Olajšajmo si kuhanje med vsemi dnevnimi obveznostmi

V današnjem hitrem tempu življenja se pogosto znajdemo v stiski s časom, ko gre za pripravo okusnih in zdravih obrokov. Vsakodnevne obveznosti nas lahko preplavijo, kar nas vodi k iskanju preprostih in hitrih rešitev.

Kenwood Titanium Chef Baker XL je naprava, ki nam bo pomagala preseči to oviro, saj združuje moč in zmogljivost, da lahko ustvarimo okusne in zdrave jedi, tudi ko nam primanjkuje časa.

Torej, kako enostavno pripraviti kakovostne in hranilne obroke, ki jih lahko tudi zamrznemo ali shranimo v hladilniku in bodo vseeno zdravi? Skrivnost je Kenwood Titanium Chef Baker XL, saj z njim vse naredimo hitreje in lažje.

Jutranja bovla Hitro in enostavno pripravljen hranljiv in okusen zajtrk tudi v najbolj hektičnih jutrih. Zdrava jutranja bovla, ki nas bo napolnila s svežo energijo za začetek dneva. Foto: Kenwood Potrebujemo: 1 skodelica ovsenih kosmičev

2 skodelici mleka (lahko uporabite rastlinsko mleko, če želite)

2 žlici medu ali javorjevega sirupa (po okusu)

1 žlička vaniljevega ekstrakta

ščepec soli Za posip potrebujemo: 1/2 skodelice svežega sadja po izbiri (npr. jagode, banane, borovnice)

2 žlici naravnega jogurta

1 žlica medu

2 žlici narezanih nesoljenih oreščkov (npr. mandlji, lešniki, orehi)

1 žlica semen (npr. lanena semena, chia semena) Na Kenwood Titanium Chef BakerXL namestimo mešalno posodo in metlico za mešanje. V posodo dodamo ovsene kosmiče, mleko, med ali javorjev sirup, vaniljev ekstrakt in ščepec soli v posodo. Kenwood Titanium Chef Baker XL vklopimo na nizko hitrost in mešamo, dokler se vse dobro ne poveže in kaša postane kremasta, kar traja približno pet minut. Med mešanje kaše pripravimo izbrani posip. Narežemo sveže sadje, nasekljamo oreščke in pripravimo jogurt. V posodo za serviranje prelijemo kašo in na njo dodamo sveže sadje, žlico naravnega jogurta, med in posujemo z oreščki ter semeni.

Zelenjavna juha Hitra in zdrava juhica, ki jo lahko shranimo v hladilniku tudi za naslednji dan. Za najmlajše člane družine pa jo lahko tudi s Kenwood Titanium Chef Baker XL spasiramo v kremno zelenjavno juho.



Foto: Kenwood Potrebujemo: 2 korenčka

2 stebli zelene

1 čebula

2 stroka česna

1 por

1 rdeča paprika

1 rumena paprika

1 zrel paradižnik

1 bučka

zmrznjen grah

1 skodelica sveže narezane špinače (po želji)

2 žlici olivnega olja

sol in poper po okusu

2 žlički suhega origana

2 žlički suhega timijana

2 žlički suhe bazilike

1 lovorjev list Najprej operemo in pripravimo zelenjavo. Olupimo ali očistimo in narežemo na koščke, ki ustrezajo velikosti naprave in nastavka, ki ga nameravamo uporabiti. Na Kenwood Titanium Chef Baker XL namestimo ustrezni nastavek za rezanje. Obstaja več vrst rezalnih diskov in rezalnih rezil, odvisno od tega, kako želimo narezati zelenjavo. Vso zelenjavo narežemo. V posodi segrejemo olivno olje, dodamo čebulo, česen in paradižnik in kuhamo približno tri minute, da se zmehčajo. Nato dodamo preostalo zelenjavo (razen špinače) ter na srednjem ognju kuhamo približno pet minut, občasno premešamo. Zalijemo z vodo, dodamo začimbe (sol, poper, timijan, baziliko, origano ter lovorjev list) ter juho zavremo, nato pa kuhamo na nizki temperaturi, dokler se zelenjava ne zmehča. Odstranimo lovorjev list, dodamo svežo špinačo in kuhamo še nekaj minut.

Enostavne testenine



Foto: Kenwood Potrebujemo: 200 g moke

2 jajci

ščepec soli (po želji)

malo olivnega olja (po želji) Priprava testenin je s Kenwood Titanium Chef Baker XL izredno enostavna. Na Kenwood Titanium Chef Baker XL namestimo mešalno posodo s pritrdilom za gnetenje testa. Vse sestavine dodamo v posodo, vklopimo napravo in jo pustimo gnesti testo na srednji hitrosti približno od pet do sedem minut, dokler ne dobimo čvrstega in elastičnega testa. Ko je testo pripravljeno, ga odstranimo iz mešalne posode in oblikujemo v kroglo. Testo zavijemo v plastično folijo in pustimo počivati ​​približno 30 minut pri sobni temperaturi. Po počitku testo razvaljamo na tanko na pomokani površini, nato pa izberemo Kenwood nastavek za testenine, ki ga priključimo na kuhinjski aparat. Potrebujemo: večji kos masla

riban parmezan Testenine lahko tudi zelo hitro postrežemo. Skuhamo jih v vodi, med kuhanjem v skledico ujamemo malo vode, v kateri so se kuhale, testenine pa odcedimo. V isto posodo odrežemo kos masla, dodamo odcejane testenine, skodelico vode od testenin, premešamo, da se maslo stopi, potresemo s parmezanom, ponovno premešamo in postrežemo.

Več namigov za pripravo enostavnih in hitrih receptov vam je na voljo na naših profilih na Facebooku in Instagramu.

Pa dober tek!

