso. Za pridobitev temnejše barve kave priporočamo uporabo kapsul Ispirazione Ristretto Italiano.

AFFOGATO

Kaj pravite na kepico sladoleda, oblito s kavo?

PRIPOROČENA MERA IN PRIPRAVA:

Mera: ena kepica sladoleda + 1 ristretto (25 ml) ali espresso (40ml), natančno prelit po robu skodelice (da se sladoled ne stopi).

KONČNA PODOBA RECEPTA:

Sladoled se ne stopi takoj tako kava ostane temna. Krema na vrhu ostane gosta in stabilna s svetlejšo barvo.

IZBOR KAVE:

Priporočamo uporabo kapsul Ispirazione Genova Livanto, Volluto, MO Nicaragua.

FLAT WHITE

Flat White je kava, ki ji lahko dodate izdatno količino rahlo spenjenega mleka.

PRIPOROČENA MERA & PRIPRAVA:

Količina: 1/3 espressa + 2/3 vročega, rahlo spenjenega mleka.

Mera: 40 ml kave + 80 g‒100 g vročega, rahlo spenjenega mleka ali 25 ml kave + 100 g‒120 g vročega, rahlo spenjenega mleka.

Najprej nalijete kavo in nato vroče, rahlo spenjeno mleko.

KONČNA PODOBA RECEPTA:

Plast mlečne pene na vrhu naj bo tanka približno centimeter. Običajno je rjavkaste barve, obarvana z barvo kave, in tekoča, sijoča z zelo drobnimi mehurčki.

Za dodatno ponazoritev mlečnega vidika recepta: barva kave je svetlejša. Ta kava mora biti svetlejša od Cappuccina.

Kava Flat White je bolj mlečna od Cappuccina in na vrhu vsebuje manj mlečne pene. Obenem je večja verjetnost, da se bo mlečna pena obarvala s kavno barvo, kot pri Cappuccinu, kjer je mlečna pena običajno bele barve.

Kava Flat White je manj mlečna kot Caffè Latte.

IZBOR KAVE:

Katerakoli kapsula ristretto ali espresso. Priporočamo uporabo kapsul Ispirazione Firenze Arpeggio.

CORTADO

Cortado je kratka kava, ki ji dodate vroče mleko, njeno ime v španščini pomeni "odrezan".

PRIPOROČENA MERA IN PRIPRAVA:

V kozarec najprej nalijte 40 ml espressa, polovico kozarca pa napolnite z vročim mlekom.

KONČNA PODOBA RECEPTA:

Pripravimo ga z večjim deležem kave, zato je tudi barva napitka temnejša kot pri Cappuccinu.

Mlečna pena na vrhu je ponavadi tankega sloja in temno rjave barve.

Če se odločite, da boste malo spenili mleko, je mogoče, da boste dobili gostejšo kavo s spenjenim mlekom na vrhu, a mora to ostati nižje kot pri Cappuccinu.

IZBOR KAVE:

Katerakoli kapsula ristretto (40 ml) ali espresso. Priporočamo uporabo kapsul Nespresso Barista Creations Corto.

MOCHA

Cappuccino s stopljeno čokolado.

PRIPOROČENE MERE IN PRIPRAVA:

4 koščki temne ali mlečne čokolade (približno 20 g).

Mere: ristretto (25 ml) + spenjeno mleko (100 g).

Dajte čokolado v skodelico in jo stopite tako, da čeznjo prelijete vrel ristretto.

Nato prelijte s spenjenim mlekom.

KONČNA PODOBA RECEPTA:

Končna podoba je blizu Cappuccinu, le da ima mocha čokoladno barvo kave z rjavkasto/rdečkasto obarvano peno.

IZBOR KAVE:

Priporočamo uporabo kapsul Ispirazione Firenze Arpeggio ali Ispirazione Venezia.

CAFFE LATTE

Caffè Latte je kava, ki ji dodamo izdatno količino vročega, rahlo spenjenega mleka.

PRIPOROČENE MERE IN PRIPRAVA:

Količina: pol skodelice kave in pol skodelice vročega spenjenega mleka.

Mere: 110 ml kave + 110 g vročega, rahlo spenjenega mleka.

Najprej nalijte kavo in nato rahlo spenjeno mleko.

KONČNA PODOBA RECEPTA:

Glede na to, da kava vsebuje veliko količino mleka, je rezultat zelo "mlečen" (svetlejša barva kot pri Cappucinnu).

Tanka plast spenjenega mleka na vrhu naj bo "debeline" enega centimetra. Zaradi kave mora biti to rjavkaste barve.

IZBOR KAVE:

Katerakoli kapsula Lungo (Envivo Lungo, Fortissio Lungo, Linizio Lungo, Vivalto Lungo ) ali katerakoli kapsula iz kolekcije Master Origin (India, Indonesia, Nicaragua, Colombia, Ethiopia).